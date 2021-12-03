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Meral Danış Beştaş: Abdullah Öcalan'ın barış getireceğini biliyorsunuz

İmralı'da farklı bir rejim uygulandığını iddia eden Meral Danış Beştaş, iddiasını Abdullah Öcalan'ın çıkması halinde barış geleceği düşüncesine bağladı.

Meral Danış Beştaş: Abdullah Öcalan'ın barış getireceğini biliyorsunuz
Ekleme: 3.12.2021 - 21:08 Güncelleme: 3.12.2021 - 21:17 / Editör: Ozge Selin
Meral Danış Beştaş: Abdullah Öcalan'ın barış getireceğini biliyorsunuz
TBMM'de söz hakkı alan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, çözüm sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. İmralı'da farklı bir hukuk sistemi uygulandığını iddia eden Beştaş, konuşmasında Abdullah Öcalan'ın barış getireceğini söyledi. Beştaş, iddia ettiği hukuksuzlukların nedeninin Abdullah Öcalan'ın engellenmesi olduğunu dile getirdi.

'ABDULLAH ÖCALAN'IN BARIŞ GETİRECEĞİNİ BİLİYORSUNUZ'

Meral Danış Beştaş, konuya ilişkin, 'Siz Abdullah Öcalan'ın barışı getireceğini biliyorsunuz, bunu engellemeye çalışıyorsunuz. Biz iktidar döndü diye dönmeyiz. Dün de çözüm sürecini savunduk bugün de savunuyoruz.' ifadelerini kullandı.

'İMRALI'DA ÖZEL BİR REJİM VAR'

Meral Danış Beştaş, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

'İmralı Adası'nda bulunan cezaevinde mahpuslara Ceza İnfaz Kanunu, Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İnfaz Hakimlikleri'ne Dair Kanun, hiçbir mevzuat hükmü uygulanmıyor. Bütün mahpusların tabi olduğu ceza infaz sistemine tabi değiller.

Orada özel bir hukuk, rejim var varsa aksini iddia edin. Sizin şu anki iktidar ortağınız 2012-2015 süreci içerisinde Türkiye'ye barış getirmek için MİT ve devlet yetkilileri dahil 3 yıl boyuca İmralı'da görüşme gerçekleştridi.

'BİZ İKTİDAR DÖNDÜ DİYE DÖNMEYİZ'

Düne kadar bu görüşteydi. Siz onlara kızıyordunuz. Bugün iktidar ortağınız size uyduğu için başka bir dil kullanıyorsunuz. Ama biz iktidar döndü diye dönmeyiz. Biz bu ülkede kan dökülmemesi, ölümler yaşanmaması için bütün yurttaşların eşit özgülrüklerle yaşaması için mücadele eden bir partiyiz. '
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