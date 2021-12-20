Sezai aydın Kimdir? Sezi Aydın Neden Vefat Etti?

Sezai Aydın Neden Vefat Etti?

Sezai Aydın Kimdir?

Oyuncu Sezai Aydın’ın vefat ettiği haberinin gelmesiyle birçok kişi yasa boğuldu. Sevilen oyuncunun neden vefat ettiği birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu kapsamdavesoruları sık sık aratılıyor. Sezai Aydın’ın eşi Fatma Çiğdem’in geçen ay vefat etmesi haberinin ardından duyulan bu olay birçok kişi tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Konu hakkında sevilen oyuncuyu tanımayan kişiler ise Sezai Aydın kimdir sorusuna cevap aramaya başladı.vesorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Sezai Aydın’ın vefat ettiği haberinin duyurulmasının ardından birçok seveni konu hakkında üzüntüsünü dile getirdi. En merak edilen sorular arasında isei sorusu yer aldı. Sezai Aydın’ın koronavirüse yenildiği ve bu sebeple hayatını kaybettiği belirtildi. 69 yaşında olan ünlü oyuncunun geçen ay eşinin vefat etmesi de birçok kişi tarafından biliniyordu. Sezai Aydın'ın eşi Fatma Çiğdem ise tedavi gördüğü hastanede diyabete bağlı kalp yetmezliği sebebiyle vefat ettiği belirtiliyor. John Rambo, Rocky Balboa ve Fred Çakmaktaş seslerinin sahibi olan Sezai Aydın genç, yaşlı birçok kişinin sevdiği oyuncular arasında yer alıyordu.Sezai Aydın’ın vefat haberini duyan birçok oyuncunun kişi hayatını merak edereksorusuna cevap aramaya başladı.15 Şubat 1952 yılında dünyaya gelen Sezai Aydın aslen Ankaralıdır. Ankara Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi mezunu olan Aydın Şehir Tiyatroları sanatçısıdır. Cumartesi Cumartesi isimli çocuk oyununu sunan oyuncu birçok seslendirme görevinde de bulunmuştur. Sezai Aydın’ın tiyatro oyunları, seslendirmeleri ve dizileri ise şu şekilde;Nekrassov: Jean-Paul Sartre - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2012Buluşma Yeri: Duşan Kovacevic - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010İstanbul Efendisi: Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008Rumuz Goncagül: Oktay Arayıcı - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2007Tekrar Çal, Sam: Woody Allen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006Seni Seviyorum (oyun): William Douglas - Tiyatrokare - 2005Hadi Öldürsene Canikom: Aziz Nesin - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2004Dosya (oyun): Tuncer Cücenoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003Pazartesi Perşembe: Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001Sersem Kocanın Kurnaz Karısı: Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2000Lüküs Hayat: Cemal Reşit Rey - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999Tatlı Çarşamba: Murıel ResnıkSİNEMA FİLMLERİDar Alanda Kısa Paslaşmalar - 2000Kurtlar Vadisi Gladio - 2009DİZİLERİGönül İşleri - Muzaffer - 2014Alemin Kıralı - Genco Panço - 2012-2013Yahşi Cazibe - Patron Hulusi - 2010-2012Çocukluk Günleri - 2009Avrupa Yakası - Konuk Oyuncu : Mahalle Berberi - 2009Gece Gündüz - 2008Sessiz Gemiler - 2007Gizli Patron - 2006Ömer Seyfettin: Perili Köşk - 2005Beni Bekledinse - 2004Serseri - 2003Kınalı Kar - 2002İç Güveyi Billy - 1999Örümcek (dizi) - 1998Kanal Yumuşak G - 1998Yeni Bir Yıldız - 1997Umut - 1997Postacı Kapıyı Ara Sıra Çalar - 1993Kaynanalar - 1974Aşk Bir Hayal- Konuk Oyuncu: Mümtaz AmcaSeslendirmeleriPeter Pan Kaptan HookTaş Devri'ndeki Fred Çakmaktaş karakteri (çizgi film)Cosby Show dizisinde Bill Cosby karakteriObelix (Hopdediks)Sylvester StalloneAyı Yogi (çizgi film)Robert de NiroAl PacinoRed Kit'teki Joe Dalton karakteri (çizgi film)İnanılmaz Aile EdnaŞhrek sonsuza dek mutlu