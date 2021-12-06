  • USD: 13,77 - 13,80
  • EURO: 15,55 - 15,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ardıç Yağı Faydaları Nelerdir? Ardıç Yağı Nasıl Kullanılır?

Ardıç yağı faydaları sebebiyle çoğu kişinin merak ettiği bitkisel ürünler arasında yer alır. Bu sebeple en çok merak edilen sorular arasında ardıç yağı faydaları nelerdir yer alır. Peki, ardıç yağı faydaları nelerdir? Ardıç yağı neye iyi gelir? Ardıç yağı nasıl kullanılır? İşte merak edilenler...

Ekleme: 6.12.2021 - 17:02 Güncelleme: 6.12.2021 - 17:10 / Editör: Ozge Selin
Ardıç Yağı Faydaları Nelerdir? Ardıç Yağı Nasıl Kullanılır?
Ardıç yağı faydaları sebebiyle çoğu kişinin merak ettiği bitkisel yağlar arasında yer alır. Şifa deposu olması sebebiyle birçok kullanım alanına sahip olan ardıç yağı hakkında birçok araştırma yapılır. En sık merak edilen sorular ise ardıç yağı faydaları ve ardıç yağı neye iyi gelir sorularıdır. Ardıç yağını saç ve cilt için kullanmak mümkündür. İçinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde saçlara parlaklık vermeye yardımcı olur. Ciltte oluşan lekelerin giderilmesinde de oldukça etkilidir. Ardıç yağı faydaları nelerdir sorusu ve ardıç yağı hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

Ardıç Yağı Faydaları Nelerdir?


Ardıç yağı faydaları sebebiyle çoğu kişinin kullandığı bitkisel yağlardandır. Ardıç yağı özellikle saç ve cilt bakımı için büyük fayda sağlar. Ardıç yağı içinde bulunan antioksidanlar sayesinde vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olur. Ayrıca ardıç yağı faydaları şu maddeler halinde sıralanabilir;

-Kan dolaşımını temizlemeye yardımcı olur.

-Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıkların oluşmasına engel olur.

-Grip ve enfeksiyonların giderilmesine katkıda bulunur.

-Romatizma ağrılarını gidermeye yardımcı olur.

-İdrar yolu enfeksiyonunu giderir.

-Saç dökülmesi ve kepek problemini gidermeye yardımcıdır.

-Kan şekerini dengelemeye yardımcı olur.

Ardıç Yağı Faydaları Nelerdir?

Ardıç Yağı Neye İyi Gelir?


Ardıç yağı faydaları tarafından tercih edilir. Bu sebeple en sık aratılan sorular arasında ardıç yağı neye iyi gelir sorusu bulunur. Ardıç yağı neye iyi gelir sorusuna cevap olarak şu maddeler sıralanabilir;

-Cilt problemlerini giderici etkiye sahiptir. Cildin arınmasına ve nemlenmesine yardımcı olan ardıç yağı aynı zamanda lekelerin giderilmesi için de büyük fayda sağlar.

-Mide problemlerinin giderilmesinde oldukça faydalıdır. Krampların etkilerini hafifletmeye yardımcıdır.

-Sindirim sistemi sorunlarına sağladığı faydalar arasında özellikle gaz problemini gidermesiyle tercih edilir.

-Uykusuzluk sorununun giderilmesine yardımcı olur. Masaj yağı olarak kullanıldığında da stres ve gerginliği almaya yardımcı olacaktır.

-Selülit problemlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur.


Ardıç Yağı Nasıl Kullanılır?


Ardıç yağının faydaları hakkında bilgi sahibi olan kişiler ardıç yağı nasıl kullanılır sorusuna cevap arar. Ardıç yağını içmek için kesme şekere damlatarak emebilirsiniz. Ayrıca suya damlatarak da tüketmeniz mümkündür. Ardıç yağını pamuğa damlatarak koklamanız halinde de faydalarından yararlanabilirsiniz. Haricen kullanımı içinde zeytinyağına ekleyerek ve masaj yaparak uygulamanız mümkündür.


Ardıç Yağı Faydaları Nelerdir?

Ardıç Yağı Zararları


Ardıç yağı zararları aşırı tüketimi sonucunda ortaya çıkabilir. Özellikle kronik hastalıklara sahip kişilerin bu konuda dikkatli davranması gerekir. Alerjik bünyeye sahip kişiler ardıç yağını cilt üzerine uygulamadan önce küçük bir alanda test etmelidirler. Ardıç yağını hamile ve emziren kişilerin uzman bir doktora danışmadan kullanmaması tavsiye edilir.

Ardıç Yağı Fiyatı


Ardıç yağı fiyatı da çoğu kişi tarafından merak edilen sorular arasında yer alır. Ardıç yağı fiyatı içinde bulunduğu şişelerin boyutuna göre değişiklik gösterir. Yaklaşık 20-30 lira arasında değişiklik göstermektedir.

Aydın Büyükşehir Belediye şirketi 7 yılda 58 milyon zarar etmiş
3600 ek gösterge için mutlu son! Memur ve emekliler dikkat!
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ABD Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
Sedat Peker hakkında flaş iddia: BAE yetkilileri tarafından gözaltına alındı
Aziz Sancar: Karabağ Zaferi, Türk dünyasının en büyük zaferlerinden
Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak'tan teröristbaşı Öcalan'ın hendekçi yeğeni HDP milletvekili Ömer Öcalan'a füze gibi yanıt
Darbe imalı bildiriye imza atan amiraller hakkında flaş gelişme
İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimi!
Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması: Milyonlarca memur merakla bekliyordu
Mahkemeden Tosuncuk'a bir şok daha!
Türkiye ile Katar arasında 12 yeni anlaşma imzalanacak
Diyarbakır’da baba dehşeti: Eşini 25 yerinden bıçakladı... Çocuklarının boğazını kesti
13 HDP'li vekilin dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi
Sağlık çalışanını tehdit eden İYİ Partili Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofoğlu utanmadan kendini savundu!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Büyümenin yüzde 10'u aşmasını bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması!
MHP'den anket açıklaması: Cumhur İttifakı olarak...
Mansur Yavaş'ın sinsi planı ortaya çıktı! 'Yavaş MHP'yi ele geçirmeye çalışan kişidir'
AK Parti'den Güney Kıbrıs'taki İslamofobik saldırıya çok sert tepki: Bu saldırıdan Rum Yönetimi sorumludur...
Başkan Erdoğan'dan faiz, büyüme ve ihracat mesajı: Tamamlayıcı bir parça olarak görüyoruz...
Sıfır otomobilde yeminli satış dönemi!

Sıfır otomobilde yeminli satış dönemi!

İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasına büyük tuvaletini yaptı! O anlar kamerada

İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasına büyük tuvaletini yaptı! O anlar kamerada

Meteoroloji uyardı: Çarşamba günü 13 kente kar geliyor

Meteoroloji uyardı: Çarşamba günü 13 kente kar geliyor

D-100 Karayolu'nda alt geçit çalışması trafiğe neden oldu

D-100 Karayolu'nda alt geçit çalışması trafiğe neden oldu

Yargıtay’dan o patronlara kötü haber: İşe girişte imzalatamayacaklar

Yargıtay’dan o patronlara kötü haber: İşe girişte imzalatamayacaklar

Şark çıbanı kabusu geri döndü! Salgın 20 bin kişiyi vurdu

Şark çıbanı kabusu geri döndü! Salgın 20 bin kişiyi vurdu