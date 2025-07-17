MSB'den İsrail'e uyarı! Saldırılara derhal son vermeli! 'Saldırılara son vermelidir'

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı."İSRAİL SALDIRILARINA ARTIK SON VERMELİDİR"Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’deki son gelişmeler ile İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına ilişkin sorular üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:-“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğini sağlamak ve sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasını engellemek maksadıyla, Suriye’nin kuzeyinde bulunan terör unsurlarınakarşı kararlı mücadelesini sürdürmektedir.-Bizim Suriye konusundaki duruşumuz nettir. Toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış güvenli, istikrarlı ve güçlü bir Suriye hedefimizdir.-Suriye Yeni Hükümeti ile terör örgütü SDG arasındaki entegrasyon süreci ve son günlerde meydana gelen çatışmalar dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir. Ülkemiz, Suriye’nin toprak bütünlüğü temelinde, bölgede kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik her türlü yapıcı süreci desteklemektedir.-İsrail’in Suriye’ye yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları bölgedeki barış ve istikrar adımlarını tehlikeye atmaktadır. Suriye’nin birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılmış bir provokasyondur. İsrail uluslararası hukuku ihlal eden ve bölgeyi kaosa sürükleyen saldırılarına artık bir son vermelidir.-Talep etmeleri durumunda Suriye’nin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve terörle mücadelesine destek olmak için elimizden gelen desteği sağlayacağımızı daha önce ifade etmiştik. İsrail’in Suriye’ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında Suriye’de bulunan birlik ve personelimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.”MSB kaynaklarından İsrail'in Suriye'ye başlattığı saldırılara tepki geldi.MSB kaynaklarından yapılan açıklama şöyle:Bölgemizde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak, İsrail’in Suriye’nin güneyine yönelik saldırılarının ardından bu kez Şam’ın merkezine gerçekleştirdiği hava saldırıları, bölgede barış ve istikrar umutlarını hedef alan açık bir provokasyondur.Uzun süren acıların ardından barış içinde yaşama ve uluslararası toplumla yeniden bütünleşme yolunda önemli bir eşiğe gelen Suriye’de, tarihî fırsatın heba edilmemesi, kalıcı huzur ve güvenliğin tesisine yönelik çabalara destek verilmesi gerekmektedir.İsrail’in uluslararası hukuku açıkça ihlal eden saldırıları; bölgesel barış ve güvenliği hiçe sayan, çatışmaları yayma niyetini ortaya koyan tehlikeli bir yaklaşımdır.Pervasız ve sınır tanımaz bir tutumla tüm bölgeyi istikrarsızlığa ve kaosa sürükleyen İsrail, yakın coğrafyamızda geri dönülemez sonuçlar doğurabilecek saldırgan girişimlerine derhâl son vermelidir.Öte yandan, Gazze’de insani felaket, sivil halkın açlığa terk edilmesi ve toplu katliamlar devam etmektedir.Bu kapsamda, adil ve kalıcı bir barış sürecinin başlatılması ve insani yardımların kesintisiz olarak Gazze’ye girişinin sağlanması gerekmektedir.Türkiye olarak 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devleti’nin vücut bulması yönündeki desteğimizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.MSB kaynaklarından terör operasyonlarına ilişkin yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetleri kapsamında son bir haftada Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist daha teslim olmuştur. Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda ele geçirilen teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hâle getirilmiştir." denildi.-Bakanlığın FETÖ Silahlı Terör Örgütüyle mücadelesi elde edilen bilgi ve belgeler ışığında ilk günkü hassasiyet ve kararlılıkla tavizsiz bir şekilde sürmektedir.-Nitekim, 15 Temmuz hain darbe girişiminden itibaren Silahlı Kuvvetlerden 23.969 personel ihraç edilmiş, 2.236 emekli personelin rütbesi geri alınmıştır.