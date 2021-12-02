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Yozgat’ta annesinin öldürdüğü Erol bebeğin cenazesi alınmadı

Annesi tarafından önce bıçaklanan ardından da sobaya atılarak yakılan 1 aylık bebeğin cenazesini, morgdan alan olmadı. Minik Erol’un henüz nüfus cüzdanının da çıkartılmadığı öğrenildi.

Ekleme: 2.12.2021 - 17:09 Güncelleme: 2.12.2021 - 17:09 / Editör: Ozge Selin
Yozgat’ta annesinin öldürdüğü Erol bebeğin cenazesi alınmadıYozgat'ın Çandır ilçesi Büyükkışla köyünde yaşayan iki çocuk annesi F.B. (25), komşularına 1 aylık oğlu Erol’u sobaya atarak yaktığını söyledi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE GÖZALTINA ALINDI, BEBEK MORGA KALDIRILDI

Jandarma ekipleri F.B.'yi gözaltına aldı. Bebeğin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı evde araştırma yaptı.

F.B.'nin, 2 yaşında bir erkek çocuğu daha bulunduğu öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, F.B.'nin diğer çocuğunun ise 6284 sayılı kanun çerçevesinde idari koruma kararı alınarak Yozgat Çocuk Destek Merkezi'ne (ÇODEM) gönderildiği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilen açıklamada, “Bu elim olay, valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir.” denildi.


YAYIN YASAĞI KARARI ALINDI
Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada ise soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için gizlilik ve yayın yasağı kararları alındığı bildirildi.

Şüphelilerin ifade alma işlemleri ve delil toplama faaliyetlerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, “Soruşturma tüm yönleriyle, hassasiyet ve titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” ifadeleri kullanıldı.

CENAZESİNİ ALAN OLMADI
Öte yandan annesi F.B. tarafından bıçakla öldürülüp sobada yakılan Erol bebeğin, Yozgat Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlandı.

Ancak aileden bebeğin cenazesini alan olmadı.

Bebeğin henüz nüfus cüzdanının da çıkartılmadığı öğrenildi.
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