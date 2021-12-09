2022 MTV Ne Kadar? 2022 MTV Oranları
MTV oranlarının Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından çoğu kişi konuyla alakalı araştırmalara başladı. Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen ise MTV ne kadar sorusu oldu. Peki, MTV ne kadar? 2022 MTV oranları ne kadar? Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar? İşte detaylar...
2022 senesine sayılı günler kala MTV ile ilgili çalışmalar da sürüyor. Çoğu araç sahibi vatandaş MTV oranları ne kadar ve 2022 MTV ne kadar sorularına cevap arıyor. Motorlu taşıtlar vergisi açılımına sahip olan MTV için verilen karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Otomobiller ve motorlar için yeni MTV oranlarının belirlenmesinin ardında konuyla ilgili olarak birçok detay merak edildi. 2022 MTV oranları ve 2022 MTV ne kadar sorusu hakkında daha fazla bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
MTV Ne Kadar Olacak?
Motorlu Taşıtlar Vergisi için yeni değişikliklerin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla çoğu vatandaş konuyu yakından takip etmeye başladı. Bu kapsamda 2022 MTV ne kadar sorusu da sık sık araştırılıyor. Yeni değerlendirme oranının yüzde 36.2 olarak belirlenmesiyle vergiye özel bir uygulamayla yüzde 25 oranında yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan karara göre 2022 senesindeki en yüksek MTV’nin 62 bin 633 TL olacağı belirtildi. Bu kapsamda en düşük MTV ise 136.25 TL olacak. Cumhurbaşkanı tarafından verilen karar ise şu şekilde;
"Cumhurbaşkanı Kararı'nda 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 12/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6'ıncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifler ve geçici 8'inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %25 olarak belirlenmiştir."
2022 MTV Oranları
2022 MTV oranları çoğu vatandaşın merak ettiği konular arasında yer alıyordu. 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak vergilerin Resmi Gazete’De ilan edilmesinin ardından konuya olan ilgi oldukça arttı.
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
1-3 yaş
0-1300 cc
2019 MTV: 861 lira
2020 MTV: 964 lira
2021 MTV: 1051 lira
2022 MTV: 1313 Lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 1499 lira
2020 MTV: 1678 lira
2021 MTV: 1830 lira
2022 MTV: 2288 lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
1-3 yaş
1601-1800 cc
2019 MTV: 2647 lira
2020 MTV: 2964 lira
2021 MTV: 3234 lira
2022 MTV: 4043 Lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 4170 lira
2020 MTV: 4670 lira
2021 MTV: 5095 lira
2022 MTV: 6369 Lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
4-6 yaş
0-1300 cc
2019 MTV: 600 lira
2020 MTV: 672 lira
2021 MTV: 733 lira
2022 MTV: 916 Lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 1124 lira
2020 MTV: 1258 lira
2021 MTV: 1372 lira
2022 MTV: 1715 Lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
4-6 yaş
1601-1800 cc
2019 MTV: 2068 lira
2020 MTV: 2316 lira
2021 MTV: 2526 lira
2022 MTV: 3158 Lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 3211 lira
2020 MTV: 3596 lira
2021 MTV: 3923 lira
2022 MTV: 4904 Lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
7-11 yaş
0-1300 cc
2019 MTV: 336 lira
2020 MTV: 376 lira
2021 MTV: 410 lira
2022 MTV: 512 Lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 652 lira
2020 MTV: 730 lira
2021 MTV: 796 Lira
2022 MTV: 995 Lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
7-11 yaş
1601-1800 cc
2019 MTV: 1218 lira
2020 MTV: 1364 lira
2021 MTV: 1488 lira
2022 MTV: 1860 Lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 1888 lira
2020 MTV: 2114 lira
2021 MTV: 2306 lira
2022 MTV: 2882 Lira
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
16 yaş ve yukarısı
0-1300 cc 2022 MTV: 136 Lira
1301-1600 cc 2022 MTV: 270 Lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL
0-1300 motor
Matrahı 56 bin 500 liraya kadar
1-3 yaş - 1313 lira
4-6 yaş - 916 lira
Matrahı 56 bin5800 - 99 bin lira arası
1-3 yaş - 1.444 lira
4-6 yaş - 1008 lira
Matrahı 99 bin lira ve üstü
1-3 yaş - 1.576 lira
4-6 yaş - 1099 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL
1301-1600 motor
Matrahı 56 bin 500 liraya kadar
1-3 yaş - 2.288 lira
4-6 yaş - 1.715 lira
1301-1600 cc
Matrahı 56 bin 500 - 99 bin lira arası
1-3 yaş - 2.518 lira
4-6 yaş - 1.888 lira
1301-1600 cc
Matrahı 99 bin lira ve üstü
1-3 yaş - 2.746 lira
4-6 yaş - 2.059 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL
1601-1800 cc
Matrahı 141 bin 600 lira
1-3 yaş - 4.445 lira
4-6 yaş - 3.476 lira
Matrahı 141 bin 600 lira ve üstü
1-3 yaş - 4.851 lira
4-6 yaş - 3.790 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL
1801-2000 cc
Matrahı 141 bin 600 lira
1-3 yaş - 5.603 lira
4-6 yaş - 4.315 lira
Matrahı 141 bin 600 lira ve üstü
1-3 yaş - 7.004 lira
4-6 yaş - 5.886 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL
2001 - 2500 cc
Matrahı 176 bin 800 lira
1-3 yaş - 10.506 lira
4-6 yaş - 7.628
Matrahı 176 bin 800 lira ve üstü
1-3 yaş - 11.463 lira
4-6 yaş - 8.320 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL
2501 - 3000 cc
Matrahı 353 bin 900 lira
1-3 yaş - 14.649 lira
4-6 yaş - 12.745 lira
Matrahı 353 bin 900 lira ve üstü
1-3 yaş - 15.983 lira
4-6 yaş - 13.903 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL
4001 cc ve yukarısı
Matrahı 672 bin 600 lirayı aşmayan
1-3 yaş - 57.415 lira
Matrahı 672 bin 600 lirayı aşan
1-3 yaş - 62.634 lira