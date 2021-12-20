Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Kerkük açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Kerkük'te yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkmenlerin haklarının korunması bizim içim çok önemli" dedi. Akar, Rusya-Ukrayna-NATO üçgenindeki gerilimin, barışçıl yollarla çözülmesini istediklerini bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kerkük'teki gelişmelerin yakından takip edildiğini, Türkmenlerin haklarının korunmasının oldukça önemli olduğunu ifade etti.Bakan Akar, Rusya, NATO ve Ukrayna üçgenindeki gerilime değindi, "Barışçıl yöntemlerle çözülmesini istiyoruz" dedi.Bakan Akar, terör örgütü PKK'daki çöküşün herkes tarafından görüldüğünü de ifade etti.