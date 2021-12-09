Milli Piyango Nereden Alınır? Milli Piyango Satan Yerler Nereler?

Milli Piyango Nereden Alınır?



Milli Piyango Yılbaşı Çeyrek Bilet Fiyatı Ne Kadar?



Milli Piyango Yılbaşı Yarım Bilet Fiyatı Ne Kadar?



Milli Piyango Yılbaşı Tam Bilet Fiyatı Ne Kadar?



Milli Piyango Nedir?



? Soruları yılbaşının yaklaşmasıyla merak konusu oldu. 31 Aralık yılbaşı gecesi noter eşliğinde canlı yayın yapıldı. Milli piyango çekilişinin heyecanı doruğa ulaştı ve meraklı bekleyiş başladı. Bir yıl içinde şansını denemek isteyenler için milli piyango bileti almak istiyor. Peki? Sizler içini bir araya getirdik.Nakit ve kredi kartı ile ödeme seçenekleri bulunan yılbaşı biletleri mağaza kasalarından temin edilebilir. Biletlerin kredi kartı ile satın alımlarında komisyon alınmayacak ve taksitlendirme yapılmayacak. Milli Piyango yılbaşı biletleri 31 Aralık'a kadar Türkiye çapındaki mağazalarında talihlilerini bekliyor. Aynı şekilde Migros, Carrefoursa gibi marketlerin kasalarından da alınabilir.Milli Piyango bileti satın almak için ayrıca PTT bayilerini de tercih edebilirsiniz. Ancak biletinizi nereden alırsanız alın sahte bilet satan kimselere dikkat etmeniz oldukça önemlidir. Bu kişileri gördüğünüz anda hemen ihbar edebilirsiniz. Sokakta bilet satan seyyar satıcılardan da alabilirsiniz. Ayrıca ünlü olan ve her yıl yoğun ilgi gören Nimet Abla, Tek Kollu Cemal, Uzun Ömer ve Cüce Simon gibi yerlerden de satın alabilirsiniz.Yılbaşı Milli Piyango çeyrek bilet fiyatı: 30 TLMilli Piyango yılbaşı yarım bilet fiyatı: 60 TLMilli Piyango yılbaşı özel çekilişinde tam bilet fiyatı: 120 TLMillî Piyango İdaresi, Türkiye'deki şans oyunlarını yürütmesi için, 5 Temmuz 1939 tarih ve 3670 sayılı kanunla kurulmuş kamu kurumudur. 2020 yılında şans oyunlarını yürütme yetkisi Sisal Şans'a verilmiştir. İdare yalnızca oyunlara ilişkin izleme ve denetleme yetkisine sahiptir. 710 sayılı kanun gereği 9 Ocak 1926 tarihinden itibaren Türk Hava gücüne katkı sağlamak amacıyla, 'Tayyare Piyangosu' adı altında, Türk Tayyare Cemiyeti tarafından çekilişler düzenlenmekteydi. 2017 yılında çıkan 680 sayılı KHK ile Millî Piyango İdaresi, Türkiye Varlık Fonu'na devredildi. 2020 yılında ise Türkiye Varlık Fonu ile Sisal Şans arasında imzalanan sözleşme kapsamında, Millî Piyango İdaresi tarafından yürütülen şans oyunları Sisal Şans'a devredildi. Devir işleminin ardından Millî Piyango İdaresi, oyunlar hakkında izleme ve denetleme yetkisine sahip oldu.