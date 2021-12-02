Bölücü terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG yine çocuk kaçırdı! Bu kez 13 yaşında...

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Haseke'nin Kebka köyünde Hamid Ahmedisimli 13 yaşındaki çocuk kaçırıldı.Ailesinin şu ana kadar çocuklarının nerede tutulduğu konusunda herhangi bir bilgiye sahipolmadığı öğrenildi.GEÇEN HAFTA 3 KIZ ÇOCUĞU KAÇIRILMIŞTIPKK/KCK/PYD-YPG terör örgütüne bağlı sözde Devrimci Gençlik yapılanması, geçtiğimizhafta da Suriye'nin kuzeyinde yer alan Amude'de 15 yaşlarındaki 3 kız çocuğunu kaçırmıştı.Güvenlik kaynakları, terör örgütünün kaçırdığı çocuklara Suriye rejimi ve İranlı milislere aitaskeri kamplarda silah eğitimi verdiğini belirtti.Kaçırılan çocukların bazılarının Kandil'e ve Sincar'a götürülürken, bazılarının Suriye'deeğitilerek ön saflara sürüldükleri kaydedildi.PKK/YPG TERÖR ÖRGÜTÜ SON İKİ HAFTA İÇİNDE 9 ÇOCUĞU KAÇIRDIBölge kaynakları, son dönemde tepkilerin arttığı çocuk kaçırma olaylarına ilişkin olarak,"PKK/YPG terör örgütünün son bir iki hafta içinde Kamışlı, Amude ve Halepkentlerinde 9 çocuğu kaçırdığı, kaçırılan çocukların silahlandırıldığı, ideolojik veaskeri eğitime tabi tutulduğu biliniyor. Ayrıca uluslararası insan hakları örgütlerinePKK/YPG'nin bu yasa dışı faaliyetlerinin teşhir edilmesi ve önlenmesi için hareketegeçme çağrısı yapıldı" ifadelerini kullandı.