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2022 MTV Ne Kadar? 2022 MTV Oranları

MTV oranlarının Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından çoğu kişi konuyla alakalı araştırmalara başladı. Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen ise MTV ne kadar sorusu oldu. Peki, MTV ne kadar? 2022 MTV oranları ne kadar? Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar? İşte detaylar...

Ekleme: 9.12.2021 - 12:14 Güncelleme: 9.12.2021 - 12:20 / Editör: Ozge Selin
2022 MTV Ne Kadar? 2022 MTV Oranları
2022 senesine sayılı günler kala MTV ile ilgili çalışmalar da sürüyor. Çoğu araç sahibi vatandaş MTV oranları ne kadar ve 2022 MTV ne kadar sorularına cevap arıyor. Motorlu taşıtlar vergisi açılımına sahip olan MTV için verilen karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Otomobiller ve motorlar için yeni MTV oranlarının belirlenmesinin ardında konuyla ilgili olarak birçok detay merak edildi. 2022 MTV oranları ve 2022 MTV ne kadar sorusu hakkında daha fazla bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

MTV Ne Kadar Olacak?


Motorlu Taşıtlar Vergisi için yeni değişikliklerin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla çoğu vatandaş konuyu yakından takip etmeye başladı. Bu kapsamda 2022 MTV ne kadar sorusu da sık sık araştırılıyor. Yeni değerlendirme oranının yüzde 36.2 olarak belirlenmesiyle vergiye özel bir uygulamayla yüzde 25 oranında yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan karara göre 2022 senesindeki en yüksek MTV’nin 62 bin 633 TL olacağı belirtildi. Bu kapsamda en düşük MTV ise 136.25 TL olacak. Cumhurbaşkanı tarafından verilen karar ise şu şekilde;

"Cumhurbaşkanı Kararı'nda 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 12/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6'ıncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifler ve geçici 8'inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %25 olarak belirlenmiştir."


MTV Ne Kadar Olacak?

2022 MTV Oranları


2022 MTV oranları çoğu vatandaşın merak ettiği konular arasında yer alıyordu. 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak vergilerin Resmi Gazete’De ilan edilmesinin ardından konuya olan ilgi oldukça arttı.


MTV Ne Kadar Olacak?


01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL


1-3 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 861 lira

2020 MTV: 964 lira

2021 MTV: 1051 lira

2022 MTV: 1313 Lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1499 lira

2020 MTV: 1678 lira

2021 MTV: 1830 lira

2022 MTV: 2288 lira


01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 2647 lira

2020 MTV: 2964 lira

2021 MTV: 3234 lira

2022 MTV: 4043 Lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 4170 lira

2020 MTV: 4670 lira

2021 MTV: 5095 lira

2022 MTV: 6369 Lira


01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 600 lira

2020 MTV: 672 lira

2021 MTV: 733 lira

2022 MTV: 916 Lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1124 lira

2020 MTV: 1258 lira

2021 MTV: 1372 lira

2022 MTV: 1715 Lira


01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 2068 lira

2020 MTV: 2316 lira

2021 MTV: 2526 lira

2022 MTV: 3158 Lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 3211 lira

2020 MTV: 3596 lira

2021 MTV: 3923 lira

2022 MTV: 4904 Lira


MTV Ne Kadar Olacak?


01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 336 lira

2020 MTV: 376 lira

2021 MTV: 410 lira

2022 MTV: 512 Lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 652 lira

2020 MTV: 730 lira

2021 MTV: 796 Lira

2022 MTV: 995 Lira


01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 1218 lira

2020 MTV: 1364 lira

2021 MTV: 1488 lira

2022 MTV: 1860 Lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 1888 lira

2020 MTV: 2114 lira

2021 MTV: 2306 lira

2022 MTV: 2882 Lira


01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

16 yaş ve yukarısı

0-1300 cc 2022 MTV: 136 Lira

1301-1600 cc 2022 MTV: 270 Lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

0-1300 motor

Matrahı 56 bin 500 liraya kadar

1-3 yaş - 1313 lira

4-6 yaş - 916 lira

Matrahı 56 bin5800 - 99 bin lira arası

1-3 yaş - 1.444 lira

4-6 yaş - 1008 lira

Matrahı 99 bin lira ve üstü

1-3 yaş - 1.576 lira

4-6 yaş - 1099 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1301-1600 motor

Matrahı 56 bin 500 liraya kadar

1-3 yaş - 2.288 lira

4-6 yaş - 1.715 lira

1301-1600 cc

Matrahı 56 bin 500 - 99 bin lira arası

1-3 yaş - 2.518 lira

4-6 yaş - 1.888 lira

1301-1600 cc

Matrahı 99 bin lira ve üstü

1-3 yaş - 2.746 lira

4-6 yaş - 2.059 lira


01.01.2018 SONRASI TESCİL

1601-1800 cc

Matrahı 141 bin 600 lira

1-3 yaş - 4.445 lira

4-6 yaş - 3.476 lira

Matrahı 141 bin 600 lira ve üstü

1-3 yaş - 4.851 lira

4-6 yaş - 3.790 lira


01.01.2018 SONRASI TESCİL

1801-2000 cc

Matrahı 141 bin 600 lira

1-3 yaş - 5.603 lira

4-6 yaş - 4.315 lira

Matrahı 141 bin 600 lira ve üstü

1-3 yaş - 7.004 lira

4-6 yaş - 5.886 lira


01.01.2018 SONRASI TESCİL

2001 - 2500 cc

Matrahı 176 bin 800 lira

1-3 yaş - 10.506 lira

4-6 yaş - 7.628

Matrahı 176 bin 800 lira ve üstü

1-3 yaş - 11.463 lira

4-6 yaş - 8.320 lira


01.01.2018 SONRASI TESCİL

2501 - 3000 cc

Matrahı 353 bin 900 lira

1-3 yaş - 14.649 lira

4-6 yaş - 12.745 lira

Matrahı 353 bin 900 lira ve üstü

1-3 yaş - 15.983 lira

4-6 yaş - 13.903 lira


01.01.2018 SONRASI TESCİL

4001 cc ve yukarısı

Matrahı 672 bin 600 lirayı aşmayan

1-3 yaş - 57.415 lira

Matrahı 672 bin 600 lirayı aşan

1-3 yaş - 62.634 lira

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