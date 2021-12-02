Doktor Zammı Ne Kadar Olacak 2021? Doktor Zammı Kaç TL Olacak?
Sağlık çalışanlarının maaş zammı ile ilgili son dakika haberleri gündemde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorların maaş artış oranı hakkında açıklama yaptı. Açıklamanın ardından doktorların maaş zammı merak konusu oldu. Peki Doktor Zammı Ne Kadar Olacak 2021? Doktor Zammı Kaç TL Olacak?
Sağlık personeli maaşlarına zam yapılacağına ilişkin bir duyuru yayınlanmıştı. Açıklamanın ardından sağlık çalışanları maaş zammının detaylarını araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktor maaşlarındaki artış oranına dair bir açıklama yaptı. Bunun üzerine 'Doktor Zammı Ne Kadar Olacak 2021? Doktor Zammı Kaç TL Olacak?' soruları internet üzerinden araştırılmaya başladı. İşte sağlık çalışanlarına yapılacak zam oranı...
Doktor Zammı Ne Kadar Olacak 2021?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün sağlık çalışanı maaşlarına yapılacak zam ile ilgili bir açıklamada bulundu. Bakan Koca açıklamasında 'Doktorlara 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız' açıklamasını yaptı.
Bakan Koca, 'Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.
Doktor Zammı Kaç TL Olacak?
Pratisyen hekimlere 2500, uzman hekimler ve diş hekimlerine ise 5000 lira ek gösterge zammı teklifi TBMM Genel Kurulu'na sunulmuştu. Sağlık çalışanlarına yapılacak zam teklifi TBMM'de kabul edildi. Buna göre yapılacak zam oranları da netlik kazanmaya başladı.