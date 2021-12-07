2022 Öğretmen Ek Zammı Ne Kadar? 2022 Öğretmenlere Ne Kadar Zam Yapılacak?



2022 Öğretmen Ek Zam Ne Kadar?

2022 yılı Bekar Öğretmen Maaşı Ne Kadar Olacak?

Öğretmenlerin oldukça yakından takip ettiği konular arasında yapılacak olan ek zamlar yer alıyor. Bu sebeple en çok aratılan sorular arasındavesorusu yer alıyor. Memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren ve herkesin merakla beklediği maaş zamları hakkında açıklama yapılmasının ardından çoğu kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla öğretmenlerin maaşına yapılacak zam oranı da belli oldu.vesorusuna cevap için haberimizi daha detaylı bir şekilde takip edebilirsiniz.Gün içerisinde memur ve memur emeklilerin maaşları hakkında yapılan açıklamaların ardından bütün öğretmenlerin sık sık araştırdığısorusuna da yanıt geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;'Kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz.'4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisinin oldukça yakından takip ettiği memur maaşı zamlarının belirlenmesiyle çoğu kişi öğretmen maaşlarındaki değişimi de merak ediyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrası memur ve memur emeklilerinin maaşlarına %30-35 oranında zam yapılacağı belirtilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın maaşlar hakkındaki açıklaması şu şekilde;“Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez. Bu nedenle yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz.'Memur maaşlarına yapılacak zamların netleşmesinin ardından öğretmenler de konu hakkında araştırmalara başladı. Bu sebeplesorusu da oldukça aratılıyordu. İşte öğretmen maaşları hakkında verilen rakamlar;2021 Temmuz maaşı: 5 bin 205 TL2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 5 bin 553 TL2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 5 bin 941 TL2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 6 bin 417 TL2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 6 bin 802 TL2021 Temmuz maaşı: 5 bin 872 TL2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 6 bin 253 TL2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 6 bin 691 TL2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 7 bin 226 TL2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 7 bin 760 TL