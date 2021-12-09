Bakan Muş: İhracatta yıl sonunda çift haneli rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: İhracatımızdaki hızlı yükseliş ve ihracatın tetiklediği üretim artışıyla ivme kazanan yeni yatırımlarla, yıl sonunda Orta Vadeli Program büyüme hedefimiz olan yüzde 9 seviyesini de aşacağımıza ve çift haneli rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz.

Ticaret Bakanı Mehmet muş: İhracatımızdaki hızlı yükseliş ve ihracatın tetiklediği üretim artışıyla ivme kazanan yeni yatırımlarla, yıl sonunda Orta Vadeli Program büyüme hedefimiz olan yüzde 9 seviyesini de aşacağımıza ve çift haneli rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz."ÜLKE BAZLI EYLEM PLANLARIMIZI KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ"Bakan Muş açıklamasının devamında, "Hem mal hem de hizmet ihracatı ile ilgili ortaya koyduğumuz hedeflerimizi içeren "Ülke Bazlı Eylem Planları"mızı kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.