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Nas Ne Demek? Ekonomide Nas Kelimesi Ne Demektir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından "Nas ne anlama geliyor?" sorusu gündeme geldi. Erdoğan, faiz indirimleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bir Müslüman olarak Nas ne gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim” demişti. Peki Nas Ne Demek? Ekonomide Nas Kelimesi Ne Demektir? İşte yanıtı...

Ekleme: 20.12.2021 - 11:21 Güncelleme: 20.12.2021 - 12:03 / Editör: Ozge Selin
Nas Ne Demek? Ekonomide Nas Kelimesi Ne Demektir?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 'Nas ne demek?' sorusu gündeme geldi. İlim Yayma Ödülleri'nde açıklama yapan Başkan Erdoğan 'Bir Müslüman olarak Nas ne gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı. bunun üzerine nas kelimesi merak konusu olmaya başladı. Peki Nas Ne Demek? Ekonomide Nas Kelimesi Ne Demektir? Sizler için Nas kelimesinin anlamını yazdık.

Nas Ne Demek?

Nas kelimesinin anlamı açık ve nettir. Nas kavramı, Allah'ın ve Peygamber'in sözleri anlamına gelir. İslam'da nas olarak tanımlanan kelime, Hiçbir açıklama kabul edilmez. Fıkıhta, sorunlara çözüm getirmek için nasa öncelik verilir. Nas yoksa, ictihada ulaşın. İctihad, Ayet ve Hadisler Bu, ışıkta düşünmek ve sonuçlar çıkarmak anlamına gelir.

Bu anlamda nas, vahyin metinsel verisi olduğu için fıkhî ve dinî bilginin temelini oluşturur; bunun tersi genellikle “içtihad”dır. İctihad, istidlâl Nas ve kıyas gibi kavramlarla karşılaştırıldığında nas, Allah'ın ve Peygamber'in sözlerini ifade eder ve bu kavramlar nassın akıl yoluyla açılımını açıklar.

TDK'ya Göre Nas Ne Demek?

Türk Dil Kurumu'na göre nas kelimesi 'Açıklık, açık ve kesin yargı.' ve 'Dogma.' anlamlarına gelmektedir. Tdk nas 1. anlamı : Açıklık, açık ve kesin yargı. TDK nas 2. anlamı (felsefe) : Dogma.

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