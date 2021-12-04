Çocuk ve kadın cinayetlerine karşı çarpıcı öneri! TBMM'de gündeme getirildi

Önceki gün yapılan TBMM Genel Kurulu'nda söz alan milletvekilleri kamuoyunun da yakından takip ettiği kadın cinayetlerini gündeme taşıyıp yeni önlemlerin devreye sokulmasını önerdi.MHP'li milletvekilleri de özellikle Antalya'da eski tarafından öldürülen üyelerinin durumunu Meclis gündemine taşıdı. Yapılan konuşmalar içinde en dikkat çekeni ise Kılavuz'a aitti.Kılavuz sadece son birkaç hafta içinde gündeme yansıyan kadın ve çocuk cinayetlerini sayarak şöyle dedi:"Eski eşinin saldırısı sonucu vefat eden Ülkü Ocakları Döşemealtı ilçe yöneticimiz, kardeşimiz Hayriye Aylin Alkutay; Yozgat'ta 1 aylık bebeğini öldürüp sobada yakan cani anne; Gaziantep'te 3 aylık yavrusunu öldüresiye döven baba kılıklı yaratık; İstanbul'da hiç tanımadığı biri tarafından 'Canım sıkıldı, öldürdüm.' denilerek hayattan koparılan Başak Cengiz; Mersin Gülnar'da gizemini koruyan bir şekilde ölü bulunan melek kızımız Müslüme Yağal; kanımız donuyor, yüreğimiz dağlanıyor, ciğerlerimiz kanıyor, insanlığımızdan utanır hâle geliyoruz."Kılavuz, alışıldık kınama mesajları acıları dindirmeye yetmediğini belirtti ve "Kadına ve çocuğa yönelik şiddet, taciz ve tecavüz vakaları gerçekleştiren canavarlar, ruhunu İblis'e satmış alçaklar, şerefi ve haysiyeti olmayan katiller için idam ve kimyasal hadım cezası gibi tedbirler uygulanmalıdır. Bu topraklarda bir daha asla canımızı yakan bir hadise gerçekleştirilmemelidir" önerisi getirdi.