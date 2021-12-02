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Gaziantep'teki polis çifte nikah sonrasında kelepçe takıldı

Mesai arkadaşları olan Hatice Kocaoğlu ve Yusuf Dağdeviren çifti, nikah töreninin ardından, ömür boyu ayrılmamalarının simgelenmesi için kelepçelendi.

Ekleme: 2.12.2021 - 19:18 Güncelleme: 2.12.2021 - 19:25 / Editör: Ozge Selin
Gaziantep'teki polis çifte nikah sonrasında kelepçe takıldıGaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memurları Hatice Kocaoğlu ile Yusuf Dağdeviren'in nikahları kıyıldı.

Nikahın kıyılmasının ardından çiftlere, bir ömür boyu ayrılmamaları için kelepçe takıldı.

'O KELEPÇE, ÇİFTLERİMİZİ BİRBİRİNE BAĞLAMA KELEPÇESİYDİ'

Polis çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Öncelikle Hatice Hanım ve Yusuf Bey'e iki cihanda mutluluklar diliyorum. Çiftlerimize temsili olarak kelepçe taktık, o kelepçe çiftlerimizin birbirine bağlanma kelepçesiydi. İnşallah birbirlerine ömür boyu sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle bağlanır, vatana millete hayırlı evlatlar yetiştirirler. Kendilerine bir kez daha mutluluklar diliyorum.” dedi.

'EN FAZLA NİKAH KIYAN BELEDİYEYİZ'

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, en fazla nikah kıyan belediyenin Şahinbey Belediyesi olduğunu belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak Türkiye'de en fazla nikâh kıyan belediyeyiz. Şu anki rakamlarımızla 8 bin 500'e yaklaştık ve yıl sonuna kadar bu rakam 9 binin üzerine çıkacaktır. Geçmiş yıllara baktığımızda pandemi sürecine rağmen yüzde 15-20 daha fazla evlilik yapıldığı anlamına geliyor. Bu da Şahinbey'in ne kadar hızlı geliştiğinin ve hayat standartlarının arttığının bir göstergesidir. Şahinbey Belediyesi olarak Evlilik Okulu, Hoş Geldin Bebek gibi projelerimizin yanında evlenecek çiftlere çeyiz desteğinde de bulunuyoruz. Şahinbey'de yaşamak güzel. Evlenen tüm çiftlerimize mutluluklar diliyorum.” şeklinde konuştu.

MUTLULUKLARINI PAYLAŞTILAR

Nikahı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından kıyılan polis memuru Yusuf Dağdeviren, yaşadığı mutluluğu dile getirerek, “Bizim için çok önemli ve özel olan bugünümüzde bizlerin yanında olan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Gelin Hatice Kocaoğlu ise nikahlarını Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun kıymasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Güzel dilekleri ve nikâhımızı kıydığı için Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

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