-Bugün itibarıyla toplam 26.205 personel hakkında ihraç ve rütbe geri alma işlemi tesis edilmiştir."Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11’i terör örgütü mensubu olmak üzere 448 şahıs yakalanmış, 772 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3.752, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 42.692’ye ulaştı. Suriye Harekât Alanlarında devam eden “tünel imha” faaliyetleri kapsamında, son bir haftada Menbic bölgesinde imha edilen 23 kilometre uzunluğundaki tünel ile birlikte, imha edilen tünel uzunluğu Tel Rıfat ve Menbic dâhil 481 kilometre oldu."-10 Temmuz’da Bakanlık karargâhından çevrim içi bağlantıyla Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu tarafından gerçekleştirilen video telekonferans toplantısına katılan Sayın Bakanımız,-11 Temmuz’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi ile Lahey Büyükelçimizi kabul etmiştir.-14 Temmuz’da İran Savunma Bakanı ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında telefon görüşmesi gerçekleştiren Sayın Bakanımız; aynı gün Bakanlığımızda, 15 Temmuz’da ise Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gölbaşı Özel Harekât Başkanlığı ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü” anma programlarına iştirak etmiştir.-16 Temmuz’da, “Askerî Fabrikalar Çalıştayı”na katılan; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ile Ay Yıldız projesi ile ilgili toplantı yapan ve incelemelerde bulunan Sayın Bakanımız,-Ardından, Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile gerçekleştirdiği görüşmeye refakat etmiştir. Bakanımız, Birleşik Arap Emirlikleri Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ile “Gizlilik Dereceli Bilgilerin Karşılıklı Korunmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası”nı imzalamıştır.-3 Haziran’da bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilen Sayın Numan Kurtulmuş’a komuta kademesiyle birlikte bugün (17 Temmuz) nezaket ziyaretinde bulunan Sayın Bakanımız, yarın da (18 Temmuz) Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Millî Savunma Üniversitemizde gerçekleştirilecek “14'üncü Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi” ile “7'nci Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi” mezuniyet törenlerine katılacaktır.-Sayın Genelkurmay Başkanımız, 10-12 Temmuz tarihleri arasında Kazakistan Genelkurmay Başkanı’nın resmî davetlisi olarak Astana’yı ziyaret etmiş, mevkidaşı ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiş ve Kazakistan Savunma Bakanı tarafından kabul edilmiştir.Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmak için eğitim ve tatbikat faaliyetleri de aralıksız sürdürülmektedir. Bu çerçevede;- Konya’da 7 Temmuz’da başlayan Türkiye-Katar Ilgın Karma Hava Harekâtı Tatbikatı yarın (18 Temmuz) sona erecek,- 11-20 Temmuz tarihleri arasında Batı Karadeniz’de Breeze-2025 Deniz Harekâtı,- 13-27 Temmuz tarihleri arasında Birleşik Krallık’ta Apollo Storm Özel Kuvvet Sertifikasyon tatbikatlarına katılım sağlanmaktadır.ABD Avrupa ve Afrika Ordusu Komutanlığının (USAREUR-AF) koordinatörlüğünde yürütülen ve 10 ülke ile birlikte Türkiye’nin de yer aldığı Agile Spirit 2025 Tatbikatı’nın;- Fiilî Hava İndirme Safhası 21-23 Temmuz tarihleri arasında Kayseri’de,- Fiilî arazi ve bilgisayar destekli komuta yeri safhaları ise 25 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında Tiflis/Gürcistan’da icra edilecektir.Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM Black Sea) görevi kapsamında; Bulgaristan Deniz Kuvvetlerine ait Struma gemisi tarafından 8-27 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’a liman ziyareti gerçekleştirilmekte,Aynı görev grubu çerçevesinde; TCG Amasra tarafından, 18-20 Temmuz tarihleri arasında Varna/Bulgaristan’a liman ziyareti yapılması planlanmaktadır.- NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında, Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Butrinti gemisi tarafından, 8-22 Temmuz tarihleri arasında İzmir’e liman ziyareti yapılmakta,- Romanya Deniz Kuvvetlerine ait Ghiculescu (Gikulesku) ve Balescu gemileri tarafından 23-25 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’a liman ziyareti gerçekleştirilecektir.Maldivler’in savunma altyapısının geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla hibe edilen ve Atlantik Okyanusu’nda seyrine devam eden TCG Volkan’ın Ağustos ayı başında (6 Ağustos) Maldivler’e ulaşması planlanmaktadır.Millî Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu öğrencilerimizin eğitimleri kapsamında Azerbaycan ve Tunus Deniz Harp Okullarından misafir askerî öğrencilerin de katılımı ile,- 8-14 Temmuz tarihleri arasında “Denizcilik Eğitimleri” icra edilmiş,- 16 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında ise TCG Sancaktar ile Açık Deniz Eğitimleri yapılmaktadır.Söz konusu eğitimler çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mısır, Arnavutluk ve Malta’ya liman ziyaretleri gerçekleştirilecektir.Yalova’nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla19 Temmuz’da düzenlenecek etkinliklere Deniz Kuvvetlerimizin yüzer unsurları tarafından katılım sağlanması planlanmaktadır.Ayrıca, 14 Temmuz’da İstinye/İstanbul’dan başlayan “TAYK-AKPA 54’üncü Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı” yarın (18 Temmuz) Göcek/Muğla'da düzenlenecek ödül töreni ile sona erecektir.Bu vesileyle, 83’üncü yıl dönümünde (14 Temmuz 1942), Çanakkale Morto Koyu açıklarında 1’inci Dünya Savaşı’ndan kalan bir mayına çarparak batan ATILAY denizaltısı şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yâd ediyoruz.NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında, Romanya hava sahasında bugün (17 Temmuz) icra edilecek Karşı Hava Saldırısı Eğitimine 2 adetF-16 uçağımız ile katılım sağlanmaktadır.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Barış ve Özgürlük Bayramı törenleri kapsamında;- 20 Temmuz’da muharip uçak geçişi ile SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşu,- “Erzurum Kongresi’nin 106’ncı Yıl Dönümü” dolayısıyla 23 Temmuz’da Erzurum’da muharip uçak geçişi icra edilmesi planlanmaktadır.Yerli ve millî savunma sanayimizin yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artmaktadır.Millî yazılım ve teknoloji alanında hayata geçirdiği projelerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güç ve etkinliğinin daha da artırılmasına katkı sağlayan HAVELSAN’ın 43’üncü (1982) kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ülkemizin savunma gücüne değerli katkılar sunan tüm çalışanlarına başarılar diliyoruz.22-27 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da icra edilecek IDEF 2025 17’nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nın; dost ve müttefik ülkelerin resmî heyetlerini ve savunma sanayinin önde gelen firmalarını buluşturarak, yüksek teknoloji askerî ürünlerin sergilenmesi ve gelişmelerin takibi açısından uluslararası iş birliği imkânlarının artırılmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz.IDEF 2025 Fuarı’na çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluştan 99’u üst düzey olmak üzere 200’ü aşkın (214) heyet ve yaklaşık 900 (888) heyet üyesi ile 1400’den fazla firmanın katılımı beklenmektedir.Personel ve askerî öğrenci alım/temin işlemleri kapsamında;- Millî Savunma Üniversitesi “2025 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri” 29 Temmuz’a kadar sürecek,Başvuru süreleri birer hafta uzatılan;- “Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İstihdam Edilmek Üzere Teknik Sınıflarda Uzman Erbaş Temini” başvuruları 23 Temmuz’a,- Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Sözleşmeli Er Temini” başvuruları ise 27 Temmuz’a kadar yapılabilecektir.Sonuç olarak Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları; ülkemizin savunma ve güvenliği için nitelik ve nicelik olarak daha da güçlenmeye, üstlenmiş olduğu tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.