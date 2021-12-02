Doktor Zammı Ne Kadar Olacak 2021?



Doktor Zammı Kaç TL Olacak?



yapılacağına ilişkin bir duyuru yayınlanmıştı. Açıklamanın ardından sağlık çalışanları maaş zammının detaylarını araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktor maaşlarındaki artış oranına dair bir açıklama yaptı. Bunun üzerine '?' soruları internet üzerinden araştırılmaya başladı. İşte...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün sağlık çalışanı maaşlarına yapılacak zam ile ilgili bir açıklamada bulundu. Bakan Koca açıklamasında 'Doktorlara 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız' açıklamasını yaptı.Bakan Koca, 'Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.Pratisyen hekimlere 2500, uzman hekimler ve diş hekimlerine ise 5000 lira ek gösterge zammı teklifi TBMM Genel Kurulu'na sunulmuştu. Sağlık çalışanlarına yapılacak zam teklifi TBMM'de kabul edildi. Buna göre yapılacak zam oranları da netlik kazanmaya başladı.