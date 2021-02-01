Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Müslüm Gürses sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana, Antalya, Bursa ve Muğla kongresine canlı bağlantıyla katıldı.



Kongrede ,Antalya AK Parti İl Teşkilatı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Müslüm Gürses'in Seni Yazdım şarkısıyla sürpriz geldi.



Şarkının nakarat kısmındaki 'Böyle bir aşk görülmemiş dünyada. Ne geçmişte ne de bundan sonra da . Arasalar bulamazlar rüyada. Göremezler seni yazdım kalbime' sözlerini AK Partililer, kongrede hep bir ağızdan söylerken; Cumhurbaşkanı Erdoğan da gülümseyerek 'Hasret kalmışız bunlara yahu' ifadelerini kullandı.



MÜSLÜM BABA'YA SELAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine yapılan şarkı sürprizi sonrası ' Bu arada bu vesileyle Müslüm Baba'ya da bir selam göndermenin faydası var' ifadelerini kullandı.