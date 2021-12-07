ABD'yi tedirgin eden hamle: Rusya savaşa mı hazırlanıyor?

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD Savunma Bakanı Austin'in gün içerisinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile ABD Avrupa ve Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod Wolters'ın da dahil olduğu üst düzey bir toplantıda, Ukrayna sınırının yakınlarındaki Rus askeri yığınağını ele aldığını söyledi.Kirby, 'Görmeye devam ettiğimiz şey, yeni kabiliyetlerin getirildiğidir. Başkan Putin, ülkesinin batısına ve Ukrayna'nın çevresine ek askeri kabiliyetler getirmeye devam ediyor' dedi.Yarın, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirileceğine işaret eden Kirby, Austin'in halen diplomasi ve liderliğin söz konusu krizde fark yaratacağına inandığını vurguladı.Sözcü, 'Burada çatışmanın kaçınılmaz olduğuna inanmıyoruz. Halen en iyi sonuca varmak için diplomasiye yer ve zaman var' değerlendirmesinde bulundu.Kirby, Ukrayna'ya ek askeri yardımlar veya ülkedeki Amerikan askeri destek birlikleri hakkında ise bilgi vermekten kaçındı.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus ordusunun Ukrayna sınırı yakınında son haftalarda geniş çaplı ve alışılmadık şekilde yoğunlaştığını, bunun bahar aylarında Rusya'nın Kırım ve Karadeniz'de askeri yığınak yapmasıyla benzerlik taşıdığını söylemişti.'Gözümüz açık ve önümüzdeki zorluklar karşısında gerçekçi olmalıyız. Gördüğümüz çok önemli, Rusya askeri yığınak yapıyor' diyen Stoltenberg Rusya'nın niyetlerine ilişkin yorumda bulunmadı ancak 'Son haftalarda Rus güçlerinin Ukrayna sınırı yakınında geniş çaplı ve alışılmadık yoğunlaşmasını görüyoruz. Bu durumu daha önce, Rusya'nın bu yıl daha önce Kırım ve Karadeniz'de gördük. NATO müteyakkız olmaya devam etmektedir' ifadesini kullandı.Durumun kontrolden çıkmasının önlenmesi gerektiğine vurgu yapan Stoltenberg Rusya'ya gerilimi azaltma, tırmanışı önleme ve askeri faaliyetleri konusunda şeffaf olma çağrısında bulundu.