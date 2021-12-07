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Mevlana Haftası Ne Zaman? 2021 Mevlana Haftası Sözleri

Mevlana Haftası her sene aralık ayı içinde kutlanan ve Mevlana'yı anmak için düzenlenen etkinliklerden oluşur. Bu sebeple çoğu kişi Mevlana haftası ne zaman sorusuna cevap arar. Peki, Mevlana haftası ne zaman? Mevlana Haftası hangi tarihte? Mevlana Haftası mesajları ve sözleri...

Ekleme: 7.12.2021 - 14:26 Güncelleme: 7.12.2021 - 14:30 / Editör: Ozge Selin
Mevlana Haftası Ne Zaman? 2021 Mevlana Haftası Sözleri
Mevlana Haftası Mevlana Celaleddin Rumi'nin anılması için oluşturulmuştur. Bu sebeple her sene aralık ayı yaklaşırken çoğu kişi Mevlana Haftası ne zaman sorusuna cevap arar. Ayrıca bu hafta süresince boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenerek Mevlan Celaleddin Rumi anılır. Ayrıca sevdikleri kişilere güzel sözler ve mesajlar iletmek isteyenler bu hafta yaklaşmaya başladığı zaman Mevlana Haftası sözlerini de araştırır. Mevlana haftası ne zaman sorusuna cevap almak için haberimizi detalı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Mevlana Haftası Ne Zaman?


Mevlana Haftası her sene aralık ayında düzenlenen etkinliklerle kutlanır. Mevlana'nın 748. Vuslatı sebebiyle bu ay içerisinde de kutlanacak olan haftanın ne zaman olduğu oldukça merak ediliyor. Özellikle Mevlana Haftası ne zaman sorusu en çok aratılanlar arasında yer alıyor. Mevlana Haftasının 7-17 Aralık tarihlerinde yapılacağı belirtildi.


MEVLANA HAFTASI MESAJLARI


2021 MEVLANA HAFTASI MESAJLARI

Mevlana Haftası'nın yaklaşmasıyla çoğu kişi bu haftayı kutlamak için güzel sözler araştırmaya başladı. Bu konu hakkında en çok aratılanlar ise Mevlana Haftası sözleri ve 2021 Mevlana Haftası mesajları olarak yer alıyor. İşte anlamlı Mevlana Haftası sözleri ve mesajları;

-Kötü zanda bulunan kişi çirkindir. Aslında o kendi içini vurur karşıya.

-Hacca gideceksen, bir hac yoldaşı ara. İster Hintli olsun ister Türk ister Arap. Şekline, rengine bakma, maksadı ne, ona bak.

-Yeşilliklerden, çiçeklerden meydana gelen bahçe geçici, fakat akıldan meydana gelen gül bahçesi hep yeşil ve güzeldir.

-Yetmiş iki millet kendi sırrını bizden dinler. Biz, bir perde ile yüzlerce ses çıkaran bir ney gibiyiz.

-Açlık, ilaçların padişahıdır. Hekimler niye perhiz verir düşünsene.

-Gel, gel, ne olursan ol yine gel,

-İster kâfir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel,

-Bizim dergâhımız, ümitsizlik dergâhı değildir,

-Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel..

-Kusur bulmak için bakma birine, bulmak için bakarsan bulursun. Kusuru örtmeyi marifet edin! İşte o zaman kusursuz olursun.

-Çirkinlikle güzelliği görünüşle değil, akılla ayırt edin.

-Ayrılık içinde insanın gözünü açıp kapayıncaya kadar geçen zaman, yıl gibi gelir.

-Gördün ya beni gamdan başka kimse hatırlamıyor, gama binlerce defa aferin.

-Ey zulümle bir kuyu kazan! Sen kendin için tuzak hazırlıyorsun.

-Korku erkektir, umut ise dişi; onlardan ölümsüz ve temiz şeyler doğar.


-Kendine gel, yepyeni bir söz söyle de dünya yenilensin! Sözün öylesine bir söz olmalı ki; Dünya'nın da sınırını

-Dert, insanı yokluğa götüren rahvan attır.

-Mademki kendinde bir dert veya pişmanlık hissediyorsun; bu, Allah'ın sana olan yardımının ve sevgisinin bir delilidir.

-Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir.


MEVLANA HAFTASI MESAJLARI


-İnsanları iyi tanıyın, her insanı fena bilip kötülemeyin, her insanı da iyi bilip övmeyin.

-Yanımda kimse olmadığından değil yalnızlığım, yalnız olduğumu söyleyeceğim kimse olmadığından yalnızım ben.

-Yeşilliklerden, çiçeklerden meydana gelen bahçe geçici, fakat akıldan meydana gelen gül bahçesi hep yeşil ve güzeldir.

-Yetmiş iki millet kendi sırrını bizden dinler. Biz, bir perde ile yüzlerce ses çıkaran bir ney gibiyiz.

-Açlık, ilaçların padişahıdır. Hekimler niye perhiz verir düşünsene.

-Aklın varsa bir başka akılla dost ol da, işlerini danışarak yap.


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