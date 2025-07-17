Gözler Beştepe'de! Kabine bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı'nın ana gündemi Terörsüz Türkiye süreci olacak.Aynı şekilde orman yangınları ve İsrail'in Suriye'ye başlattığı saldırıların da gündem maddelerini oluşturması bekleniyor.Toplantının saat 15.30'da başlaması bekleniyor.Toplantının ana gündem maddesini Terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Geçtiğimiz hafta PKK, Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını yakmıştı.Bu hafta ise DEM Parti heyeti partileri ziyaret ederek, oluşturulacak komisyon için görüş alışverişinde bulunuyor.Kabine Toplantısı'nda süreçte gelinen aşama ve atılacak adımlar masaya yatırılacak.İsrail'in dün Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanlığı ve Genelkurmay binasını vurmasının ardından bölgede artan gerginlik Kabine Toplantısı'nda görüşülecek.Suriye'de merkezi yönetim ile Dürzi gruplar arasında yaşanan çatışmalar, İsrail'in hava saldırısı ve bölgedeki son gelişmeler masaya yatırılacak.Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangını tehlikesi de büyüyor. Son günlerde Tekirdağ, Çanakkale, Konya, Muğla gibi illerde çıkan orman yangınları büyük bir alanı etkilemişti.Orman yangınlarına karşı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı önlemler, hava ve kara araçlarının kapasitesi, erken tespit çalışmaları ve alınacak ek tedbirler görüşülecek.Enflasyonla mücadele kapsamında atılacak adımlar, fahiş fiyat artışları gibi başlıklar da Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından Millete Sesleniş konuşması yapması ve Kabine Toplantısı'na ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.