Hamilelikte Nasıl Beslenilmeli? Hamilelikte Ne Yenmeli?

Hamilelikte Beslenme Nasıl Olmalı?

Hamilelikte Hangi Vitaminler Alınmalı?

Hamilelikte En Zararlı Yiyecekler Nelerdir?

Hamileler Günde Ne Kadar Yemeli?

Anne olmaya hazırlanan kişiler tarafından hamilelik süreciyle alakalı olarak birçok konu araştırılmaktadır. Anne karnında gelişimini sağlayan bebeğin yeteri kadar beslenmesi oldukça büyük önem taşır. İlk aylardan itibaren bebek annenin aldığı besinler gelişimini sağlar. Bu sebeple fiziksel ve zihinsel olarak gelişimin iyi bir şekilde gerçekleştirilmesi için anne adayının birçok konuda dikkatli olması gerekir. Bu konu kapsamında en çok araştırılanlar arasında isevesoruları sık sık araştırılan konular arasında bulunur.ve hamilelik süreci ile alakalı daha fazla bilgi için haberimizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.Hamilelik sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli konular arasında yeteri kadar besinin alınması bulunur. Bebeğin fiziksel ve zihinsel gelişimini iyi bir şekilde tamamlayabilmesi için çoğu kişivesorularına cevap arar. Hamileliğin ilk aylarından itibaren yenilen ve içilenler bebeğin sağlığına doğrudan etki sağlar. Bu sebeple ne yenilmesi gerektiği iyice araştırmalı ve gerekli takviyelerin doktor tarafından önerilmesiyle temin edilmesi gerekir.şu maddeler halinde sıralanabilir;- Süt, yoğurt, peynir: Kalsiyum, protein-Yeşil yapraklı sebzeler: C vitamini, lif, folik asit-Yağsız kırmızı et: protein, demir-Sardalye: kalsiyum, demir, protein-Portakal: C vitamini, lif-Balık: protein-Kepekli ekmek: protein, lif, folik asitHamileliğin ilk öğrenildiği andan itibaren vücuda giren her madde bebeğin sağlığı için büyük önem taşır. Bu sebeplesorusu da gebeler tarafından sık sık araştırılır. Gebeler tarafından alınacak olan vitamin ve mineral takviyeleri bebeğin gelişimine olumlu katkıda bulunur.şu maddeler halinde sırlanabilir;-Folik Asit-D Vitamini-A Vitamini-Demir-Omega-3-KalsiyumHamilelikte bazı besinler bebeğin sağlığı için olumsuz etki yaratabilir. Bu sebeple çoğu anne adayısorusuna cevap arar.arasında genellikle aşırı şekerli abur cuburlar yer alır. Likörler, gazlı içecekler, cipsler ve kızartmalar da oldukça az tüketilmesi gereken besinlerdendir. Çok fazla kahve ve çay tüketmek de bebeğinizin sağlığını olumsuz etkileyebilir. Ayrıca çok fazla yemek geceleri uyumadan önce atıştırmak ve hareketsizlik de bebeğinizin sağlığı açısından yapılmaması gerekenler arasında bulunur.Hamilelik süresinde günlük kalori ihtiyacı artar. Bu sebeple endişelenen çoğu anne ne kadar yemesi gerektiği hakkında araştırma yapar. Bu kapsamda en merak edilenler arasındavesorusu yer alır. Anne adaylarının günlük kalori ihtiyacı 2200-2900 arasında değişiklik gösterir. Bu ihtiyaç ilk üç ay içinde kendini belli etmese de sonraki aylarda ek kalori alma ihtiyacı anneler tarafından da fark edilir.