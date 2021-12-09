2022 MTV Ne Kadar? 2022 MTV Oranları

MTV Ne Kadar Olacak?

2022 MTV Oranları

2022 senesine sayılı günler kala MTV ile ilgili çalışmalar da sürüyor. Çoğu araç sahibi vatandaşvesorularına cevap arıyor. Motorlu taşıtlar vergisi açılımına sahip olan MTV için verilen karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Otomobiller ve motorlar için yeni MTV oranlarının belirlenmesinin ardında konuyla ilgili olarak birçok detay merak edildi.vesorusu hakkında daha fazla bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Motorlu Taşıtlar Vergisi için yeni değişikliklerin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla çoğu vatandaş konuyu yakından takip etmeye başladı. Bu kapsamdasorusu da sık sık araştırılıyor. Yeni değerlendirme oranının yüzde 36.2 olarak belirlenmesiyle vergiye özel bir uygulamayla yüzde 25 oranında yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan karara göre 2022 senesindeki en yüksek MTV’nin 62 bin 633 TL olacağı belirtildi. Bu kapsamda en düşük MTV ise 136.25 TL olacak. Cumhurbaşkanı tarafından verilen karar ise şu şekilde;"Cumhurbaşkanı Kararı'nda 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 12/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6'ıncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifler ve geçici 8'inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %25 olarak belirlenmiştir."çoğu vatandaşın merak ettiği konular arasında yer alıyordu. 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak vergilerin Resmi Gazete’De ilan edilmesinin ardından konuya olan ilgi oldukça arttı.1-3 yaş0-1300 cc2019 MTV: 861 lira2020 MTV: 964 lira2021 MTV: 1051 lira2022 MTV: 1313 Lira1301-1600 cc2019 MTV: 1499 lira2020 MTV: 1678 lira2021 MTV: 1830 lira2022 MTV: 2288 lira01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL1-3 yaş1601-1800 cc2019 MTV: 2647 lira2020 MTV: 2964 lira2021 MTV: 3234 lira2022 MTV: 4043 Lira1801-2000 cc2019 MTV: 4170 lira2020 MTV: 4670 lira2021 MTV: 5095 lira2022 MTV: 6369 Lira4-6 yaş0-1300 cc2019 MTV: 600 lira2020 MTV: 672 lira2021 MTV: 733 lira2022 MTV: 916 Lira1301-1600 cc2019 MTV: 1124 lira2020 MTV: 1258 lira2021 MTV: 1372 lira2022 MTV: 1715 Lira4-6 yaş1601-1800 cc2019 MTV: 2068 lira2020 MTV: 2316 lira2021 MTV: 2526 lira2022 MTV: 3158 Lira1801-2000 cc2019 MTV: 3211 lira2020 MTV: 3596 lira2021 MTV: 3923 lira2022 MTV: 4904 Lira7-11 yaş0-1300 cc2019 MTV: 336 lira2020 MTV: 376 lira2021 MTV: 410 lira2022 MTV: 512 Lira1301-1600 cc2019 MTV: 652 lira2020 MTV: 730 lira2021 MTV: 796 Lira2022 MTV: 995 Lira7-11 yaş1601-1800 cc2019 MTV: 1218 lira2020 MTV: 1364 lira2021 MTV: 1488 lira2022 MTV: 1860 Lira1801-2000 cc2019 MTV: 1888 lira2020 MTV: 2114 lira2021 MTV: 2306 lira2022 MTV: 2882 Lira16 yaş ve yukarısı0-1300 cc 2022 MTV: 136 Lira1301-1600 cc 2022 MTV: 270 Lira01.01.2018 SONRASI TESCİL0-1300 motorMatrahı 56 bin 500 liraya kadar1-3 yaş - 1313 lira4-6 yaş - 916 liraMatrahı 56 bin5800 - 99 bin lira arası1-3 yaş - 1.444 lira4-6 yaş - 1008 liraMatrahı 99 bin lira ve üstü1-3 yaş - 1.576 lira4-6 yaş - 1099 lira01.01.2018 SONRASI TESCİL1301-1600 motorMatrahı 56 bin 500 liraya kadar1-3 yaş - 2.288 lira4-6 yaş - 1.715 lira1301-1600 ccMatrahı 56 bin 500 - 99 bin lira arası1-3 yaş - 2.518 lira4-6 yaş - 1.888 lira1301-1600 ccMatrahı 99 bin lira ve üstü1-3 yaş - 2.746 lira4-6 yaş - 2.059 lira1601-1800 ccMatrahı 141 bin 600 lira1-3 yaş - 4.445 lira4-6 yaş - 3.476 liraMatrahı 141 bin 600 lira ve üstü1-3 yaş - 4.851 lira4-6 yaş - 3.790 lira1801-2000 ccMatrahı 141 bin 600 lira1-3 yaş - 5.603 lira4-6 yaş - 4.315 liraMatrahı 141 bin 600 lira ve üstü1-3 yaş - 7.004 lira4-6 yaş - 5.886 lira2001 - 2500 ccMatrahı 176 bin 800 lira1-3 yaş - 10.506 lira4-6 yaş - 7.628Matrahı 176 bin 800 lira ve üstü1-3 yaş - 11.463 lira4-6 yaş - 8.320 lira2501 - 3000 ccMatrahı 353 bin 900 lira1-3 yaş - 14.649 lira4-6 yaş - 12.745 liraMatrahı 353 bin 900 lira ve üstü1-3 yaş - 15.983 lira4-6 yaş - 13.903 lira4001 cc ve yukarısıMatrahı 672 bin 600 lirayı aşmayan1-3 yaş - 57.415 liraMatrahı 672 bin 600 lirayı aşan1-3 yaş - 62.634 lira