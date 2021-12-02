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1'i gri kategoride olmak üzere 4 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı terör örgütü PKK mensubu 4 kişinin ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

1'i gri kategoride olmak üzere 4 terörist teslim oldu
Ekleme: 2.12.2021 - 19:42 Güncelleme: 2.12.2021 - 19:48 / Editör: Ozge Selin
1'i gri kategoride olmak üzere 4 terörist teslim oldu
Hain terör örgütü PKK'da başlayan çözülme devam ediyor.

Son olarak 1'i gri kategoride olmak üzere toplamda 4 teröristin teslim olduğu açıklandı.

Açıklamayı İçişleri Bakanlığı yaptı.

İÇİŞLERİ DUYURDU

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. 4 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1'i terörden arananlar listesinde Gri Kategoride olmak üzere 4 terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2011 ve 2014 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye, İran ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 186'ya yükseldi" denildi.

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