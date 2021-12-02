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Bakan Nebati, TBMM'de yemin etti!

Görevden affını isteyen Lütfi Elvan'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Nureddin Nebati TBMM'de yemin etti. Yemin töreninin ardından Nureddin Nebati ve Lütfi Elvan ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Ekleme: 2.12.2021 - 15:05 Güncelleme: 2.12.2021 - 16:02 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati, TBMM'de yemin etti!
TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati'nin atanmasına ilişkin tezkereyi okuttu.

Bilgiç, daha sonra ant içmesi için Nebati'yi kürsüye davet etti.

Nureddin Nebati, kürsüye çıkarak yemin etti.

NUREDDİN NEBATİ ve LÜTFİ ELVAN'DAN GÖREVİ DEVRALIYOR

Lütfi Elvan: Kamu maliyesi alanında tüm giderlerimizi gelirlerimizi oluşabilecek riskleri gözden geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle gelirlerimizi artırıcı giderlerimizi azaltıcı önlemler aldık.

Yüksek büyüme performansımıza rağmen milli gelirimizin yüzde 1'i oranında bir cari açıkla yılı kapatacağız. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik reformlarla birçok tedbiri hayata geçirdik.

Aldığımız tedbirlerin etkisiyle, istihdam 2021 yılının 2. döneminde artış gösterdi.

Görev alınımıza giren her konuda en iyisini yapmak için elimizden gelen gayreti gösterdik.

Bana bu görevi layık gördüğü için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Görevi devrederken kıymetli kardeşim Nurettin Nebati Bey'e başarılar diliyorum

Nureddin Nebati: Ülkemiz için milletimiz için hayırlara vesile olacak bir devir teslim yapıyoruz. Önemli olan yaptığımız hizmetler. Sayın Cumhurbaşkanımıza bana güvenerek bu görevi verdiği için şükranlarıma sunuyor.

ÖNCELİĞİMİZ YÜKSEK FAİZ DEĞİL YATIRIM

Salgının en yoğun dönemini ekonomik olarak büyük bir başarıyla atlattık. Sürece başarıyla yön verdik. Türkiye salgın sürecinde en hızlı toparlanan ülkelerden birisi oldu. Ekonomik olarak tam bağımsız bir Türkiye dediğimiz bir yola girdik. Önceliğimiz yüksek faiz değil yatırım olacak. Yatırım ve ihracat artışını güçlendirmek, istihdamı artırarak ancak asla kulağını sokaktan uzak tutmayarak gereğini yapmak olacaktır.
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