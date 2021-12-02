Bölücü terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG yine çocuk kaçırdı! Bu kez 13 yaşında...
Güvenlik kaynakları, terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG’ye bağlı Devrimci Gençlik yapılanmasının Suriye'nin kuzeyindeki Haseke kentinde 13 yaşındaki bir çocuğu daha kaçırdığını bildirdi. Geçen hafta da 3 kız çocuğu kaçırılmıştı. Haberin detayları...
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Haseke'nin Kebka köyünde Hamid Ahmed
isimli 13 yaşındaki çocuk kaçırıldı.
Ailesinin şu ana kadar çocuklarının nerede tutulduğu konusunda herhangi bir bilgiye sahip
olmadığı öğrenildi.
GEÇEN HAFTA 3 KIZ ÇOCUĞU KAÇIRILMIŞTI
PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütüne bağlı sözde Devrimci Gençlik yapılanması, geçtiğimiz
hafta da Suriye'nin kuzeyinde yer alan Amude'de 15 yaşlarındaki 3 kız çocuğunu kaçırmıştı.
Güvenlik kaynakları, terör örgütünün kaçırdığı çocuklara Suriye rejimi ve İranlı milislere ait
askeri kamplarda silah eğitimi verdiğini belirtti.
Kaçırılan çocukların bazılarının Kandil'e ve Sincar'a götürülürken, bazılarının Suriye'de
eğitilerek ön saflara sürüldükleri kaydedildi.
PKK/YPG TERÖR ÖRGÜTÜ SON İKİ HAFTA İÇİNDE 9 ÇOCUĞU KAÇIRDI
Bölge kaynakları, son dönemde tepkilerin arttığı çocuk kaçırma olaylarına ilişkin olarak,
"PKK/YPG terör örgütünün son bir iki hafta içinde Kamışlı, Amude ve Halep
kentlerinde 9 çocuğu kaçırdığı, kaçırılan çocukların silahlandırıldığı, ideolojik ve
askeri eğitime tabi tutulduğu biliniyor. Ayrıca uluslararası insan hakları örgütlerine
PKK/YPG'nin bu yasa dışı faaliyetlerinin teşhir edilmesi ve önlenmesi için harekete
geçme çağrısı yapıldı" ifadelerini kullandı.