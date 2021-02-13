USD (Alış - Satış) : 6,97 - 6,99 EURO (Alış - Satış) : 8,46 - 8,48

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan diktatörlük adımı! Koltuğu bırakmayı reddetti

Her defasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "diktötör" iması yaparak hakaretlerde bulunan ancak 15 seçim kaybetmesine rağmen bir türlü koltuğunu bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP içinde kurduğu diktatör yönetim bir kez daha gözler önüne serildi. CHP'de 3 milletvekilinin istifasının ardından arabulucu rolü üstlenerek eski genel başkanlarla görüşen ancak sonuç alamayınca istifa eden Mevlüt Dudu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı. Dudu, Kılıçdaroğlu'na iki seçimde başarısız olan genel başkanın görevinden ayrılmasının önerdiklerini ancak Kılıçdaroğlu'nun bu teklifi direkt reddettiğini söyledi.

Siyaset / 13 Şubat 2021 Cumartesi 13:26
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan diktatörlük adımı! Koltuğu bırakmayı reddetti

CHP eski milletvekilleri Mevlüt Dudu, Metin Lütfü Baydar ve Hakkı Akalın, CHP'de 3 milletvekilinin istifa etmesi ardından, partide birlik ve bütünlüğün sağlanması için devreye girerek 4 eski genel başkanla görüştü.

Deniz Baykal, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Murat Karayalçın ile görüşen eski vekillerin çabasına rağmen, CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, partisinden istifa ederek, yeni parti kuracağını açıkladı. Bu gelişmeler üzerine arabulucu rolü üstlenen eski vekillerden Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın da partiden istifalarını açıkladı.

'PARTİNİN BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUMAK İSTEDİK'

Mevlüt Dudu, CHP'de yaşanan son gelişmelere ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Dudu, partinin bütünlüğünü korumak için girişimde bulunduklarını aktararak, 'Biz öncelikle sayın genel başkanlarımızdan bu duruma el koymalarını, inisiyatif almalarını, onların girişimleriyle partinin bütünlüğünün korunacağına inandığımızı söyledik.

Bunun için bazı somut öneriler de götürdük. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir nebze parti içi demokrasi açısından zenginleşebilmesi için 3 öneri götürdük. Önerilerimiz; genel başkanın partiye kayıtlı üyeler tarafından seçilmesi, cumhurbaşkanı adayının yine aynı şekilde partiye kayıtlı üyeler tarafından belirlenmesi ve üst üste 2 genel seçimde başarısız olan ki bunun da kriteri milletvekili seçiminde partiyi birinci parti yapamayan genel başkanın, genel başkanlıktan çekilmesi, ayrılması ve yeniden aday gösterilememesi idi. Sayın genel başkanlarımız bizim bu girişimimize önem verdiler, değer verdiler ve bir araya geldiler' dedi.

'KOLTUĞU BIRAKMAYI REDDETTİ'

Dudu, eski genel başkanların Deniz Baykal'ın evinde bir araya geldiklerini ve Murat Karayalçın'ın, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi için görevlendirildiğini anlatarak, 'Sayın Karayalçın, Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra bizi tek tek aradı ve görüşmesinin detaylarını anlattı. Bizim 3 önerimizden 2 tanesinin müzakere edilemeyeceği kanaati oluşmuş.

Genel başkanın üyeler tarafından seçilmesi ve iki seçimde başarısız olan genel başkanın görevinden ayrılması şeklindeki önerilerimiz, müzakere edilebilir bulunmamış. Sadece cumhurbaşkanı adayının üyeler tarafından belirlenmesi önerimiz şartlı olarak; yani ittifak olmaması halinde CHP'nin kendi adayı ile ve ittifaktaki diğer partilerin de kendi adayları ile seçime girmeleri halinde ancak söz konusu olabileceği şeklinde bir kanaat ortaya çıkmış. Bunun sadece müzakere edilebileceği bize Sayın Karayalçın tarafından bildirildi. Yani bu 3 önerimiz de aslında pratikte reddedilmiş anlamına geliyor' diye konuştu.

'SAHTE BİR NİYET GÖSTERGESİ'

Dudu, Murat Karayalçın tarafından, Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir dönüşünde kendileriyle görüşeceğinin bildirildiğini anlatarak, 'Pazartesi günü Sayın Muharrem İnce, CHP ile yollarını ayırdığını açıkladı. Bu basın toplantısından yaklaşık 3 saat sonra Sayın Kılıçdaroğlu beni ve diğer arkadaşlarımı aradı.

Biz de kendisine artık bunun bir anlamının kalmadığını, artık çok geç olduğunu söyledik. Çünkü ben bu ifadeyi kullanmak zorundayım ki Sayın İnce istifa ettikten sonra bu girişimle, sahte bir iyi niyet göstergesiyle bizlerin aranması ve görüşülmek istenmesini de ahlaki bulmadığımı ifade etmek istiyorum' dedi.

'CHP UMUT VEREMİYOR'

Dudu, şu anki CHP yönetiminin en büyük çıkmazının Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi değerlerinden uzaklaştırılmış olması olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu: 'Bunlar bir yana 18-19 yıldır iktidar olan AK Parti'ye karşı hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir varlık gösterememesidir. Bu nedenle biz Türkiye'nin yeni bir seçeneği yeni bir umudu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ne yazık ki umut veremiyor. Bizim ayrılma ihtiyacı hissetmemizin temel nedeni budur.

Sayın İnce ittifaklarla ilgili her zaman ifade eder ki ittifaklar seçime kısa süre kala söz konusu olur. Onun dışında bütün partiler önce kendileri milletin gönlünü kazanmaya çalışırlar. Seçime on kala bakılır. Bir ittifak ihtiyacı varsa ittifaklar o zaman konuşulur. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hep gündeme getirdiği 'dostlar ittifakı' için dediği 'Biz dostlarımızla iktidar olacağız, Millet İttifakı'nı iktidara taşıyacağız' gibi söylemleri de doğru bulmuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına yakışan Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara getirme hedefiyle hareket etmesidir.'

Murat KarayalçınDeniz BaykalKemal KılıçdaroğluCumhuriyet Halk PartisiMuharrem İnce

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı