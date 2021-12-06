Evde Gül Nasıl Yetiştirilir? Evde Gül Yetiştirilir Mi?

Evde Gül Nasıl Yetiştirilir?



Saksıda Yetişen Gül Çeşitleri Nelerdir?



Gül Nasıl Dikilir?



Gül Fidanı Ne Zaman Dikilir?



Gül, hem görüntüsü hem de kokusuyla herkesi kendine hayran bırakan bir çiçek türüdür. Bulunduğu alana pozitif enerji yayan güller, evde çiçek yetiştirmek isteyenler tarafından oldukça tercih ediliyor. Evde çiçek yetiştirmekten keyif alanların çoğu '?' sorusuna yanıt arıyor. Bahçe, balkon ve teras gibi alanları renklendirmek ve canlılık katmak için gül tercih edilebilir. Ancakiçin dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar bulunuyor. Peki? Sizler için evde gül yetiştirme yollarını sıraladık.Saksılarınızı şenlendirecek güller için önemli olan doğru gül çeşidini tercih etmektir. Bu sayede evinizde de rahatlıkla gül yetiştirebilirsiniz. Evinizde yetiştireceğiniz gül çeşitleri için; süreliği kokulu, hastalıklara dayanıklı çeşitler seçmeniz fayda sağlayacaktır. Büyük çalı güllerin yanı sıra saksılarınızda yetiştirmek için daha küçük gül çeşitlerine yönelebilirsiniz.Evinizde saksıda gül yetiştirmek için dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta doğru saksı seçimidir. Drenaj deliklerin olan saksılar, saksıda gül yetiştiriciliği için en uygun modellerdir.Güllerinizin su tutma kapasitelerini attırmak amacıyla kaliteli saksı karışımları ile güllerinizin topraklarını zenginleştirmeniz sağlıklı ve uzun ömürlü güllere sahip olmanızı sağlayacaktır.Saksıda gül yetiştirmek için saksı toprağınızın su dengesini düzenli olarak kontrol etmeniz gerekmektedir. Saksı gülünüzün toprağı nemli, ancak ıslak olmamalıdır.Daha fazla çiçeklendirme için saksı güllerinizin toprağını sık sık vitamin ve mineral açısından zengin besin takviyeleri ile beslemeniz gerekmektedir. Saksı gülünüzü gübrelemek de güllerinizin çiçeklendirmesini arttıracak ve besleyecektir.Saksı güllerinizi dönemsel olarak budamanız ve şekil vermeniz hastalıkları kontrol etmeniz açısından önem taşımaktadır. Aynı zamanda saksı bitkinizin istediğiniz boyutlarda kalmasını da sağlayacaktır.Saksı güllerinizin çiçeklerinde azalma ya da çiçeklenmeme fark ederseniz gülünüzü daha büyük bir saksıya aktarabilirsiniz.Tüm gül çeşitleri saksı ekimine uygun değildir. Bazı güller kökleri ve gövdelerinden uzayarak daha geniş topraklara ve yetişme alanlarına ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple bazı güller saksılara dikildiğinde devrilme uçma ya da yetersiz beslenme sebebiyle çürüme eğiliminde olabilmektedir. Çalı gülleri, eski gül çeşitleri, tür gülleri ve melez çay gülleri bahçede yetiştirmek için uygun olan gül çeşitlerindendir.Ancak saksıda gül yetiştiriciliği için uygun uygun olan gül türleri de mevcuttur. Saksıda yetiştirmek için uygun olan gül türleri:Zemin örtüsü: Zemin örtüsü gül çeşidi saksıda yetiştirilmeye uygun gül çeşitlerindendir. Saksı boyutunuza ve dikim yapacağınız gülün uzunluğuna göre daha büyük bir bitkinin çevresine ekilerek de kullanılabilir.Minyatür: Minyatür gül çeşitleri diğer gül çeşitlerine nazaran daha küçüktür. Bu nedenle saksıda gül yetiştiriciliği için oldukça uygundur.Veranda: Veranda gül çeşidi; minyatür güller kadar küçük olmayan ancak standart çeşitleri kadar da büyük olmayan gül çeşididir. Daha küçük ölçekte yetiştirilen saksı için uygun güldür.Polyantha: Saksıda gül çeşitlerinden olan polyantha kısa bir gövde üzerine küçük gül kümelerinden oluşur. Saksı yetiştiriciliği için tırmanan polyantha satın alınmadığından emin olmak büyük önem taşımaktadır.Saksıda gül yetiştirmek için toprak seçimi büyük önem taşır. Besin değeri yüksek toprağınızı gül dikimi için hazırlayın. Gül boyutunuza uygun olarak hazırladığınız saksınıza toprak karışımınızı üçte iki oranında doldurun.Kökleri çıplak bir gül fidanı dikecekseniz toprağı saksının ortasında toplayın, ardından gülü tepenin üzerine yerleştirin ve kökleri üzerine yayın.Saksıda bir gülü dikecekseniz, hafif bir çukur oluşturun ve gülü saksıya yerleştirin. Saksı kenarında kalan toprakları da gülünüzün etrafını doldurun ve sıkıca bastırın. Diktiğiniz gül fidanının üzerine kabınızı toprakla doldurun.Yeni dikim yaptığınız saksı güllerinizi en yaz yedi saat olacak şekilde güneşli bir alana yerleştirin. Saksıya dikim yapacağınız gül fidanları birden fazlaysa yeterli hava sirkülasyonu sağlamak için fidanlarınızın aralarını 2 fit olacak şekilde dikimi gerçekleştirin.Saksıda ya da bahçenizde fark etmeksizin gül fidanı dikimi için en uygun zaman ilkbaharın başlangıcı olan Mart ve Nisan aylarıdır. Gül fidanı dikimi havanın çok soğuk ya da çok sıcak olmadığı ve dikimin ardından birkaç saat güneş alacağı bir gün gerçekleştirilebilir.