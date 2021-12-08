Diş Taşlarını Temizlemenin En Etkili Yolları: Evde Diş Taşı Nasıl Temizlenir?

Limonlu Diş Macunu ile Diş Taşı Temizliği



Aloe Vera ile Diş Taşı Temizliği



Ceviz Suyu ile Diş Taşı Temizliği



Aktif Kömür ile Diş Taşı Temizliği



, dişlerin üzerinde biriken yapışkan bir maddedir. Dişlerinizi fırçalamaz ve temizlemek için diş ipi kullanırsanız sertleşir. Bu sertleşmiş plağa tartar veya diş taşı denir. Tartar ağız sağlığınızı olumsuz etkileyebilir, bu nedenle birikmesine izin verilmemelidir. Dişlerde ve diş eti çizgisinde diş taşı biriktiğinde ciddi ağız sağlığı sorunları ortaya çıkabilir. Diş taşı, diş plağı için daha yapışkan ve pürüzlü bir yüzey sağlar. Diş plağı da diş eti hastalığı ve diş çürüğü gibi hastalıklara neden olabileceği için çok önemli bir sorundur.ayrıca kozmetik sorunlara da neden olabilir. Gözenekli yapısı nedeniyle lekeleri kolayca emebilir. Çay veya kahve gibi yüksek pigmentli içecekler içtiğinizde dişlerinizdeki tartar tabakası siyaha döner. Peki? Diş taşlarını giderecek doğal yöntemler sayesinde diş taşlarından evde de kurtulunabilir. Ancak önerilen bir uzman tarafından temizlenmesidir. Diş taşlarını evde temizlemenin yolunu öğrenmek için çoğu kişi '?' sorusunu araştırır. Sizler içinnı araştırdık.2 yemek kaşığı limon1 yemek kaşığı karbonatYarım kaşık zeytinyağı2 kaşık çekirdek500 ml içme suyuDoğal diş taşı temizleme yöntemi için kullanacağınız bu karışımı doğal macununuz olarak da düzenli olarak kullanabilirsiniz.Diş taşı nasıl temizlenir doğal yöntemler bilgilerine limonlu macun ile başlayalım istiyoruz.Listede yer alan malzemeleri bir cezvede kaynatınız ve sonrasında blender ile eziniz.Blender ile ezdiğiniz karışımı, minik bir cam kavanoz içinde muhafaza edebilirsiniz.Elde edilen karışım, diş macunu kullanma yöntemi ile gün içinde sabah ve akşam olmak üzere kullanılmalıdır.Diş fırçasının üzerine çok az bir miktar alarak, bu karışım ise dişlerinizi fırçaladığınızda diş taşını temizleyebilirsiniz.Evde diş taşı temizliği karbonat içeren karışımlarla yapıldığında dişlerin beyazlamasını da katkı sağlanır.1 yemek kaşığı aloe vera jeli1 yemek kaşığı limon suyu1 yemek kaşığı karbonatEvde diş taşı temizliği yapanlar arasında bitkisel tarifleri sevenlerin zaten çoğu şifalı aloe vera bitkisine sahiptir.Tüm malzemeleri karıştırarak bir macun elde etmelisiniz.Hazırlanan doğal macunu, bir gün kavanoz içinde bekleterek etkisini daha iyi hissedebilirsiniz.Gün içinde dişlerinizi bu karışım ise fırçalayarak diş taşını yok edebilirsiniz.2 bardak içme suyu10 adet ceviz içi ve birkaç dal ceviz yaprağıDiş taşı temizleme yöntemleri denince akla ilk olarak karbonat gelir. Karbonatın gücünü Hindistan cevizi ile ikiye katlayabilirsiniz.Diş taşı ceviz kabuğu kullananlar tarafından en iyi şekilde giderilmektedir. Cevizin kabuğu kadar kendisi de bu konuda uzmandır.10 adet ceviz içini ve yaprakları bir tencereye ekleyerek kaynatın.Sıcaklığın geçmesi için bir süre suyun soğumasını bekleyin.Soğuyan ceviz suyunu isterseniz gargara şeklinde kullanarak verimli sonuçlar alabilirsiniz.Diş taşlarını daha iyi şekilde temizlemek için fırçayı bu suya batırıp dişlerinizi fırçalamanızı öneriyoruz.2 kaşık içme suyu1 adet aktif kömür kapsülüSon zamanlarda aktif kömür, bakım ürünlerinde sıkça kullanılmakta. Şimdi de diş taşını temizlemek için tercih ediliyor.Diş taşı temizleme kürü hazırlarken siyah bir malzeme kullanacak olmak sizi şaşırtmasın, sonuç bembeyaz olacak.Aktif kömür kapsülünü bir kap içinde su ile karıştırın ve macun kıvamına getirin.Daha sonra dişlerinizi fırçalarken bu macundan faydalanın.Diş taşından kurtulmanın bir diğer yolu aktif kömür, daha ferah dişlere sahip olmanızı sağlayacak.