Dünya gündemini sarsan kareler! Gökyüzü turuncuya, köpekler maviye döndü

Soğuk hava dalgası ABD'den Rusya'ya, İngiltere'den Türkiye'ye Kuzey Yarımküre'de neredeyse her yeri etkisi altına aldı. Gökyüzü turuncuya boyandı, kar üstünde yürüyen mavi renkli köpekler ise şok etkisi yarattı.



Kutuplardan güneye doğru ilerleyen soğuk hava dalgası bu sabah itibariyle Türkiye'ye ulaşırken, Kuzey Yarımküre'deki birçok ülkeden tüyler ürperten fotoğraflar geliyor.



Afrika'daki Sahra Çölü'nden kalkan toz bulutu İspanya'dan Avrupa'ya giriş yaptı, Alpler'i aşıp Almanya'nın doğusundaki Altenberg'de bile turuncu kar yağmasına neden oldu.



Fransa'nın kuzeyindeki Lyon'da ise gökyüzü tamamen turuncuya büründü, şehir sakinleri balkonlarına çıkıp çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.







Hava durumu haritalarında neredeyse tamamı mor ve beyaz renkte olan dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi Rusya'da, ortalama hava sıcaklıkları eksi 30'lara kadar indi.



Kar yağışı görülen başkent Moskova'da nehirler dondu, batıdaki St. Petersburg'da ise Neva Nehri'nde açılan buz deliklerinde yüzenlerin fotoğraflarını Associated Press (AP) haber ajansı geçti.



Kar altındaki Rusya'dan gelen en ürkütücü kare ise, Dzerzhinsk kentinden. Moskova'nın doğusundaki şehirde mavi renge dönmüş sokak köpekleri şok etkisi yaptı.







Yerel medya, eski bir fabrikadan yayılan kimyasal atıklar nedeniyle köpeklerin renk değiştirdiğini yazdı. Yetkililer, fotoğrafların yayılmasıyla köpekleri kontrol için bölgeden çıkardı.



Haberlerde hidrosiyanik asit (siyanür asidi) ve organik cam üreten dev fabrikaya vurgu yapılırken, iflas etmiş fabrikanın yöneticisi Andrey Mislivets hayvanların bakır sülfat bulmuş olabileceğini savunarak fotoğrafların sahte olduğunu ileri sürdü.



Avrupa'nın kuzeyindeki ülkeler günlerdir devam eden kar yağışının ardından buz tuttu, İngiltere'de 1955 yılından bu yana en düşük hava sıcaklığı kayıtlara geçti: Eksi 23 derece.



İskoçya'daki Braemar'da termometreler eksi 23 dereceyi gösterirken, Reuters haber ajansı bir önceki rekorun kaydedildiği 1955 yılında Winston Churchill'in halen başbakan olduğunu hatırlattı.



Başkent Londra'daki ünlü Trafalgar Meydanı'ndaki çeşmelerin buz tuttuğu İngiltere'de yollar kapalı, sarı alarm veren meteoroloji dondurucu soğuğun Cumartesi gününe kadar süreceğini duyurdu.



Okulların açılamadığı, koronavirüs test merkezlerinin kapatıldığı Hollanda'da ise denizler buz tuttu, AP Wadden Denizi kenarındaki Afsluitdijk'ten tamamen buzla kaplanmış iskele fotoğrafı servis etti.



Kırmızı alarm verilen Hollanda'da güneydeki Molenaarsgraaf'da buz tutan nehirler matkapla delindi, şehir sakinleri yel değirmenleri önünde paten kaydı.