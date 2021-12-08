Hamilelikte Nasıl Beslenilmeli? Hamilelikte Ne Yenmeli?
Hamilelikte en sık merak edilen sorulardan biri de hamilelikte ne yenmeli sorusudur. Peki, hamilelikte nasıl beslenilmeli? Hamilelikte beslenme nasıl olmalı? Hamilelikte ne yenmeli? İşte merak edilenler...
Anne olmaya hazırlanan kişiler tarafından hamilelik süreciyle alakalı olarak birçok konu araştırılmaktadır. Anne karnında gelişimini sağlayan bebeğin yeteri kadar beslenmesi oldukça büyük önem taşır. İlk aylardan itibaren bebek annenin aldığı besinler gelişimini sağlar. Bu sebeple fiziksel ve zihinsel olarak gelişimin iyi bir şekilde gerçekleştirilmesi için anne adayının birçok konuda dikkatli olması gerekir. Bu konu kapsamında en çok araştırılanlar arasında ise hamilelikte beslenme nasıl olmalı ve hamilelikte ne yenmeli soruları sık sık araştırılan konular arasında bulunur. Hamilelikte beslenme ve hamilelik süreci ile alakalı daha fazla bilgi için haberimizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.
Hamilelikte Beslenme Nasıl Olmalı?
Hamilelik sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli konular arasında yeteri kadar besinin alınması bulunur. Bebeğin fiziksel ve zihinsel gelişimini iyi bir şekilde tamamlayabilmesi için çoğu kişi hamilelikte beslenme nasıl olmalı ve hamilelikte nasıl beslenilmeli sorularına cevap arar. Hamileliğin ilk aylarından itibaren yenilen ve içilenler bebeğin sağlığına doğrudan etki sağlar. Bu sebeple ne yenilmesi gerektiği iyice araştırmalı ve gerekli takviyelerin doktor tarafından önerilmesiyle temin edilmesi gerekir. Hamilelikte en faydalı yiyecekler şu maddeler halinde sıralanabilir;
- Süt, yoğurt, peynir: Kalsiyum, protein
-Yeşil yapraklı sebzeler: C vitamini, lif, folik asit
-Yağsız kırmızı et: protein, demir
-Sardalye: kalsiyum, demir, protein
-Portakal: C vitamini, lif
-Balık: protein
-Kepekli ekmek: protein, lif, folik asit
Hamilelikte Hangi Vitaminler Alınmalı?
Hamileliğin ilk öğrenildiği andan itibaren vücuda giren her madde bebeğin sağlığı için büyük önem taşır. Bu sebeple hamilelikte hangi vitaminler alınmalı sorusu da gebeler tarafından sık sık araştırılır. Gebeler tarafından alınacak olan vitamin ve mineral takviyeleri bebeğin gelişimine olumlu katkıda bulunur. Hamilelikte alınması gereken vitaminler şu maddeler halinde sırlanabilir;
-Folik Asit
-D Vitamini
-A Vitamini
-Demir
-Omega-3
-Kalsiyum
Hamilelikte En Zararlı Yiyecekler Nelerdir?
Hamilelikte bazı besinler bebeğin sağlığı için olumsuz etki yaratabilir. Bu sebeple çoğu anne adayı hamilelikte ne yenmez sorusuna cevap arar. Hamilelikte en zararlı yiyecekler arasında genellikle aşırı şekerli abur cuburlar yer alır. Likörler, gazlı içecekler, cipsler ve kızartmalar da oldukça az tüketilmesi gereken besinlerdendir. Çok fazla kahve ve çay tüketmek de bebeğinizin sağlığını olumsuz etkileyebilir. Ayrıca çok fazla yemek geceleri uyumadan önce atıştırmak ve hareketsizlik de bebeğinizin sağlığı açısından yapılmaması gerekenler arasında bulunur.
Hamileler Günde Ne Kadar Yemeli?
Hamilelik süresinde günlük kalori ihtiyacı artar. Bu sebeple endişelenen çoğu anne ne kadar yemesi gerektiği hakkında araştırma yapar. Bu kapsamda en merak edilenler arasında hamileler ne kadar yemek yemeli ve hamileler günde ne kadar yemeli sorusu yer alır. Anne adaylarının günlük kalori ihtiyacı 2200-2900 arasında değişiklik gösterir. Bu ihtiyaç ilk üç ay içinde kendini belli etmese de sonraki aylarda ek kalori alma ihtiyacı anneler tarafından da fark edilir.