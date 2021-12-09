Arı sütü faydaları nelerdir? Arı sütü nasıl tüketilir?

Arı Sütü Nedir?



Arı Sütü Nasıl Tüketilir?



Arı Sütünün Cilde Faydaları Nelerdir?



Arı Sütünün Faydaları Nelerdir?



son zamanlarda adını duymaya başladığımız sağlıklı besinlerden biridir. Arı sütü, işçi arıların epifaringeal bezlerinden çıkarılan jelatinimsi sıvı süt beyazı bir maddedir. Ayrıca sağlığa birçok faydası vardır. Peki? Sizler içinnı ve nasıl tüketilmesi gerektiğini yazdık.Arı sütünün içeriği propolis ve baldan farklıdır. Anne sütü gibidir. Arılar, yavrularını beslemek için salgılarlar. Aynı zamanda kraliçe arı da onu ömür boyu kullanır.Arı sütünü saf halde tüketebilirsiniz. Bal veya süt ekleyebilirsiniz. Her kişinin tüketimi farklı olmalıdır. Ortalama günlük alım miktarı 500 mg ila 1 gram olmalıdır. Kahvaltıdan yarım saat önce yiyin. At dilini çözmek en etkili yoldur. 1 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir.Arı sütünün ciltte kolajen üretimini arttırıcı etkisi vardır.Hücre yenileyici etkisi ile saç dökülmesinde kullanılır.Hormonal dengeyi sağlayarak sivilcelerin azalmasına yardımcı olur.Ciltteki akne ve siyah noktalara iyi gelirCildi zararlı UVB ışınlarına karşı korurCiltte kırışıklıklarının oluşmasını önlerBeyin ve sinir sistemi hastalıklarına iyi gelirKısırlık probleminin üzerinde olumlu etkisi vardırDamar sertliği gibi sağlık sorunlarının iyileşmesini desteklerBağışıklık sisteminin güçlendirirKadın ve erkeklerde ürüme organlarına etki ederek doğurganlığı arttırmada yardımcı olur. Çocuklarda zihinsel ve ruhsal gelişimde rol oynarHafızayı güçlendirirDoğal antidepresandırPerformans ve dayanıklılığı arttırarak gün içinde daha aktif olmamızı sağlar.