Ankara Başsavcılığı’ndan Erdoğan'ı hedef alan Wilders’a soruşturma!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders'a soruşturma başlatıldı.



Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:' Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders nın 15 Şubat 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında Fotoğraf ve yazılı hareket içeren twitter paylaşımlarından dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılıgımızca soruşturma başlatılmıştır.'



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