Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu | Vaka vefat aşılama rakamları

Sağlık Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında Türkiye'nin 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu. Peki, 20 Aralık 2021 tarihinde Türkiye'de coronavirüsten kaç kişi öldü? Vaka ve aşılama rakamlarında son durum ne? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı.Bakan Koca, "Bakanlığımız, belirlenmiş aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş olan vatandaşlarımızı hatırlatma dozunu yaptırmaları için telefon mesajıyla doğrudan bilgilendirmektedir. HATIRLATMA DOZU zamanı gelenler aşılarını hemen yaptırsınlar. VAKTİNDE YAPILAN AŞI DAHA ÇOK KORUR." dedi.GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU