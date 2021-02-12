Tugay Adak’ın ölümü sonrası CHP'de istifalar sürüyor: Katilleri tanıyorum

Kocaeli Kartepe'de CHP bayrağını asarken düşerek engelli kalan, sonrasında verilen sözler tutulmayınca da bunalıma girerek intihar eden Tugay Adak'ın (28) ölümünün ardından, üyeleri bir gence yapılan vefasızlığa tepki gösteren parti yöneticilerinin istifaları devam ediyor. CHP Kandıra İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Uçar'ın istifasıyla başlayan CHP Kartepe İlçe yöneticileri Cihan Çakır, Fatih Harbi, Yasin Çakmak ve Elif Sert ile devam eden istifalara dün yenileri eklendi. Vefasızlığa tepki gösteren CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları eski yöneticisi Umut Bali, parti üyesi Meltem Sarı, geçmiş dönemlerde İzmit İlçe yöneticiliği yapan Aysun Özcan Erenkaya da istifa ettiklerini açıkladılar. Umut Bali, parti zihniyetinden utandığını, bu nedenle CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2014'te yaşanan olayda gözünü kaybeden Tugay Adak'ı hastanede ziyaret etmiş, ev ve destek sözü vermişti.



KÖŞESİNDE YAZDI

CHP'de uzun yıllar görev alan Ali Sarı'nın eşi Meltem Sarı da parti üyeliğinden istifa etti. Kocaeli'nde bir medya kuruluşunun sahibi olan ve CHP'de bir dönem İzmit İlçe yöneticiliği yapan Aysun Özcan Erenkaya ise kendisine ait haber sitesinde 'Katilleri Tanıyorum' başlığıyla bir yazı kaleme aldı.







Tugay'ı ölüme götüren mevcut milletvekilleri ve İzmit Belediye Başkanı'nı hedef alan Erenkaya şöyle yazdı: 'Nereden bilebilirdim ki, onca imkânlar içinde yüzenlerin Tugay'a bu denli sağır ve dilsiz kaldığını. CHP evlatlarını yiyen, onlara sahip çıkmayan, vefadan yoksun, emek düşmanı neredeyse faşist bir yapı oldu çıktı. Tugay adım adım ölüme giderken hepiniz oradaydınız. Bir film izler gibi izlediniz Yazıklar olsun. Koskoca CHP 55 kiloluk Tugay'ı bir yere sığdıramadı gitti.'