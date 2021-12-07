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Güneşlenmek için gittiler, eli silahlı askerlerle karşılaştılar

Çatışmaların devam ettiği Meksika'da, iki turistin öldürülmesinin ardından hükümet, turistik bölge olan Cancun'a koruma amaçlı 1500 asker gönderdi. Plajda güneşlenip tatilin tadını çıkaran turistlerle birlikte ellerinde silah olan askerlerin dolaştığı görüntüler basında oldukça ilgi çekti.

Ekleme: 7.12.2021 - 12:41 Güncelleme: 7.12.2021 - 12:42 / Editör: Ozge Selin
Güneşlenmek için gittiler, eli silahlı askerlerle karşılaştılarŞiddetin son bulmadığı Meksika'da hükümet iki turistin öldürülmesinin ardından yeni bir uygulamaya imza attı.

Ayda ortalama 2 bin 400 kişinin şiddete maruz kaldığı ülkede, turistik bölge olan Quintana Roo'nun Cancun'a yüzlerce asker gönderildi. Askerlerin, plaja akın eden turistleri koruması bekleniyor.


Yaklaşık 1500 askerin bölgede devriye gezdiği görülürken, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Görüntülerde deniz, kum ve güneşin tadını çıkarak turistler ile zırhlı ve ağır silahlı bir şekilde devriye gezen güvenlik güçleri görülüyor.

Turist ölümleriyle ilgili konuşan Meksika lider Andres Manuel Lopez Obrador, "Bu tür olaylar tekrarlanamalı. O nedenle de turist bölgeleri korunacak" dedi.


Uyuşturucu kartelleriyle yoğun çatışmaların yaşandığı Meksika'da sular durulmuyor. Yaşanan çatışmalar nedeniyle sadece 2021 yılında 21 bin 495 insanın hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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