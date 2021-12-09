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Arı sütü faydaları nelerdir? Arı sütü nasıl tüketilir?

Arı sütü son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz faydalı bir besindir. Faydalı olduğu için çok merak edilir. Peki Arı sütü faydaları nelerdir? Arı sütü nasıl tüketilir? Arı sütünün faydaları...

Ekleme: 9.12.2021 - 13:47 Güncelleme: 9.12.2021 - 13:58 / Editör: Ozge Selin
Arı sütü faydaları nelerdir? Arı sütü nasıl tüketilir?
Arı sütü son zamanlarda adını duymaya başladığımız sağlıklı besinlerden biridir. Arı sütü, işçi arıların epifaringeal bezlerinden çıkarılan jelatinimsi sıvı süt beyazı bir maddedir. Ayrıca sağlığa birçok faydası vardır. Peki Arı sütü faydaları nelerdir? Arı sütü nasıl tüketilir? Sizler için arı sütü faydalarını ve nasıl tüketilmesi gerektiğini yazdık.

Arı Sütü Nedir?

Arı sütünün içeriği propolis ve baldan farklıdır. Anne sütü gibidir. Arılar, yavrularını beslemek için salgılarlar. Aynı zamanda kraliçe arı da onu ömür boyu kullanır.

Arı sütü faydaları nelerdir? Arı sütü nasıl tüketilir?

Arı Sütü Nasıl Tüketilir?

Arı sütünü saf halde tüketebilirsiniz. Bal veya süt ekleyebilirsiniz. Her kişinin tüketimi farklı olmalıdır. Ortalama günlük alım miktarı 500 mg ila 1 gram olmalıdır. Kahvaltıdan yarım saat önce yiyin. At dilini çözmek en etkili yoldur. 1 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir.

Arı Sütünün Cilde Faydaları Nelerdir?

Arı sütünün ciltte kolajen üretimini arttırıcı etkisi vardır.
Hücre yenileyici etkisi ile saç dökülmesinde kullanılır.
Hormonal dengeyi sağlayarak sivilcelerin azalmasına yardımcı olur.
Ciltteki akne ve siyah noktalara iyi gelir
Cildi zararlı UVB ışınlarına karşı korur
Ciltte kırışıklıklarının oluşmasını önler

Arı sütü faydaları nelerdir? Arı sütü nasıl tüketilir?

Arı Sütünün Faydaları Nelerdir?

Beyin ve sinir sistemi hastalıklarına iyi gelir
Kısırlık probleminin üzerinde olumlu etkisi vardır
Damar sertliği gibi sağlık sorunlarının iyileşmesini destekler
Bağışıklık sisteminin güçlendirir
Kadın ve erkeklerde ürüme organlarına etki ederek doğurganlığı arttırmada yardımcı olur. Çocuklarda zihinsel ve ruhsal gelişimde rol oynar
Hafızayı güçlendirir
Doğal antidepresandır
Performans ve dayanıklılığı arttırarak gün içinde daha aktif olmamızı sağlar.

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