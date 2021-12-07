  • USD: 13,77 - 13,80
  • EURO: 15,55 - 15,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Antalya Uçak Seferleri İptal Mi? Antalya Uçuşları Durduruldu Mu?

Antalya'da yaşanan şiddetli yağış sebebiyle çoğu kişi konu hakkında araştırmalarına devam ediyor. Fırtına sebebiyle uçuşların iptal olup olmadığı da merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Antalya uçuşları durduruldu mu? Antalya uçuşlar iptal mi edildi? Antalya uçak seferleri iptal mi? İşte merak edilenler...

Ekleme: 7.12.2021 - 13:05 Güncelleme: 7.12.2021 - 13:09 / Editör: Ozge Selin
Antalya Uçak Seferleri İptal Mi? Antalya Uçuşları Durduruldu Mu?
Antalya’da yaşanan fırtına sebebiyle çoğu vatandaş mağdur olmuş durumda. Fırtınalar sebebiyle birçok konuda önlem ve tedbirler alınmaya başlanmasına rağmen oldukça etkili olan fırtına birçok ağacın devrilmesine ve çatıların zarar görmesine neden oldu. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından turuncu kod uyarısı yapılmasıyla birçok kişi konu hakkında tedbir almaya başlamıştı. Gece saatlerinde aniden başlayan fırtına gün içinde sürmeye devam ediyor. Bu sebeple uçak seferlerinin de iptal olup olmayacağı çoğu vatandaşın merak ettiği konular arasında yer alıyor. Antalya uçak seferleri durduruldu mu ve Antalya uçak seferleri durduruldu mu sorusu an itibariyle en çok aratılanlar arasında yer alıyor. Antalya uçuşlar iptal mi edildi sorusu ve fırtına hakkında daha fazla bilgi için haberimizi detaylı bir şekilde inceleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz.


Antalya Uçuş Seferleri İptal Mi?


Dün gece saatlerinde Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından turuncu kod uyarısı yapılmıştı. Gece aniden başlayan ve sabah saatlerinin ardından iyice şiddetlenen fırtınada birçok vatandaş mağdur oldu. Trafik sorunları ve fırtına kaynaklı birçok sorun sebebiyle Antalya ilinde birçok karışıklık yaşanmaya başladı. 123 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar sonucunda yollara devrilen ağaçlar için vatandaşlar 112 ve itfaiye ekiplerine başvurdu. Evlerinin çatısı uçan veya göçen vatandaşlar da oldukça endişeli bir şekilde ekiplerin gelmesini bekledi. Antalya ili genelinde fırtına kaynaklı yaşananlar sebebiyle çoğu vatandaş uçuş seferleri hakkında da araştırmalar yapmaya başladı. En sık aratılan sorular arasında ise Antalya’da uçuşlar iptal mi ve Antalya uçuş seferleri durduruldu mu soruları yer aldı. Uçuş seferlerinde de aksamalar meydana geldi. Şiddetli rüzgar sebebiyle bazı uçaklar piste iniş yapamadı. Başka şehirlere yönlendirilen uçakların ardından yeni seferlerin de iptal edildiği belirtildi. Kemer ilçesinde ise en şiddetli rüzgar hızının bulunduğu belirtildi. İlçedeki rüzgar hızı 123 kilometreyi bulurken Meteoroloji tarafından da konuyla alakalı uyarı geldi. Vatandaşların şiddetli rüzgar sebebiyle ağaç ve direk devrilmelerine karşı tedbirli olması gerektiği belirtildi. Çatı uçması ve olası gaz zehirlenmeleri de fırtına için dikkatli olunması gerekenler arasında yer alıyor.


Antalya Uçuş Seferleri İptal Mi?


FIRTINA YARIN SABAHA KADAR SÜRECEK

Meteoroloji tarafından yapılan turuncu kod uyarısı sonrası fırtına çıkacağının duyurulmasıyla çoğu vatandaş konu hakkında araştırmalara başladı. Gece saatlerinde başlayan şiddetli fırtınanın ne zamana kadar süreceği de merak edilenler arasında yer alıyordu. Antalya merkez ilinde 82 kilometre olan rüzgar hızının Kemer ilçesinde 123 kilometreyi bulduğu belirtildi. Çoğu vatandaş yaşanan fırtına sebebiyle mağduriyet yaşamaya başladı. İtfaiye ekipleri ve 112 tarafından birçok noktaya destek sağlandı. Fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar devam edeceği belirtildi. Konuyla ilgili olarak ayrıca meteoroloji tarafından fırtına ve şiddetli yağmur sebebiyle vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi. Metrekareye 75-100 kilogram yağış düşeceği de belirtilenler arasında yer alıyor.


Antalya Uçuş Seferleri İptal Mi?


Başkan Erdoğan ile Katar Emiri El Sani'den kritik görüşme
CHP'li Tümdeniz Çelebi yine tehdit etti küfürler savurdu! 'Mafyavari bir başkan yardımcısı kabul edilemez'
Seçim yasası düzenlemesinde çalışmalar tamamlandı
NASA'nın yeni astronot adayları arasında Adanalı bir isim yer alıyor!
Bayraktar TB2'ye sızmaya çalıştılar!
Almanya’da Müslüman kadının vatandaşlık başvurusuna erkek yetkiliyle tokalaşmadığı için ret
Yemeksepeti Çöktü Mü? Yemeksepeti'ne Neden Girilmiyor?
İmamoğlu ve Yavaş Mersin mitingine neden katılmadı? CHP'de yaşanan kriz kulisleri hareketlendirdi
DHKP-C'deki iç hesaplaşma çözülmeyle bitti! 126 ismi deşifre etti
İki bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldı: İki semptom görüldü
Bitrota'nın sahiplerinden K.A yakalandı!
ABD'yi tedirgin eden hamle: Rusya savaşa mı hazırlanıyor?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketi sonrası tepkiler tutanaklara yansıdı
Darbe hasretiyle yanan 103 emekli amiralin iddianamesinin detayları ortaya çıktı! Hükümete karşı harekete geçmek için imza attılar
Hastane çalışanı David Fuller, morgda ölülere tecavüz etti! Canavarın kurbanları arasında Türk kızı Azra Kemal de var.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı
3.5 milyon memura müjdeli haber: Kamu çalışanlarına ek zam geliyor!
Marketlerin yeni stokçuluk oyunu! Yağlar ortada yok!
TÜGVA kumpasında perde aralandı! Her şeyi Whatsapp grubunda paylaşmışlar!
Türkiye orta koridor ile geliyor! 8 trilyon dolarlık yatırım bekleniyor
Kasım ayında yatırımcısına en çok külçe altın kazandırdı

Kasım ayında yatırımcısına en çok külçe altın kazandırdı

1-3 yaş dahil otomobil sahiplerine MTV'de indirim hazırlığı!

1-3 yaş dahil otomobil sahiplerine MTV'de indirim hazırlığı!

OGG ABD'de fuarda yer alacak

OGG ABD'de fuarda yer alacak

Kritik deprem uyarısı: Çok sayıda aktif fay var

Kritik deprem uyarısı: Çok sayıda aktif fay var

WhatsApp durumuna hapis talebi!

WhatsApp durumuna hapis talebi!

Şark çıbanı kabusu geri döndü! Salgın 20 bin kişiyi vurdu

Şark çıbanı kabusu geri döndü! Salgın 20 bin kişiyi vurdu