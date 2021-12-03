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Feribot Seferleri İptal Mi? İDO Seferleri İptal Mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 3 Aralık 2021 tarihi için lodos uyarısı yapılmıştı. Bunun üzerine vatandaşlar gemi ve feribot seferleri ile ilgili araştırmalara başladı. Peki Feribot Seferleri İptal Mi? İDO seferleri iptal mi?

Ekleme: 3.12.2021 - 09:41 Güncelleme: 3.12.2021 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
Feribot Seferleri İptal Mi? İDO Seferleri İptal Mi?
Son Dakika lodos haberleri ardından vatandaşlar büyük bir panik yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve çevre illler için 3 Aralık 2021 tarihinde lodos uyarısında bulundu. İstanbul ve çevre illerde bir haftadır şiddetli lodos ve rüzgar etkisini gösteriyordu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlar pek çok soruya yanıt aramaya başladı. Özellikle deniz yolunu kullananlar 'Feribot Seferleri İptal Mi? İDO Seferleri İptal Mi?' sorularına yanıt arıyor. İşte İDO ve feribot seferleri ile iligli son dakika bilgileri...

İDO Seferleri İptal Mi?


Hafta başında yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO seferleri bir süreliğine durdurmuştu. Meteorolojinin 3 Aralık 2021 için yaptığı lodos uyarısının ardından gözler yeniden İDO'ya çevrildi. Ancak İDO henüz sefer iptalleriyle ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı.

Feribot Seferleri İptal Mi? İDO Seferleri İptal Mi?

Feribot Seferleri İptal Mi?


Gestaş, Kuzey Ege Denizi'ndeki sert hava koşulları nedeniyle Çanakkale ve adalar arasında yolcu ve araç taşımacılığı gerçekleştiriyor. Gökçeada-Kabatepe ile Bozcaada-Geyikli arasında yapılması planlanan bazı tarifeli vapur seferlerinin iptal edildiği açıklandı. Bu nedenle Gökçeada'dan 13.00, Kabatepe'den 15.00, Bozcaada'dan 10.00, 14.00 ve Geyikli'den 11.00 ve 15.00. İptal edildi.

Bozcaada'dan 18:00'de, Geyikli'den ise 19:00'da kalkan seferlerin gün içinde netleşeceği söyleniyor. Öte yandan Gökçeada'dan saat 17.00'de, 22:00 - 19:00 saatleri arasında Kabatepe'den kalkan seferler olacaktır.


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