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CHP'li tacizci başkan partisini bombalayıp istifa etti!

Sivas'ta evine süt satma bahanesiyle gittiği kadın öğretmene tacizde bulunduğu ve bu suçtan cezaevinde yattığı ortaya çıkan CHP Akıncılar İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek, iftiralarla görevden alındığını belirterek partisini önce topa tuttu sonra istifa etti. İstifa açıklamasında CHP'nin Atatürk'ün partisi olmaktan çıktığını ve ortada sadece tabela kaldığını belirten Hüseyin Çiçek, yeni adresinin ise Muharrem İnce hareketi olacağını söyledi.

Siyaset / 13 Şubat 2021 Cumartesi 16:31
CHP'li tacizci başkan partisini bombalayıp istifa etti!

Sivas'ın CHP Akıncılar İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek'in 2012'de kadın öğretmene tacizde bulunduğu ortaya çıkmıştı. 2 yıl 1 ay hapis cezası alan Hüseyin Çiçek, tahliye olduktan 6 ay sonra yeniden CHP ilçe başkanı seçilmiş ve bu görevini 6 yıl daha sürdürmüştü. Gelen tepkiler üzerine CHP Sivas İl Başkanlığı tarafından görevden alınan ve ihraç talebiyle genel merkeze sevk edilen Hüseyin çiçek, ihraç edilmesini beklemeden partisinden istifa etti.
 
 
PARTİSİNİ BOMBALAYIP ÖYLE İSTİFA ETTİ
 
İstifa açıklamasında partisi CHP'yi adeta topa tutan tacizci başkan Hüseyin Çiçek, CHP'nin artık tabela partisine dönüştüğünü belirterek; "Ben iftiralarla görevden alındım. Bu partide artık Atatürk´ün emaneti kalmamıştır. Ortada sadece tabela kalmıştır. CHP Sivas´ta bitme noktasına gelmiştir. Tamamen koltuk ve yönetici kavgasının yaşandığı partide, oy veren arkadaşlar ezilmektedir" dedi.
 
 
"CHP İLE SEÇMEN ARASINDA DERİN BİR UÇURUM VAR"
 
CHP'nin Sivas Akıncılar İlçe Başkanlığını 15 yıldır yaptığını belirten Hüseyin Çiçek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün savaş meydanlarında kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi değerlerinden, köklerinden ve ilkelerinden uzaklaştığını ifade ederek; "Özgüveni, iddiası olmayan kendi gücüne ve partisine güvenmeyip dostlarına bel bağlayan tek parti Cumhuriyet Halk Partisi´dir. Parti üyeleriyle, seçmenle derin bir uçurum oluşmuştur. Cefasını çekenler başkası, sefasını süren başka kişilerdir. Partiyi yönetenler partinin evlatlarına iftira atarken ömrünü 'CHP zihniyetiyle mücadele ettim´ diyenlerle kol kola gelmişlerdir. Bu durumdan dolayı ilçe başkanlığı ve parti üyeliğinden istifa ediyorum. Muharrem İnce´nin kurduğu Memleket Hareketi´ne katılacağız" diyerek istifasını açıkladı.

KADIN ÖĞRETMENİ TACİZ ETMİŞTİ
 
Sivas'ın CHP Akıncılar İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek'in 2012 yılında evine süt satmak için gittiği kadın öğretmene tacizde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Kadın öğretmenin şikâyeti üzerine çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Hüseyin Çiçek, yargılandığı taciz davasında 2 yıl 1 ay hapse mahkum edildi. Şebinkarahisar K Tipi Kapalı Cezaevi'nde yatan Hüseyin Çiçek 2013'te denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye oldu. Aldığı cezanın 3 yılın altında olması nedeniyle siyasete devam edebilen Hüseyin Çiçek, sabıkasına rağmen dava açarak ihraç edildiği partisine geri döndü. Hüseyin Çiçek, 2014'te tekrar CHP'nin Akıncılar İlçe Başkanı seçildi. Çiçek'in ilçe başkanı olmasına tepki gösteren çok sayıda partili CHP'den istifa etmişti.

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