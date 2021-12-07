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1-3 yaş dahil otomobil sahiplerine MTV'de indirim hazırlığı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda 2022 yılı kapsamında yeniden değerleme oranının yüzde 36 olarak belirlenmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce de yaptığı gibi Cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) oranı bu yılda da aşağı indirebileceği, bu yönde bir hazırlık yapıldığı öğrenildi. İşte 1-3 yaş dahil tüm araçlarda MTV ödemelerinde indirim anlamına gelen hazırlığın gerçekleşmesi durumunda otomobillere yansımasının detayları...

Ekleme: 7.12.2021 - 09:20 Güncelleme: 7.12.2021 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
1-3 yaş dahil otomobil sahiplerine MTV'de indirim hazırlığı!
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılına ait yeniden değerleme oranını yüzde 36 olarak belirledi. Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce de yaptığı gibi yetkisini kullanarak Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) oranı bu yılda da aşağı indirebileceği, bu yönde bir hazırlık yapıldığı öğrenildi. İşte gerçekleşmesi durumunda otomobillerde MTV indirimi ve motor hacmine göre gerçekleşme oranlarına dair son dakika bilgileri...

Başkan Erdoğan'ın dar gelirli kesimlerin sıkıntılarını gidermek için attığı adımlara bir yenisinin eklenmesi bekleniyor. AK Parti kulislerine göre daha önce de olduğu gibi MTV'deki 2022'deki artış ile ilgili özel bir uygulama yapılması yönünde bir çalışma yapıldığı, önümüzdeki günlerde karar verildiğinde konunun kamuoyu ile paylaşılacağı belirtiliyor.

MTV'DE YÜZDE 16'LIK BİR İNDİRİM GERÇEKLEŞEBİLİR

Yapılan çalışmaya göre Erdoğan, kendisine verilen yetkiyi kullanarak 2022 artışlarını yüzde 36 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranlarından değil, enflasyona yakın bir rakam olarak açıklayacak. Enflasyonun yüzde 20'ler civarında olduğu düşünülürse vatandaş için yaklaşık yüzde 16'lık bir indirim olacak.

BAŞKANIN YETKİSİ VAR

Bu arada, Başkan Erdoğan'ın vergi haç ve oranları ile ilgili yüzde 50'ye kadar düşürme yetkisi bulunuyor. Erdoğan bunu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapabiliyor.
Son dakika | 1-3 yaş dahil otomobil sahiplerine MTV'de indirim hazırlığı!
Halen yollarda bulunan 25 milyon civarında aracın yapılacak düzenlemeden etkilenmesi bekleniyor.

Yüzde 36,2 değerleme oranı ile 2022'deki araçların vergilerinin şöyle olması bekleniyordu:

(1-3 yaş aralığındaki otomobiller)
Motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar: 1.431 lira
Motor silindir hacmi 1301 - 1600 cc arasında olanlar: 2.492 lira
Motor silindir hacmi 1601 - 1800 cc arasında olanlar: 4.400 liraya
Motor silindir hacmi 1801 - 2000 cc arasında olanlar: 6.939 lira
Motor silindir hacmi 2001 - 2500 cc arasında olanlar: 10.405 lira


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