Evde Kolay Pizza Nasıl Yapılır? Evde Pratik Pizza Tarifi

Pratik Pizza Tarifi İçin Gerekli Olan Malzemeler

Pratik Pizza Nasıl Yapılır?

Evde lezzetli tarifler denemeyi seven birçok kişi pizza yapmak için konuyla ilgili detaylı araştırmalar yapıyor. Masterchef’de kaptanlık oyunu için pizza yapılması üzerine birçok izleyici pizza yapmak için kolları sıvadı. Bu sebeple ne merak edilen ve aratılan konular arasındave eoldu.ise en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Pizza hamurunun nasıl yapılacağını bilmeyen ve bu konuda yapamayacağından şüphe eden birçok kişi özellikle pizza yapmak için kolay tarifleri tercih ediyor. Evde daha sağlıklı ve lezzetli bir pizza hazırlamak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Masterchef yarışma programında bu hafta kaptanlık oyunu için pizza yapılması birçok kişinin canının pizza çekmesine neden oldu. Konu kapsamında sık sık araştırılanlar arasında pratik pizza tarifi yer aldı. Birçok kişi evde pizza yapmaktan çekiniyor. Hamurunun nasıl yapılacağı konusunda emin olamayanlar konu hakkında birçok sorunun cevabını merak ediyor. Evinizde kolay ve lezzetli bir pizza yapmak oldukça kolaydır.şu şekildedir;• 1 yemek kaşığı toz şeker• Yarım yemek kaşığı tuz• 4 yemek kaşığı zeytinyağı• 5 su bardağı un• 1 paket instant maya veya yarım paket yaş maya)• 2 su bardağı ılık su• 2 yemek kaşığı zeytinyağı• 2 su bardağı domates sosu• 1 çay kaşığı kuru fesleğen• 1 çay kaşığı kekik• Mozzarella peyniri• Zeytin• Sosis• Salam• Domates kurusu• Mantar• Mısır• Kaşar peyniri• Sucuk• Pastırma• Jalapeno Biber• Kavurma et (isteğe göre)Pizzayı evde daha sağlıklı ve lezzetli bir şekilde pişirmek isteyen kişilersorusuna cevap arıyor. Birçok kişi kendi damak tadına ve zevkine göre pişirmek istediği pizzalar için tarif arıyor. Fakat bu konuda kendine güvenmeyenler pizzanın hamurunu tutturamayacağından endişeleniyor. Vereceğimiz tarif ile siz de kolaylıkla lezzetli pizzalar ortaya çıkarabilirsiniz. Pratik pizza yapmak için öncelikle unu bir kaba alarak ortasında boşluk oluşturun. Ardından maya, şeker, tuz, zeytinyağı ve ılık su ile hamuru yoğurun. İyice yoğurduktan sonra hamuru toparlayıp üzerini streç film ile kaplayın. 30 dakika kadar mayalanması ve dinlenmesi için bir kenarda bekletin. Hamurunuzu dinlendikten sonra iki veya üç parçaya bölün. Pizza boyutunda açarak fırın tepsisine yerleştirin. Bu aşamada fırın tepsisinde hamurun altına mısır unu serpeniz hem yapışmasını önleyecek hem de lezzet katacaktır. Çatal ile hamurunuzun üzerine delikler açın. Önceden ısıtılmış fırında 10 dakika boyunca hamuru pişirin. Ardından fırından çıkararak hazırlanan sosu üzerine dökün. Üzerine mozarella ve kaşar ekleyip istediğiniz malzemelerle damak tadınıza göre süsleyin. Pizzayı fırına sürerek 200 derece fırına koyup 20 dakika bekleyin. Ardından pizzanız afiyetle tüketebilirisiniz.