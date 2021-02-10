CHP’de istifa dalgası büyüyor: İki eski vekil İnce’ye katıldı

CHP'nin geçmiş genel başkanlarına geçtiğimiz günlerde ziyarette bulunan ve parti içinde yaşananlardan rahatsızlıklarını dile getiren eski milletvekilleri Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın, Muharrem İnce'nin istifasını açıklamasının ardından CHP'den istifa etti.



Muharrem İnce'ye katıldılar



İki ismin de İnce'nin kuracağı partiye katılacağı öğrenildi. Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, Dudu ve Akalın'a ziyaretlerinde eşlik eden Metin Lütfi Baydar ise istifa etmedi.



Baydar'ın Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirmeden İnce'nin açıklama yapmasını etik bulmadığı ve partisinden istifa etmediği öğrenildi.



