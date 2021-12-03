CHP ve fondaş medyadan devlet kurumlarını sistematik itibarsızlaştırma operasyonu! Önce Merkez Bankası şimdi TÜİK...
Özellikle CHP ve fondaşı medya son dönemde Türkiye'ye ait kurumlara sistematik bir şekilde saldırarak onları itibarsızlaştırma operasyonuna girişti. Bunun son örneği ise TÜİK üzerinden kurgulandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adeta mafyavari bir şekilde TÜİK'e giderken, TÜİK tarafından açıklanan verilerin güvenilirliği de CHP fondaşı medya tarafından itibarsızlaştırmaya çalışıldı. Oysa Dünya Bankası'nın 31 Mart 2021'de açıkladığı rapora göre Türkiye, ulusal istatistik sistemlerinin performansı ve geliştirme çabalarına yönelik Performans Endeksi’nde 178 ülke arasında en iyi ilk 20'de yer alıyor.
Türkiye, Başkan Erdoğan liderliğinde ekonomide kararlı adımlar atarken; büyüme rakamları
ile attığı önemli adımların meyvesini almaya başladı. Koronavirüs salgını ve tüm dış odaklı
saldırılara rağmen büyüme rakamlarında yıl sonu için çift haneli rakamlara yaklaşıldı.
Uluslararası ekonomi kuruluşları Türkiye'nin sergilediği bu başarılı performansın ardından
rakamları teker teker yukarı yönlü şekilde revize etmeye başladı. Ekonomi politikası yeni
dönemde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat üzerine kurgulandı.
Türkiye tüm bu atılımları yaparken, CHP'nin başta olduğu muhalefet ve fondaş medya
kuruluşları ise çeşitli operasyonlarla Türkiye'ye ait kurumları sistematik bir şekilde yıpratma
operasyonuna girişti. Büyüme rakamları ve istihdam verileri gibi istatistikler görmezden
gelinerek, ekonomi kötü yönetiliyor algısı yaratılmaya çalışıldı.
TÜİK HEDEF ALINDI
TÜİK'in güvenilirliğini sarsmak isteyen ve yıpratma operasyonuna başlayan CHP ve Kemal
Kılıçdaroğlu, açıklanan istatistiki verilerin yalan olduğu iddiasında bulundu. Son olarak bugün
açıklanan Kasım 2021 dönemi enflasyon verilerinin ardından adeta mafya lideriymişçesine
TÜİK binasını basmaya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, randevusu olmadığı
gerekçesiyle içeri alınmadı.
TÜİK ÇALIŞANLARINI TEHDİT ETTİ
İçeri alınmamasının ardından bu kez de TÜİK'te çalışan memurları açıkça tehdit eden
Kılıçdaroğlu, TÜİK çalışanlarını "Saray memuru" olmakla suçladı. Yıpratma operasyonunu
TÜİK önünde yaptığı açıklama ile sürdüren CHP Genel Başkanı, "TÜİK, bir devlet kurumu
olmaktan çıkmış bir saray kurumu haline dönüşmüştür. Burası artık bir devlet
kurumu değildir. Burada çalışan arkadaşlar tamamı şunu unutmasınlar, hepinizin
tabii olduğu yasa devlet memurları kanunudur. Saray memurları ayrı, devlet
memurları ayrı." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE EN İYİ İLK 20'DE
Oysa CHP ve fondaşı medyanın tüm itibarsızlaştırma çabalarına rağmen Türkiye, ulusal
istatistik sistemlerinin performansı ve geliştirme çabalarına yönelik Performans Endeksi'nde
178 ülke arasında en iyi ilk 20'lik dilimde yer alıyor. Dünya Bankası tarafından 31 Mart
2021'de açıklanan raporda istatistik bilimiyle ilgili birçok parametre ele alınarak dünya
genelindeki 178 ülke değerlendirildi. Ülkeler, 0-100 puan arasına göre sınıflandırılırken;
Türkiye yeşil kategori olan %20'lik dilim içerisinde kendisine yer buldu.
Ekonomist Kerem Alkin de Dünya Bankası'nın hazırladığı bu rapora dikkat çekti. Sosyal
medya hesabı üzerinden TÜİK'in yıpratılmaya çalışıldığına dikkat çekerek raporla ilgili bir
paylaşımda bulunan Alkin, "Dünya Bankası'nın ülkelerin ulusal istatistik sistemlerinin
performansı ve geliştirme çabalarına yönelik Performans Endeksi'nde, 178 ülke
arasında Türkiye en iyi 'İlk 20'de. İstatistiklerimiz aralıksız uluslararası denetime
tabidir." ifadelerini kullandı.
SİSTEMATİK YIPRATMA OPERASYONUNUN İLK HEDEFİ MERKEZ BANKASI'YDI
Sistematik yıpratma operasyonlarının ilk ayağında Merkez Bankası hedef alındı. Geçtiğimiz
aylarda önce "128 milyar dolar Merkez Bankası'nın kasasından kayboldu" yalanıyla
gündem değiştirme çabası içerisine giren muhalefet, Merkez Bankası'nın düzenli bir şekilde
artarak 130 milyar dolar sınırına dayanan rezervlerini kamuoyundan adeta gizlemeye çalıştı.
Spekülatif döviz kuru atakları ve Merkez Bankası'nın faiz indirme kararlarının ardından
"sistematik yıpratma operasyonu" bu kez de bir adım öteye taşındı. CHP Genel Başkanı
Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda operasyonun bir parçası olarak Merkez Bankası'na bir
ziyarette bulundu. Görüşme çıkışında Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığı imasında
bulunan CHP lideri, "Buradan Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum. Lütfen Merkez
Bankası'nın kurumsal kimliğine saygı göster ve Merkez Bankası'nın, 'faiz yükselir
mi, faiz düşer mi' bu konuda kararı sen değil, kararı liyakatli kişiler versinler"
ifadelerini kullanmıştı.
FONDAŞ MEDYA OPERASYONU KÖRÜKLÜYOR
CHP başta olmak üzere Kılıçdaroğlu'nun başlattığı "devlet kurumlarını itibarsızlaştırma
operasyonu ve bürokratların tehdit edilmesi", fondaş medya tarafından da
körükleniyor. Sürekli olarak Merkez Bankası ve TÜİK gibi kurumlar hedef alınarak gerçekçi
olmayan başka verilerle rakamlar çarpıtılıyor