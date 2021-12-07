Şentop'tan Teoman Duralı için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Prof. Dr. Teoman Duralı'nın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Fikir dünyamızın özgün ve zirve ismi, akademimizin müstesna hocası Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı’nın vefâtını derin bir teessürle öğrendim. Milletimize, talebelerine ve ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.