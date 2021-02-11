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Yunanistan, Fransa ve Mısır, Fransa, Bahreyn, BAE, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün katılımıyla Atina'da 'Dostluk Forumu' düzenlendi

Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi, Mısır, Fransa, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Ürdün'ün dışişleri bakanları, "Dostluk Forumu" kapsamında bir araya geldi. Dendias bunun, "bir savunma birliği" olmadığını iddia etti.

Güncel / 11 Şubat 2021 Perşembe 18:23
Yunanistan, Fransa ve Mısır, Fransa, Bahreyn, BAE, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün katılımıyla Atina'da 'Dostluk Forumu' düzenlendi

Atina'da düzenlenen forumun ardından yayımlanan ortak bildiride, enerji, inovasyon, dijital ekonomi, sivil koruma ve insandan insana temaslar gibi alanlarda ortak eylem ve girişimleri teşvik etmeye hazır olunduğu belirtildi.

Orta Doğu barış süreci, Kıbrıs sorunu, Suriye, Libya, Yemen ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler dahil olmak üzere başlıca uluslararası ve bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunulduğu aktarılan bildiride, farklılıkların barışçıl çözümünün önemi savunuldu.

"BİR SAVUNMA BİRLİĞİ" DEĞİLMİŞ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ev sahibi sıfatıyla forumda yaptığı konuşmada, Atina'nın Doğu Akdeniz, Körfez, Balkanlar ve diğer Avrupa ülkeleri arasında bir köprü olmayı hedeflediğini savunarak, bu inisiyatifin "bir savunma birliği" olmadığını öne sürdü.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, toplantıya video konferans yoluyla katıldı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, forum kapsamında Atina'da bulunan mevkidaşlarıyla bazı ikili görüşmeler de yaptı.

KörfezYemenLibyaSuriye

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