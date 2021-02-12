Şirketin müdürü açıkladı! 15 Türk denizci nasıl kurtarıldı?

Nijerya açıklarında korsanlar tarafından Mozart isimli gemiden kaçırılan15 Türk denizciden sevindiren haber geldi. 28 Ocak'ta deniz haydutlarıyla kurulan ilk temasın ardından bugün 15 Türk denizci haydutların elinden hiçbir zarar almadan kurtarıldı. Bu gelişmenin ardından Mozart isimli geminin işletmesini yürüten Boden Denizcilik A.Ş Genel Müdürü Levent Karsan A Haber canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu.



"SÜREÇ TAMAMLANINCA PERSONELİMİZİ KORSANLARIN ELİNDEN ALDIK"



Sürecin tamamına hakim olduğunu ve şirketin CEO'sunun Almanya'daki ofisinden sürekli durumu takip ettiğini söyleyen Levent Karsan, "Kaçırma olayından birkaç gün sonra bizimle irtibat kurdular. Akabinde görüşmeler başladı. Hamburg ofisimiz görüşmeleri sürdürdü. Sürecin tamamlanması akabinde personelimizi bugün korsanların elinden teslim aldık" ifadelerini kullandı.



Karsan, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:



"MADDİ TALEPLERİ OLMUŞTUR"



"Bu siyasi kaçırma eylemi değil, maddi bir kaçırma eylemi. O bölgede ne yazık ki bunu ticaret haline getirmiş korsanlar var. Ve maddi talepleri olmuştur muhakkak. Rakama ben haiz değilim. Çok da önemli değil. Hiçbir personelin canı rakamdan önemli değil. Biz rakama konsantre olmadık. Şirketimizin yoğun çabaları ve devletimizin desteğiyle personelimiz bugün itibarıyla teslim alındı.







"PROFESYONELCE BİR SÜREÇ YÜRÜTTÜK"



Bu süreçte soruşturma ve görüşmeler devam ettiği süre zarfında personelimizin emniyeti için sessizliğimi koruduk. Bizim hedefimiz personelimizin kurtarılmasıydı. Ailelerimize bu süreçte psikolojik destek sağladı. Profesyonelce bir süreç yürüttük. Sonunda denizcilerimiz kurtuldu."