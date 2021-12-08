Diş Taşlarını Temizlemenin En Etkili Yolları: Evde Diş Taşı Nasıl Temizlenir?
Diş taşı, tartar olarak da adlandırılır. Ağızda rahatsızlığa neden olur ve çoğu kişiyi rahatsız eder. Peki evde diş taşı temizlenir mi? Evde Diş Taşı Nasıl Temizlenir? İşte Diş Taşlarını Temizlemenin En Etkili Yolları...
Diş taşı, dişlerin üzerinde biriken yapışkan bir maddedir. Dişlerinizi fırçalamaz ve temizlemek için diş ipi kullanırsanız sertleşir. Bu sertleşmiş plağa tartar veya diş taşı denir. Tartar ağız sağlığınızı olumsuz etkileyebilir, bu nedenle birikmesine izin verilmemelidir. Dişlerde ve diş eti çizgisinde diş taşı biriktiğinde ciddi ağız sağlığı sorunları ortaya çıkabilir. Diş taşı, diş plağı için daha yapışkan ve pürüzlü bir yüzey sağlar. Diş plağı da diş eti hastalığı ve diş çürüğü gibi hastalıklara neden olabileceği için çok önemli bir sorundur. Diş taşı ayrıca kozmetik sorunlara da neden olabilir. Gözenekli yapısı nedeniyle lekeleri kolayca emebilir. Çay veya kahve gibi yüksek pigmentli içecekler içtiğinizde dişlerinizdeki tartar tabakası siyaha döner. Peki diş taşı evde temizlenir mi? Diş taşlarını giderecek doğal yöntemler sayesinde diş taşlarından evde de kurtulunabilir. Ancak önerilen bir uzman tarafından temizlenmesidir. Diş taşlarını evde temizlemenin yolunu öğrenmek için çoğu kişi 'Evde Diş Taşı Nasıl Temizlenir?' sorusunu araştırır. Sizler için diş taşlarını temizlemenin en etkili yollarını araştırdık.
Limonlu Diş Macunu ile Diş Taşı Temizliği
Malzemeler:
2 yemek kaşığı limon
1 yemek kaşığı karbonat
Yarım kaşık zeytinyağı
2 kaşık çekirdek
500 ml içme suyu
Hazırlanışı:
Doğal diş taşı temizleme yöntemi için kullanacağınız bu karışımı doğal macununuz olarak da düzenli olarak kullanabilirsiniz.
Diş taşı nasıl temizlenir doğal yöntemler bilgilerine limonlu macun ile başlayalım istiyoruz.
Listede yer alan malzemeleri bir cezvede kaynatınız ve sonrasında blender ile eziniz.
Blender ile ezdiğiniz karışımı, minik bir cam kavanoz içinde muhafaza edebilirsiniz.
Elde edilen karışım, diş macunu kullanma yöntemi ile gün içinde sabah ve akşam olmak üzere kullanılmalıdır.
Diş fırçasının üzerine çok az bir miktar alarak, bu karışım ise dişlerinizi fırçaladığınızda diş taşını temizleyebilirsiniz.
Evde diş taşı temizliği karbonat içeren karışımlarla yapıldığında dişlerin beyazlamasını da katkı sağlanır.
Aloe Vera ile Diş Taşı Temizliği
Malzemeler:
1 yemek kaşığı aloe vera jeli
1 yemek kaşığı limon suyu
1 yemek kaşığı karbonat
Hazırlanışı:
Evde diş taşı temizliği yapanlar arasında bitkisel tarifleri sevenlerin zaten çoğu şifalı aloe vera bitkisine sahiptir.
Tüm malzemeleri karıştırarak bir macun elde etmelisiniz.
Hazırlanan doğal macunu, bir gün kavanoz içinde bekleterek etkisini daha iyi hissedebilirsiniz.
Gün içinde dişlerinizi bu karışım ise fırçalayarak diş taşını yok edebilirsiniz.
Ceviz Suyu ile Diş Taşı Temizliği
Malzemeler:
2 bardak içme suyu
10 adet ceviz içi ve birkaç dal ceviz yaprağı
Hazırlanışı:
Diş taşı temizleme yöntemleri denince akla ilk olarak karbonat gelir. Karbonatın gücünü Hindistan cevizi ile ikiye katlayabilirsiniz.
Diş taşı ceviz kabuğu kullananlar tarafından en iyi şekilde giderilmektedir. Cevizin kabuğu kadar kendisi de bu konuda uzmandır.
10 adet ceviz içini ve yaprakları bir tencereye ekleyerek kaynatın.
Sıcaklığın geçmesi için bir süre suyun soğumasını bekleyin.
Soğuyan ceviz suyunu isterseniz gargara şeklinde kullanarak verimli sonuçlar alabilirsiniz.
Diş taşlarını daha iyi şekilde temizlemek için fırçayı bu suya batırıp dişlerinizi fırçalamanızı öneriyoruz.
Aktif Kömür ile Diş Taşı Temizliği
Malzemeler:
2 kaşık içme suyu
1 adet aktif kömür kapsülü
Hazırlanışı:
Son zamanlarda aktif kömür, bakım ürünlerinde sıkça kullanılmakta. Şimdi de diş taşını temizlemek için tercih ediliyor.
Diş taşı temizleme kürü hazırlarken siyah bir malzeme kullanacak olmak sizi şaşırtmasın, sonuç bembeyaz olacak.
Aktif kömür kapsülünü bir kap içinde su ile karıştırın ve macun kıvamına getirin.
Daha sonra dişlerinizi fırçalarken bu macundan faydalanın.
Diş taşından kurtulmanın bir diğer yolu aktif kömür, daha ferah dişlere sahip olmanızı sağlayacak.