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Rusya basını yazdı: Irak, Rus savaş uçağından vazgeçti! Türkiye'den İHA alacak!

Rusya basınında yer alan bir habere göre Irak, Rusya'dan MİG-29 savaş uçağı almaktan vazgeçerek Türkiye'den Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) almaya karar verdiği iddia edildi.

Rusya basını yazdı: Irak, Rus savaş uçağından vazgeçti! Türkiye'den İHA alacak!
Ekleme: 6.12.2021 - 00:07 Güncelleme: 6.12.2021 - 00:16 / Editör: Ozge Selin
Rusya basını yazdı: Irak, Rus savaş uçağından vazgeçti! Türkiye'den İHA alacak!
Rus basını, Irak'ın Türkiye'den Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) alacağını öne sürdü. Haberde, Irak Savunma Bakanlığının Irak hava sahasının korunması için hükümetten Rus yapımı MİG-29 savaş uçağı talep ettiği ifade edilerek, Irak hükümetinin de bu talep doğrultusunda Rusya ile temasa geçtiği aktarıldı.

Irak'ın, Rus savaş uçaklarıyla ilgilenmesinin ABD'nin tepkisini çektiği öne sürülen haberde, ABD'nin sert tepkisi sonrası Irak'ın Rus savaş uçaklarını almaktan vazgeçtiği iddia edildi.

Haberde, Irak'ın ABD'nin tepkisi nedeniyle Türkiye yapımı Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) almaya karar verdiği öne sürülerek, 'Irak makamları Türkiye'den 100 milyon dolarlık Bayraktar TB2 insansız hava araçları alınmasına onay verdi' ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu bütçe doğrultusunda Irak'ın, Türkiye'den 20 adet Bayraktar TB2 almayı planladığı belirtilerek, İHA'ların kontrolün bulunmadığı Irak - Suriye sınırında, Irak'ın dağlık bölgelerinde ve Irak çöllerinde kullanılacağı iddia edildi.
Rusya basını yazdı: Irak, Rus savaş uçağından vazgeçti! Türkiye'den İHA alacak!
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