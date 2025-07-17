Alçak ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı... Fatih Altaylı'ya 5 yıl hapis istemi

Fatih Altaylı, sosyal medya platformundan yayınladığı videoda Cumhurbaşkanını tehdit etmiş ardından tutuklanmıştı. Altaylı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Altaylı''nın 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapsi istendi.Altaylı, 'Bu millet, geçmişte padişahını boğmuş bir millettir. Hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman... Boğulan, suikaste kurban giden, ya da intihar ettiği öne sürülen çok sayıda Osmanlı padişahı var' şeklinde konuşmuştu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fatih Altaylı hakkında 'Cumhurbaşkanını Tehdit' suçundan re'sen soruşturma başlatmıştı. Altaylı, 22 Haziran'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Altaylı'nın 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapsi istendi.İddianamede, müşteki sıfatında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer alıyor. İddianamede, 48 dakikalık videonun çözümü ve Altaylı'nın vermiş olduğu ifadede bulunuyor. İddianamede, video paylaşımının basın ve yayın yoluyla herkese açık şekilde yayınlandığı, içeriğin paylaşılmasına geniş kitlenin ulaştığı, bu bağlamda soruşturma konusu eylemin 'iletme kastı' ile gerçekleştirildiğinin çık olduğu anlatıldı.Şüpheli Fatih Altaylı'nın söz konusu videoda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını Recep Tayyip Erdoğan hakkında sorulan soruya milletin daha önce hoşuna gitmeyen padişahları öldürdüğüne ve boğduğuna yönelik sözde tarihsel örnek ile cevap verdiği ve Cumhurbaşkanının hayatına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tehdit ederek üzerine atılı suçu işlediği vurgulandı.