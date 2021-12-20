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Sezai aydın Kimdir? Sezi Aydın Neden Vefat Etti?

Sezai Aydın'ın vefat ettiği haberinin gelmesinin ardından konuyla ilgili olarak birçok detay araştırıldı. Sezai Aydın neden vefat etti sorusu bu sebeple oldukça merak ediliyor. Peki, Sezai Aydın enden vefat etti? Sezai Aydın kimdir? Sezai Aydın vefat mı etti? İşte detaylar...

Ekleme: 20.12.2021 - 16:54 Güncelleme: 20.12.2021 - 16:57 / Editör: Ozge Selin
Sezai aydın Kimdir? Sezi Aydın Neden Vefat Etti?
Oyuncu Sezai Aydın’ın vefat ettiği haberinin gelmesiyle birçok kişi yasa boğuldu. Sevilen oyuncunun neden vefat ettiği birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda Sezai Aydın neden vefat etti ve Sezai Aydın kimdir soruları sık sık aratılıyor. Sezai Aydın’ın eşi Fatma Çiğdem’in geçen ay vefat etmesi haberinin ardından duyulan bu olay birçok kişi tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Konu hakkında sevilen oyuncuyu tanımayan kişiler ise Sezai Aydın kimdir sorusuna cevap aramaya başladı. Sezai Aydın kimdir ve Sezai Aydın neden vefat etti sorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

Sezai Aydın Neden Vefat Etti?


Sezai Aydın’ın vefat ettiği haberinin duyurulmasının ardından birçok seveni konu hakkında üzüntüsünü dile getirdi. En merak edilen sorular arasında ise Sezai Aydın neden vefat etti sorusu yer aldı. Sezai Aydın’ın koronavirüse yenildiği ve bu sebeple hayatını kaybettiği belirtildi. 69 yaşında olan ünlü oyuncunun geçen ay eşinin vefat etmesi de birçok kişi tarafından biliniyordu. Sezai Aydın'ın eşi Fatma Çiğdem ise tedavi gördüğü hastanede diyabete bağlı kalp yetmezliği sebebiyle vefat ettiği belirtiliyor. John Rambo, Rocky Balboa ve Fred Çakmaktaş seslerinin sahibi olan Sezai Aydın genç, yaşlı birçok kişinin sevdiği oyuncular arasında yer alıyordu.

Sezai Aydın Kimdir?


Sezai Aydın’ın vefat haberini duyan birçok oyuncunun kişi hayatını merak ederek Sezai Aydın kimdir sorusuna cevap aramaya başladı.15 Şubat 1952 yılında dünyaya gelen Sezai Aydın aslen Ankaralıdır. Ankara Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi mezunu olan Aydın Şehir Tiyatroları sanatçısıdır. Cumartesi Cumartesi isimli çocuk oyununu sunan oyuncu birçok seslendirme görevinde de bulunmuştur. Sezai Aydın’ın tiyatro oyunları, seslendirmeleri ve dizileri ise şu şekilde;

Nekrassov: Jean-Paul Sartre - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2012
Buluşma Yeri: Duşan Kovacevic - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010
İstanbul Efendisi: Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008
Rumuz Goncagül: Oktay Arayıcı - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2007
Tekrar Çal, Sam: Woody Allen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006
Seni Seviyorum (oyun): William Douglas - Tiyatrokare - 2005
Hadi Öldürsene Canikom: Aziz Nesin - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2004
Dosya (oyun): Tuncer Cücenoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003
Pazartesi Perşembe: Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001
Sersem Kocanın Kurnaz Karısı: Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2000
Lüküs Hayat: Cemal Reşit Rey - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999
Tatlı Çarşamba: Murıel Resnık
SİNEMA FİLMLERİ
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar - 2000
Kurtlar Vadisi Gladio - 2009
DİZİLERİ
Gönül İşleri - Muzaffer - 2014
Alemin Kıralı - Genco Panço - 2012-2013
Yahşi Cazibe - Patron Hulusi - 2010-2012
Çocukluk Günleri - 2009
Avrupa Yakası - Konuk Oyuncu : Mahalle Berberi - 2009
Gece Gündüz - 2008
Sessiz Gemiler - 2007
Gizli Patron - 2006
Ömer Seyfettin: Perili Köşk - 2005
Beni Bekledinse - 2004
Serseri - 2003
Kınalı Kar - 2002
İç Güveyi Billy - 1999
Örümcek (dizi) - 1998
Kanal Yumuşak G - 1998
Yeni Bir Yıldız - 1997
Umut - 1997
Postacı Kapıyı Ara Sıra Çalar - 1993
Kaynanalar - 1974
Aşk Bir Hayal- Konuk Oyuncu: Mümtaz Amca
Seslendirmeleri
Peter Pan Kaptan Hook
Taş Devri'ndeki Fred Çakmaktaş karakteri (çizgi film)
Cosby Show dizisinde Bill Cosby karakteri
Obelix (Hopdediks)
Sylvester Stallone
Ayı Yogi (çizgi film)
Robert de Niro
Al Pacino
Red Kit'teki Joe Dalton karakteri (çizgi film)
İnanılmaz Aile Edna
Şhrek sonsuza dek mutlu


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