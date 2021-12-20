Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu | Vaka vefat aşılama rakamları
Sağlık Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında Türkiye'nin 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu. Peki, 20 Aralık 2021 tarihinde Türkiye'de coronavirüsten kaç kişi öldü? Vaka ve aşılama rakamlarında son durum ne? İşte detaylar...
Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı.
Bakan Koca, "Bakanlığımız, belirlenmiş aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş olan vatandaşlarımızı hatırlatma dozunu yaptırmaları için telefon mesajıyla doğrudan bilgilendirmektedir. HATIRLATMA DOZU zamanı gelenler aşılarını hemen yaptırsınlar. VAKTİNDE YAPILAN AŞI DAHA ÇOK KORUR." dedi.
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU