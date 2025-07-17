Alçak ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı... Fatih Altaylı'ya 5 yıl hapis istemi
Fatih Altaylı, sosyal medya platformundan yayınladığı videoda Cumhurbaşkanını tehdit etmiş ardından tutuklanmıştı. Altaylı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Altaylı''nın "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapsi istendi.
Fatih Altaylı, sosyal medya platformundan yayınladığı videoda Cumhurbaşkanını tehdit etmiş ardından tutuklanmıştı. Altaylı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Altaylı''nın 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapsi istendi.
ALÇAK SÖZLERLE BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
Altaylı, 'Bu millet, geçmişte padişahını boğmuş bir millettir. Hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman... Boğulan, suikaste kurban giden, ya da intihar ettiği öne sürülen çok sayıda Osmanlı padişahı var' şeklinde konuşmuştu.
5 YILDAN AZ OLMAYACAK ŞEKİLDE HAPSİ İSTENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fatih Altaylı hakkında 'Cumhurbaşkanını Tehdit' suçundan re'sen soruşturma başlatmıştı. Altaylı, 22 Haziran'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Altaylı'nın 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapsi istendi.
'İLETME KASTI'
İddianamede, müşteki sıfatında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer alıyor. İddianamede, 48 dakikalık videonun çözümü ve Altaylı'nın vermiş olduğu ifadede bulunuyor. İddianamede, video paylaşımının basın ve yayın yoluyla herkese açık şekilde yayınlandığı, içeriğin paylaşılmasına geniş kitlenin ulaştığı, bu bağlamda soruşturma konusu eylemin 'iletme kastı' ile gerçekleştirildiğinin çık olduğu anlatıldı.
HAYATINA YÖNELİK SALDIRI TEHDİDİ
Şüpheli Fatih Altaylı'nın söz konusu videoda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını Recep Tayyip Erdoğan hakkında sorulan soruya milletin daha önce hoşuna gitmeyen padişahları öldürdüğüne ve boğduğuna yönelik sözde tarihsel örnek ile cevap verdiği ve Cumhurbaşkanının hayatına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tehdit ederek üzerine atılı suçu işlediği vurgulandı.