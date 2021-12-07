Antalya Uçak Seferleri İptal Mi? Antalya Uçuşları Durduruldu Mu?

Antalya Uçuş Seferleri İptal Mi?

Antalya’da yaşanan fırtına sebebiyle çoğu vatandaş mağdur olmuş durumda. Fırtınalar sebebiyle birçok konuda önlem ve tedbirler alınmaya başlanmasına rağmen oldukça etkili olan fırtına birçok ağacın devrilmesine ve çatıların zarar görmesine neden oldu. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından turuncu kod uyarısı yapılmasıyla birçok kişi konu hakkında tedbir almaya başlamıştı. Gece saatlerinde aniden başlayan fırtına gün içinde sürmeye devam ediyor. Bu sebeple uçak seferlerinin de iptal olup olmayacağı çoğu vatandaşın merak ettiği konular arasında yer alıyor.vesorusu an itibariyle en çok aratılanlar arasında yer alıyor.sorusu ve fırtına hakkında daha fazla bilgi için haberimizi detaylı bir şekilde inceleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz.Dün gece saatlerinde Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından turuncu kod uyarısı yapılmıştı. Gece aniden başlayan ve sabah saatlerinin ardından iyice şiddetlenen fırtınada birçok vatandaş mağdur oldu. Trafik sorunları ve fırtına kaynaklı birçok sorun sebebiyle Antalya ilinde birçok karışıklık yaşanmaya başladı. 123 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar sonucunda yollara devrilen ağaçlar için vatandaşlar 112 ve itfaiye ekiplerine başvurdu. Evlerinin çatısı uçan veya göçen vatandaşlar da oldukça endişeli bir şekilde ekiplerin gelmesini bekledi. Antalya ili genelinde fırtına kaynaklı yaşananlar sebebiyle çoğu vatandaş uçuş seferleri hakkında da araştırmalar yapmaya başladı. En sık aratılan sorular arasında isevesoruları yer aldı. Uçuş seferlerinde de aksamalar meydana geldi. Şiddetli rüzgar sebebiyle bazı uçaklar piste iniş yapamadı. Başka şehirlere yönlendirilen uçakların ardından yeni seferlerin de iptal edildiği belirtildi. Kemer ilçesinde ise en şiddetli rüzgar hızının bulunduğu belirtildi. İlçedeki rüzgar hızı 123 kilometreyi bulurken Meteoroloji tarafından da konuyla alakalı uyarı geldi. Vatandaşların şiddetli rüzgar sebebiyle ağaç ve direk devrilmelerine karşı tedbirli olması gerektiği belirtildi. Çatı uçması ve olası gaz zehirlenmeleri de fırtına için dikkatli olunması gerekenler arasında yer alıyor.Meteoroloji tarafından yapılan turuncu kod uyarısı sonrası fırtına çıkacağının duyurulmasıyla çoğu vatandaş konu hakkında araştırmalara başladı. Gece saatlerinde başlayan şiddetli fırtınanın ne zamana kadar süreceği de merak edilenler arasında yer alıyordu. Antalya merkez ilinde 82 kilometre olan rüzgar hızının Kemer ilçesinde 123 kilometreyi bulduğu belirtildi. Çoğu vatandaş yaşanan fırtına sebebiyle mağduriyet yaşamaya başladı. İtfaiye ekipleri ve 112 tarafından birçok noktaya destek sağlandı. Fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar devam edeceği belirtildi. Konuyla ilgili olarak ayrıca meteoroloji tarafından fırtına ve şiddetli yağmur sebebiyle vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi. Metrekareye 75-100 kilogram yağış düşeceği de belirtilenler arasında yer alıyor.