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Cumhuriyet paçavrası Miço'nun safında!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye "işgalci" diyerek nefret kusan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e ayar üstüne ayar verdi. Her fırsatta Türkiye düşmanlarının yanında saf tutan Cumhuriyet paçavrası ise yine şaşırtmayarak Erdoğan'ın Miçotakis'e verdiği ayarı görmezden gelip akılalmaz bir manşet attı.

Güncel / 11 Şubat 2021 Perşembe 12:59
Cumhuriyet paçavrası Miço'nun safında!

Geçtiğimiz gün AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye "işgalci" diyerek saluya akıtan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e ayar üstüne ayar verdi.

Kıbrıs meselesinde "iki devletli çözümden" başka bir seçenek kalmadığını belirten Erdoğan, "Kıbrıs Türkünü yok sayma tavırlarında değişiklik yok. Artık iki devletli çözümden başka çıkış yolu kalmamıştır. Federasyon mederasyon diye bir şey yok, geçin o işi" diyerek resti çekti.

"Haddini bil Miçotakis"
Yunanistan'ın hiçbir zaman sözünde durmadığını ve bundan sonra da durmayacağını kaydeden Erdoğan, "Ben açıklama yapıyorum "Miçotakis ile görüşebilirim" diyorum, o meydan okuyor. "İstikşafi konuşmalar başlasın" dedik, şimdi Atina'da yapılacaktı. Miçotakis meydan okudu. Sen meydan okuduktan sonra seninle nasıl bir araya gelelim? Önce haddini bileceksin. Sende barış arayışı varsa sende haddini bil, meydan okuma. Masadan kaçtın, biz masadaydık. Bu şekilde gitmesi halinde biz senin masaya oturamayız. Neyinize güveniyorsunuz? Eğer bir yerlerden destek geleceğine inanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Türkiye yerindedir, gereğini yapmasını da bilir. Bak sen bazı dağlara güveniyorsun o güvendiğin dağlara kar yağdı, hiçbirinden fayda gelmez. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri Yunan basınının yanı sıra solak zihniyeti de içten içe rahatsız etti. CHP'nin medyadaki tetikçisi Cumhuriyet paçavrası Miçotakis'in Türkiye ile ilgili skandal sözlerine tepki göstermek yerine "Atina ile yine gerilim" başlığını attı.

"Hedefimiz Kıbrıs'taki Türk işgalini sona erdirmek" diyen Miçotakis'e sus pus olan Cumhuriyet paçavrasına çok sayıda tepki yağdı.


Ak PartiYunanistanRecep Tayyip Erdoğan

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