  • USD: 13,68 - 13,70
  • EURO: 15,45 - 15,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Evde Gül Nasıl Yetiştirilir? Evde Gül Yetiştirilir Mi?

Gül yetiştirmek oldukça zorlu olsa da isteyen herkes evde de yapabilir. Evde gül yetiştirmek özellikle çiçek ve toprakla bağı olanlar tarafından merak edilir. Peki Evde Gül Nasıl Yetiştirilir? Evde Gül Yetiştirilir Mi?

Ekleme: 6.12.2021 - 13:02 Güncelleme: 6.12.2021 - 13:15 / Editör: Ozge Selin
Evde Gül Nasıl Yetiştirilir? Evde Gül Yetiştirilir Mi?
Gül, hem görüntüsü hem de kokusuyla herkesi kendine hayran bırakan bir çiçek türüdür. Bulunduğu alana pozitif enerji yayan güller, evde çiçek yetiştirmek isteyenler tarafından oldukça tercih ediliyor. Evde çiçek yetiştirmekten keyif alanların çoğu 'Evde gül nasıl yetiştirilir?' sorusuna yanıt arıyor. Bahçe, balkon ve teras gibi alanları renklendirmek ve canlılık katmak için gül tercih edilebilir. Ancak evde gül yetiştirmek için dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar bulunuyor. Peki evde gül nasıl yetiştirlir? Sizler için evde gül yetiştirme yollarını sıraladık.

Evde Gül Nasıl Yetiştirilir?


Saksılarınızı şenlendirecek güller için önemli olan doğru gül çeşidini tercih etmektir. Bu sayede evinizde de rahatlıkla gül yetiştirebilirsiniz. Evinizde yetiştireceğiniz gül çeşitleri için; süreliği kokulu, hastalıklara dayanıklı çeşitler seçmeniz fayda sağlayacaktır. Büyük çalı güllerin yanı sıra saksılarınızda yetiştirmek için daha küçük gül çeşitlerine yönelebilirsiniz.

Evinizde saksıda gül yetiştirmek için dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta doğru saksı seçimidir. Drenaj deliklerin olan saksılar, saksıda gül yetiştiriciliği için en uygun modellerdir.

Güllerinizin su tutma kapasitelerini attırmak amacıyla kaliteli saksı karışımları ile güllerinizin topraklarını zenginleştirmeniz sağlıklı ve uzun ömürlü güllere sahip olmanızı sağlayacaktır.

Evde Gül Nasıl Yetiştirilir? Evde Gül Yetiştirilir Mi?

Saksıda gül yetiştirmek için saksı toprağınızın su dengesini düzenli olarak kontrol etmeniz gerekmektedir. Saksı gülünüzün toprağı nemli, ancak ıslak olmamalıdır.

Daha fazla çiçeklendirme için saksı güllerinizin toprağını sık sık vitamin ve mineral açısından zengin besin takviyeleri ile beslemeniz gerekmektedir. Saksı gülünüzü gübrelemek de güllerinizin çiçeklendirmesini arttıracak ve besleyecektir.

Saksı güllerinizi dönemsel olarak budamanız ve şekil vermeniz hastalıkları kontrol etmeniz açısından önem taşımaktadır. Aynı zamanda saksı bitkinizin istediğiniz boyutlarda kalmasını da sağlayacaktır.

Saksı güllerinizin çiçeklerinde azalma ya da çiçeklenmeme fark ederseniz gülünüzü daha büyük bir saksıya aktarabilirsiniz.

Saksıda Yetişen Gül Çeşitleri Nelerdir?


Tüm gül çeşitleri saksı ekimine uygun değildir. Bazı güller kökleri ve gövdelerinden uzayarak daha geniş topraklara ve yetişme alanlarına ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple bazı güller saksılara dikildiğinde devrilme uçma ya da yetersiz beslenme sebebiyle çürüme eğiliminde olabilmektedir. Çalı gülleri, eski gül çeşitleri, tür gülleri ve melez çay gülleri bahçede yetiştirmek için uygun olan gül çeşitlerindendir.

Ancak saksıda gül yetiştiriciliği için uygun uygun olan gül türleri de mevcuttur. Saksıda yetiştirmek için uygun olan gül türleri:

Zemin örtüsü: Zemin örtüsü gül çeşidi saksıda yetiştirilmeye uygun gül çeşitlerindendir. Saksı boyutunuza ve dikim yapacağınız gülün uzunluğuna göre daha büyük bir bitkinin çevresine ekilerek de kullanılabilir.

Minyatür: Minyatür gül çeşitleri diğer gül çeşitlerine nazaran daha küçüktür. Bu nedenle saksıda gül yetiştiriciliği için oldukça uygundur.

Veranda: Veranda gül çeşidi; minyatür güller kadar küçük olmayan ancak standart çeşitleri kadar da büyük olmayan gül çeşididir. Daha küçük ölçekte yetiştirilen saksı için uygun güldür.

Polyantha: Saksıda gül çeşitlerinden olan polyantha kısa bir gövde üzerine küçük gül kümelerinden oluşur. Saksı yetiştiriciliği için tırmanan polyantha satın alınmadığından emin olmak büyük önem taşımaktadır.

Evde Gül Nasıl Yetiştirilir? Evde Gül Yetiştirilir Mi?

Gül Nasıl Dikilir?


Saksıda gül yetiştirmek için toprak seçimi büyük önem taşır. Besin değeri yüksek toprağınızı gül dikimi için hazırlayın. Gül boyutunuza uygun olarak hazırladığınız saksınıza toprak karışımınızı üçte iki oranında doldurun.

Kökleri çıplak bir gül fidanı dikecekseniz toprağı saksının ortasında toplayın, ardından gülü tepenin üzerine yerleştirin ve kökleri üzerine yayın.

Saksıda bir gülü dikecekseniz, hafif bir çukur oluşturun ve gülü saksıya yerleştirin. Saksı kenarında kalan toprakları da gülünüzün etrafını doldurun ve sıkıca bastırın. Diktiğiniz gül fidanının üzerine kabınızı toprakla doldurun.

Yeni dikim yaptığınız saksı güllerinizi en yaz yedi saat olacak şekilde güneşli bir alana yerleştirin. Saksıya dikim yapacağınız gül fidanları birden fazlaysa yeterli hava sirkülasyonu sağlamak için fidanlarınızın aralarını 2 fit olacak şekilde dikimi gerçekleştirin.

Gül Fidanı Ne Zaman Dikilir?


Saksıda ya da bahçenizde fark etmeksizin gül fidanı dikimi için en uygun zaman ilkbaharın başlangıcı olan Mart ve Nisan aylarıdır. Gül fidanı dikimi havanın çok soğuk ya da çok sıcak olmadığı ve dikimin ardından birkaç saat güneş alacağı bir gün gerçekleştirilebilir.
13 HDP'li vekilin dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi
Sağlık çalışanını tehdit eden İYİ Partili Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofoğlu utanmadan kendini savundu!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Büyümenin yüzde 10'u aşmasını bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması!
MHP'den anket açıklaması: Cumhur İttifakı olarak...
Mansur Yavaş'ın sinsi planı ortaya çıktı! 'Yavaş MHP'yi ele geçirmeye çalışan kişidir'
AK Parti'den Güney Kıbrıs'taki İslamofobik saldırıya çok sert tepki: Bu saldırıdan Rum Yönetimi sorumludur...
Başkan Erdoğan'dan faiz, büyüme ve ihracat mesajı: Tamamlayıcı bir parça olarak görüyoruz...
CHP, İyi Parti, GP ve Deva Partisinden istifa edip MHP'ye geçtiler
Usulsüz sorgulama operasyonunda flaş detay! 3 sayfalık mektup ele geçirildi
200 kişilik troll ağı deşifre oldu! İmamoğlu ve CHP'ye kalkan olan Ekşi Sözlük, Başkan Erdoğan'a hakaretlere göz yumuyor
Çalışan herkesi ilgilendiriyor! 5 yıl içinde geri isteyebilirsiniz...
Fox TV spikeri Gülbin Tosun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tuzaklanan bomba ne yazık ki patlamadı
Teklif kabul edilirse yeni asgari ücret 3850 TL! Yeni asgari ücret için ikinci görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar turu bugün başlıyor
Başkan Erdoğan'a bombalı tuzakta Suriye detayı! Yeni bilgiler ortaya çıktı: C4 düzeneğini çivi ile desteklediler
Meral Akşener: 28 Şubat döneminde başı açık bir kadın başörtüsüne el uzatmadı
Almanya'da camiye çirkin saldırı! Domuz başı asıp bir de fotoğraf çekildi
TBB'nin yeni başkanı Erinç Sağkan teröristin ölümüne üzülüp taziye mesajı paylaşmış
İstanbul'un birçok noktasında 'koku' paniği! Vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu
Sıfır otomobilde yeminli satış dönemi!

Sıfır otomobilde yeminli satış dönemi!

Karadeniz doğalgazı için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor: Sakarya’dan günde 100 milyon metreküp gaz

Karadeniz doğalgazı için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor: Sakarya’dan günde 100 milyon metreküp gaz

Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi! Önümüzdeki haftaya dikkat...

Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi! Önümüzdeki haftaya dikkat...

D-100 Karayolu'nda alt geçit çalışması trafiğe neden oldu

D-100 Karayolu'nda alt geçit çalışması trafiğe neden oldu

Yargıtay’dan o patronlara kötü haber: İşe girişte imzalatamayacaklar

Yargıtay’dan o patronlara kötü haber: İşe girişte imzalatamayacaklar

Şark çıbanı kabusu geri döndü! Salgın 20 bin kişiyi vurdu

Şark çıbanı kabusu geri döndü! Salgın 20 bin kişiyi vurdu