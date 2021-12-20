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Giresun’da üniversiteliler hurdalarla güneş enerjisiyle çalışan araç üretti

Giresun Üniversitesi Elektrik Bölümünde okuyan bir grup öğrenci, hurdalardan da yararlanarak güneş enerjisi ile hareket edebilen araç ürettiler. 'Fırat' adını verdikleri araç saatte 30 km hız yapabiliyor.

Ekleme: 20.12.2021 - 18:32 Güncelleme: 20.12.2021 - 18:38 / Editör: Ozge Selin
Giresun’da üniversiteliler hurdalarla güneş enerjisiyle çalışan araç üretti
'Fırat' ismi konulan ve saatte 30 kilometre hız yapabilen araç ile ilgili bilgi aktaran Elektrik Bölümü öğrencisi Hasan Dizdar, 'Giresun Üniversitesinde Elektrik Bölümünde öğrenciyim. Okulda hocalarımız bitirme projesi olarak ödev verdi.'

'Biz de Melihcan Şahin, Muhammet Polat ile tez ödevi için saatte 30 km hıza ulaşabilen bir araç yaptık. '

'Aracımız, 48 Volt, 750 walt çalışan DC motor bu motorda çalışan 4 tane jel akü ile destekledik.'

'Aküleri şarj etmek için güneş paneli kullandık. Aracımız 3 kademe ileri, bir kademe geri olmak üzere toplam 4 kademe de çalışmaktır. Bu kademeleri motor sürücüleri sayesinde elde ettik, şuanda araç saatte 30 kilometre hıza ulaşabiliyor' dedi.
Giresun’da üniversiteliler hurdalarla güneş enerjisiyle çalışan araç üretti

'ASIL AMACIMIZ OLAN YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI'

Projenin yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek amacıyla yapıldığını ifade eden Dizdar, 'Projedeki amacımız yenilenebilir enerji üretimidir. Aracımızın çoğu parçalarını tamirhanelerden aldığımız hurda parçalarla yapmaya çalıştık. Yaptığımız test sürüşlerinde de oldukça başarılı geçti. Asıl amacımız olan yenilenebilir enerji kaynaklarıydı ve bunu da başarmış olduk' dedi.

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