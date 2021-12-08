Avukat çifti birbirine düşüren banka hatası! Gerçeği mahkemede öğrendi

Ankara bulunan Tüketici Mahkemesi bir yargılama sırasında özel bankadan şikayetçinin Bireysel Bankacılık Sözleşmesini' talep etti. Banka yanlışlıkla müşterisinin çekmiş olduğu 'Tüketici Kredi Sözleşmesini' yollayınca olanlar oldu. İlginç olay geçtiğimiz yıl Kasım ayında meydana geldi. Sami Kabadayı isimli vatandaş Tüketici Mahkemesinde bir alacağı için başvuruda bulundu. Tüketici Mahkemesi dava kapsamında Sami Kabadayı'nın özel bir bankadaki vadeli ve vadesiz hesap hareketleriyle Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesini' talep etti.Banka ise mahkemeye talep edilenin dışında Sami Kabadayı'nın 2017 yılında çekmiş olduğu 'Tüketici Kredi Sözleşmesini' gönderdi. Bankanın yapmış olduğu hata sonrası genç adamın aynı zamanda avukatlığını yapan eşi çekilen krediden haberdar oldu. İkili arasında çekilen gizli krediden dolayı anlaşmazlıklar meydana geldi. Avukat Sami Kabadayı bankanın yaptığı hatadan dolayı aile ilişkisinin zedelendiğini bankadan talep edilmeyen bir evrakı göndermesinin telafisi mümkün olmayan sebeplere yol açtığını belirterek bankaya 5 bin liralık tazminat talebinde bulundu.Genç adamın talebi banka tarafından kabul edilmeyince Sami Kabadayı durumu Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na (KVKK) ihbar etti. Kişisel verilerinin hukuka aykırı bir şekilde alakası olmayan mahkemeye gönderildiğini beyan eden Sami Kabadayı bankanın hatasından dolayı avukatlığını yapan eşinin kredi borcu olduğunu öğrendiğini bu nedenle aralarında tartışma yaşandığını dile getirdi. Bankanın kişisel verilerini yaydığını belirten Kabadayı, kurum tarafından cezalandırılmasını talep etti.Kişisel Verileri Koruma Kurulu yapılan ihbar üzerine banka hakkında inceleme başlattı. Heyet tarafından yapılan inceleme sonunda bankanın sehven de olsa Avukat Sami Kabadayı'ya ait mahkemede alakası olan 'Tüketici Kredi Sözleşmesini' göndermesinin suç olduğunu, bu cezayla kişisel verilere yönelik aykırılığın önüne geçileceği ifade edilerek bankaya 150 bin lira para cezası kesildi.Yaşanan olayın ardından SABAH'a konuşan Avukat Sami Kabadayı, 'Benim bir banka ile olan hukuki uyuşmazlığımda Ankara 7. Tüketici Mahkemesi müşteri hesap sözleşmemi talep etmişse de banka dosyaya uyuşmazlıkla hiçbir ilgisi bulunmayan tüketici kredi sözleşmemi sunarak kişisel finansal verim başta olmak üzere bir kısım kişisel verilerimi ilgisiz kişilerle paylaşmış yani hukuka ve kanuna aykırı bir eylemde bulunmuştur. Bu nedenle ben de önce bankaya başvuruda bulunarak kanunun bana tanıdığı haklarımı talep ettim. Bankadan olumsuz cevap almam üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na kanuna aykırılığı belirterek başvuruda bulundum. Kurul başvurumu inceledi ve banka tarafından gerçekleştirilen işlemi hukuka aykırı bularak bankaya 150 bin lira idari para cezası kesti.' diye konuştu.