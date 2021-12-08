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Darbe bildirisini imzalayan amirallerin ilginç diyaloğu! 'Borsa kapanmadan beni de dahil et'

Darbe imalı bildiriye imza atan amiraller hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamede, Whatsapp konuşmalarına da yer verildi. Emekli amiral Taner Balkış, "Ergun beni dahil etmemişsin, çok üzüldüm. Borsa kapanmadan bu listeye beni dahil et" derken, bildirinin yayınlanmasının ardından gelen tepkiler üzerine ikinci bir metin hazırlanmasına ilişkin emekli amiral Vedat Ersin'in ise, "Yarın öbür gün tarihin sayfalarına çok affedersiniz 'ödlekler'ler diye ismimizi yazarlar" ifadelerini kullandı.

Darbe bildirisini imzalayan amirallerin ilginç diyaloğu! 'Borsa kapanmadan beni de dahil et'
Ekleme: 8.12.2021 - 14:12 Güncelleme: 8.12.2021 - 14:12 / Editör: Ozge Selin
Darbe bildirisini imzalayan amirallerin ilginç diyaloğu! 'Borsa kapanmadan beni de dahil et'
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından darbe imalı bildiriye imza atan 103 emekli amiral hakkında 'Devletin Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma' suçundan 12 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede bildirinin Türkiye'nin geçmişte yaşamış olduğu askeri müdahaleler ve 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe nedeniyle bildiri adı altında yayımlanan açıklama, Türk kamuoyunun kahir ekseriyeti tarafından gerek kaleme alınış tarzı gerek kamuoyuna açıklanma saati ve şekli itibariyle 'muhtıra' şeklinde değerlendirildiği bu nedenle tepki ile karşılandığı aktarıldı.

Söz konusu bildirinin kamuoyunda, toplumun siyasi, ekonomik açıdan farklı her kesiminde ciddi bir rahatsızlık doğurduğu kaydedildi. Bildiriyi hazırlayan ve yayınlanmasını sağlayan emekli amiral Ergun Mengi'nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında verilen dinleme kararının ardından, görüşmelerde suç unsuru bulunmadığı aktarıldı.

'BORSA KAPANMADAN BENİ DE DAHİL ET'

Emekli amirallerin Whatsapp konuşmalarına yer verilen iddianamede ADMEK-2 isimli gruptan bildirinin grup üyelerine sunulduğu, anlaşmaya vardıkları ve bildirinin son halini aldığı anlatıldı. Emekli amiraller arasında yapılan görüşmelerde Vedat Ersin, "Bildiri konusun da daha fazla beklemeden sesimizi duyurmanın gerektiğini inanıyorum.

Yarın öbür gün tarihin sayfalarına çok affedersiniz 'ödlekler diye ismimizi yazarlar. Duyurumuzdan 'DARBE VE VESAYET GİBİ' zırva anlamlar çıkaranlara inat bu duyumuzu hayatım boyunca her gün imzalar ve savunurum" ifadelerini kullandı. Emekli amiral Taner Balkış ise, Ergun beni dahil etmemişsin çok üzüldüm borsa kapanmadan bu listeye beni dahil et" şeklinde mesaj gönderdiği belirtildi.
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Darbe bildirisini imzalayan amirallerin ilginç diyaloğu! 'Borsa kapanmadan beni de dahil et'
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