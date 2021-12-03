CHP ve fondaş medyadan devlet kurumlarını sistematik itibarsızlaştırma operasyonu! Önce Merkez Bankası şimdi TÜİK...

Türkiye, Başkan Erdoğan liderliğinde ekonomide kararlı adımlar atarken; büyüme rakamlarıile attığı önemli adımların meyvesini almaya başladı. Koronavirüs salgını ve tüm dış odaklısaldırılara rağmen büyüme rakamlarında yıl sonu için çift haneli rakamlara yaklaşıldı.Uluslararası ekonomi kuruluşları Türkiye'nin sergilediği bu başarılı performansın ardındanrakamları teker teker yukarı yönlü şekilde revize etmeye başladı. Ekonomi politikası yenidönemde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat üzerine kurgulandı.Türkiye tüm bu atılımları yaparken, CHP'nin başta olduğu muhalefet ve fondaş medyakuruluşları ise çeşitli operasyonlarla Türkiye'ye ait kurumları sistematik bir şekilde yıpratmaoperasyonuna girişti. Büyüme rakamları ve istihdam verileri gibi istatistikler görmezdengelinerek, ekonomi kötü yönetiliyor algısı yaratılmaya çalışıldı.TÜİK HEDEF ALINDITÜİK'in güvenilirliğini sarsmak isteyen ve yıpratma operasyonuna başlayan CHP ve KemalKılıçdaroğlu, açıklanan istatistiki verilerin yalan olduğu iddiasında bulundu. Son olarak bugünaçıklanan Kasım 2021 dönemi enflasyon verilerinin ardından adeta mafya lideriymişçesineTÜİK binasını basmaya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, randevusu olmadığıgerekçesiyle içeri alınmadı.TÜİK ÇALIŞANLARINI TEHDİT ETTİİçeri alınmamasının ardından bu kez de TÜİK'te çalışan memurları açıkça tehdit edenKılıçdaroğlu, TÜİK çalışanlarını "Saray memuru" olmakla suçladı. Yıpratma operasyonunuTÜİK önünde yaptığı açıklama ile sürdüren CHP Genel Başkanı, "TÜİK, bir devlet kurumuolmaktan çıkmış bir saray kurumu haline dönüşmüştür. Burası artık bir devletkurumu değildir. Burada çalışan arkadaşlar tamamı şunu unutmasınlar, hepinizintabii olduğu yasa devlet memurları kanunudur. Saray memurları ayrı, devletmemurları ayrı." ifadelerini kullandı.TÜRKİYE EN İYİ İLK 20'DEOysa CHP ve fondaşı medyanın tüm itibarsızlaştırma çabalarına rağmen Türkiye, ulusalistatistik sistemlerinin performansı ve geliştirme çabalarına yönelik Performans Endeksi'nde178 ülke arasında en iyi ilk 20'lik dilimde yer alıyor. Dünya Bankası tarafından 31 Mart2021'de açıklanan raporda istatistik bilimiyle ilgili birçok parametre ele alınarak dünyagenelindeki 178 ülke değerlendirildi. Ülkeler, 0-100 puan arasına göre sınıflandırılırken;Türkiye yeşil kategori olan %20'lik dilim içerisinde kendisine yer buldu.Ekonomist Kerem Alkin de Dünya Bankası'nın hazırladığı bu rapora dikkat çekti. Sosyalmedya hesabı üzerinden TÜİK'in yıpratılmaya çalışıldığına dikkat çekerek raporla ilgili birpaylaşımda bulunan Alkin, "Dünya Bankası'nın ülkelerin ulusal istatistik sistemlerininperformansı ve geliştirme çabalarına yönelik Performans Endeksi'nde, 178 ülkearasında Türkiye en iyi 'İlk 20'de. İstatistiklerimiz aralıksız uluslararası denetimetabidir." ifadelerini kullandı.SİSTEMATİK YIPRATMA OPERASYONUNUN İLK HEDEFİ MERKEZ BANKASI'YDISistematik yıpratma operasyonlarının ilk ayağında Merkez Bankası hedef alındı. Geçtiğimizaylarda önce "128 milyar dolar Merkez Bankası'nın kasasından kayboldu" yalanıylagündem değiştirme çabası içerisine giren muhalefet, Merkez Bankası'nın düzenli bir şekildeartarak 130 milyar dolar sınırına dayanan rezervlerini kamuoyundan adeta gizlemeye çalıştı.Spekülatif döviz kuru atakları ve Merkez Bankası'nın faiz indirme kararlarının ardından"sistematik yıpratma operasyonu" bu kez de bir adım öteye taşındı. CHP Genel BaşkanıKılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda operasyonun bir parçası olarak Merkez Bankası'na birziyarette bulundu. Görüşme çıkışında Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığı imasındabulunan CHP lideri, "Buradan Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum. Lütfen MerkezBankası'nın kurumsal kimliğine saygı göster ve Merkez Bankası'nın, 'faiz yükselirmi, faiz düşer mi' bu konuda kararı sen değil, kararı liyakatli kişiler versinler"ifadelerini kullanmıştı.FONDAŞ MEDYA OPERASYONU KÖRÜKLÜYORCHP başta olmak üzere Kılıçdaroğlu'nun başlattığı "devlet kurumlarını itibarsızlaştırmaoperasyonu ve bürokratların tehdit edilmesi", fondaş medya tarafından dakörükleniyor. Sürekli olarak Merkez Bankası ve TÜİK gibi kurumlar hedef alınarak gerçekçiolmayan başka verilerle rakamlar çarpıtılıyor