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Gaziantep'te 2 aylık bebeğini döven cani baba büyük tepki çekmişti! Cihan bebekten haber var...

Gaziantep'te, ağladığı için 2 aylık bebeğini öldüresiye döven Yunus Göç, büyük tepki çekmişti. Talihsiz yavru hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından 2 aylık Cihan ile annesi Semra Göç hakkında koruma tedbir kararı çıkartıldı. Şüpheli Yunus Göç ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, gün içinde Cihan bebeğin öldüğü yönünde bir iddia ortaya atıldı. Hastaneden yapılan açıklamada ise söz konusu iddia yalanlandı. Cihan bebeğin sağlık durumu ile yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar.

Ekleme: 2.12.2021 - 23:19 Güncelleme: 2.12.2021 - 23:26 / Editör: Ozge Selin
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini döven cani baba büyük tepki çekmişti! Cihan bebekten haber var...Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde yaşanan olay Türkiye'yi sarstı. Yunus Göç isimli canavar, 2 aylık bebeğini defalarca tokatlayıp yumrukladı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından cani baba kıskıvrak yakalanarak tutuklandı. Talihsiz yavru ise hastanede tedavi altına alındı.

BAKANLIK DEVREYE GİRMİŞTİ

İşkence olayının duyulmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü tarafından başlatılan süreç sonuçlandı.

Kararla birlikte taburcu olması halinde dedesi Mustafa Uçar'ın yanında annesiyle birlikte kalacak bebek ve annesini polis koruyacak.

Anne ve bebeğine yönelik herhangi bir saldırı girişi halinde Emniyet'ten görevlendirilen polis ekibi devreye girecek. Öte yandan Cihan bebeğin özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesindeki tedavisine devam ediliyor.

Bebeğin sağlık durumu Gaziantep il yöneticileri tarafından da titizlikle takip ediliyor.

HASTANEDEN 'CİHAN BEBEK ÖLDÜ' İDDİALARINA YALANLAMA

Öte yandan, hastanede tedavisi süren Cihan bebeğin öldüğü iddiası sosyal medyada yer aldı. Bunun üzerine Cihan bebeğin tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

Hastane Genel Müdürü Cengiz Bayram, Cihan bebeğin tedavisine yoğun bakımda devam edildiğine dikkat çekerek, 'Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya organlarında şiddete uğrayan bebeğin öldüğüne dair haberler yayınlanmıştır ancak bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Cihan bebeğin hastanemiz yoğun bakımındaki tedavisi büyük bir titizlikle devam etmektedir. Cihan bebeğin sağlığına kavuşması herkes gibi bizlerin de en büyük temennisi ve duasıdır.

O nedenle doktor ve bütün çalışanlarımızla sizlere Cihan bebekle ilgili sevindirici haberler verebilmek, bebeğimizi mutlu yarınlara hazırlayabilmek için büyük bir gayretle çalışmaya devam etmekteyiz. İnanıyoruz ki sizlerin duası ve sevgisi, bizlerin çabasıyla bebeğimiz yaşama yeniden gülümseyecektir' dedi.

SON DAKİKA: CİHAN BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Gaziantep'te, ağlarken babası Yunus Göç tarafından dövülen 2 aylık Cihan bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Yoğun bakımdaki tedaviyi üstlenen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. İsmail Demir, Cihan bebeğin yarın yapılacak son değerlendirmenin ardından servise alınacağını ve hayati tehlikeyi de kesin olarak atlattığını söyledi.

Cihan bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini anlatan İsmail Demir, 'Hastamızın durumu şu anda daha iyi. Hastanemize gelişine göre gelişme kaydettik.Son tetkiklerimizin sonuçları da güzel ve yarın son bir değerlendirme daha yapacağız. Bu değerlendirme sonucunda ekstra bir sorun olmazsa çocuğumuzun servise çıkma durumu olabilecek.

Bunun için yarını bekleyeceğiz. Şu anda çocuğumuz kesin olarak hayati tehlikeyi atlattı, diyebiliriz' diye konuştu.

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