2022 Öğretmen Ek Zammı Ne Kadar? 2022 Öğretmenlere Ne Kadar Zam Yapılacak?
Gün içerisinde memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranlarının belirlenmesiyle çoğu öğretmen konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, 2022 öğretmen ek zammı ne kadar? 2022 yılı öğretmen maaşı ne kadar? Öğretmenlere ne kadar ek zam yapılacak? İşte merak edilenler...
Öğretmenlerin oldukça yakından takip ettiği konular arasında yapılacak olan ek zamlar yer alıyor. Bu sebeple en çok aratılan sorular arasında 2022 öğretmen ek zammı ne kadar ve öğretmenlere ne kadar zam yapılacak sorusu yer alıyor. Memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren ve herkesin merakla beklediği maaş zamları hakkında açıklama yapılmasının ardından çoğu kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla öğretmenlerin maaşına yapılacak zam oranı da belli oldu. Öğretmen maaşı ne kadar olacak ve 2022 öğretmen ek zammı ne kadar sorusuna cevap için haberimizi daha detaylı bir şekilde takip edebilirsiniz.
2022 Öğretmen Ek Zam Ne Kadar?
Gün içerisinde memur ve memur emeklilerin maaşları hakkında yapılan açıklamaların ardından bütün öğretmenlerin sık sık araştırdığı 2022 öğretmen ek zammı ne kadar sorusuna da yanıt geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;
'Kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz.'
4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisinin oldukça yakından takip ettiği memur maaşı zamlarının belirlenmesiyle çoğu kişi öğretmen maaşlarındaki değişimi de merak ediyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrası memur ve memur emeklilerinin maaşlarına %30-35 oranında zam yapılacağı belirtilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın maaşlar hakkındaki açıklaması şu şekilde;
“Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez. Bu nedenle yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz.'
2022 yılı Bekar Öğretmen Maaşı Ne Kadar Olacak?
Memur maaşlarına yapılacak zamların netleşmesinin ardından öğretmenler de konu hakkında araştırmalara başladı. Bu sebeple 2022 yılı bekar öğretmen maaşı ne kadar olacak sorusu da oldukça aratılıyordu. İşte öğretmen maaşları hakkında verilen rakamlar;
2021 Temmuz maaşı: 5 bin 205 TL
2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 5 bin 553 TL
2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 5 bin 941 TL
2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 6 bin 417 TL
2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 6 bin 802 TL
2022 yılı bekar 1/4 öğretmen maşı
2021 Temmuz maaşı: 5 bin 872 TL
2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 6 bin 253 TL
2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 6 bin 691 TL
2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 7 bin 226 TL
2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 7 bin 760 TL