CHP'li tacizci başkan partisini bombalayıp istifa etti!

Sivas'ın CHP Akıncılar İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek'in 2012'de kadın öğretmene tacizde bulunduğu ortaya çıkmıştı. 2 yıl 1 ay hapis cezası alan Hüseyin Çiçek, tahliye olduktan 6 ay sonra yeniden CHP ilçe başkanı seçilmiş ve bu görevini 6 yıl daha sürdürmüştü. Gelen tepkiler üzerine CHP Sivas İl Başkanlığı tarafından görevden alınan ve ihraç talebiyle genel merkeze sevk edilen Hüseyin çiçek, ihraç edilmesini beklemeden partisinden istifa etti.

PARTİSİNİ BOMBALAYIP ÖYLE İSTİFA ETTİ

İstifa açıklamasında partisi CHP'yi adeta topa tutan tacizci başkan Hüseyin Çiçek, CHP'nin artık tabela partisine dönüştüğünü belirterek; "Ben iftiralarla görevden alındım. Bu partide artık Atatürk´ün emaneti kalmamıştır. Ortada sadece tabela kalmıştır. CHP Sivas´ta bitme noktasına gelmiştir. Tamamen koltuk ve yönetici kavgasının yaşandığı partide, oy veren arkadaşlar ezilmektedir" dedi.

"CHP İLE SEÇMEN ARASINDA DERİN BİR UÇURUM VAR"