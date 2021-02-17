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Bakan Karaismailoğlu'ndan Türksat 5A açıklaması: Kritik tarihi duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 5A, yörünge testleri yapıldıktan sonra haziranda teslim alınacak ve çalışmaya başlayacak." açıklamasında bulundu.

Güncel / 17 Şubat 2021 Çarşamba 08:14
Bakan Karaismailoğlu'ndan Türksat 5A açıklaması: Kritik tarihi duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu uzaya fırlatılan Türksat 5A ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, 'Yörüngesine yolculuğu devam eden Türksat 5A uydumuzun elektrikli itki motorları kullanılarak yörünge yükseltme operasyonları 13 Ocak 2021'de başarı ile yapıldı.' dedi.

KRİTİK TARİHİ DUYURDU

Bakan Karaismailoğlu, 'Uydumuzun şu ana kadar tüm alt sistemleri sorunsuz bir şeklide çalışmaktadır. Türksat 5A'nın yerden 36 bin kilometre mesafedeki sabit jeosenkron yörüngesine ulaşması mayıs ayının ilk günlerinde olacaktır. Uydumuz yörüngesine ulaştıktan sonra, yörünge testleri yapılacak ve haziran ayı itibariyle teslim alınıp, çalışmaya başlayacaktır.' ifadelerini kullandı.

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