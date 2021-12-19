Yol Hipnozu Nedir? Yol Hipnozu Neden Olur?

Yol Hipnozu Nedir?

Yol Hipnozundan Nasıl Kurtulunur?

Uzun yola çıkmadan önce uzmanlar tarafından yapılan uyarılar arasında yol hipnozu da yer alıyor. Bu sebeple sık sık merak edilen sorular arasındavesoruları bulunuyor. Yol hipnozu hakkında birçok araştırma özellikle sürücüler tarafından yapılıyor. İlk olarak 1921 senesinde ortaya çıkan bu kavram birçok kişi tarafından merak ediliyor. Sürücü tarafından bilinçaltının uyuşmasıyla transa girmesi durumuna yol hipnozu denir. Bu sebeple en sık aratılanlar arasında yol hipnozu nedir ve yol hipnozu nasıl geçer soruları yer alır. Yol hipnozu için uzmanlar tarafından sık sık belirtilenler arasında araba kullanım süresini azaltmak ve mola vermek yer alır. Bu sayede beyin farklı hareketler yaparak girdiği transtan çıkacaktır. Birçok kazaya sebebiyet verebilen bu durumla ilgili birçok uzman dikkatli olunmasını tavsiye etmektedir. Özellikle uzun yol öncesi uykunun iyi alınmış olması ve tavsiye edilen sürüş kurallarına uymak bu konuda büyük önem taşır.sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Yol hipnozu hakkında birçok detay merak ediliyor. Bu sebeple sık sık aratılanlar arasındaorusu yer alıyor. Yol hipnozu bilinçaltının uyuşmasıyla ortaya çıkan tehlikeli durumlar arasında yer alır. Bu sebeple yol hipnozundan kurtulmak için bazı alternatif yöntemler bulunur. Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan konuyla ilgili olarak “Yol hipnozu, kazaların çoğuna sebep olan bir uyku halidir. Uzun yol süreçlerinde 2,5 saat sonra ortaya çıkıyor. 4'üncü saatte maksimuma ulaşıyor. “Gece bu yüzden yola çıkmamakta fayda var. Uykunun ritmine bağlı olarak gece daha fazla görünüyor. Uzun yoldaki şeridin, ışıkların devamlı hale gelmesi ve beynin bunu algılamada zorlanması ile oluşuyor” i ifadelerini kullandı.Yol hipnozuyla ilgili olarak sık sık merak edilenler arasındavesorusu yer alıyor. Yol hipnozundan kurtulmak için sık sık mola verilmesi ve en fazla 6 saat araba kullanılması tavsiye edilenler arasında yer alıyor. Dr. Onultan tarafından konuyla ilgili “Yol hipnozu ortaya çıktığı zaman özellikle kazalarda sürücü son 15 dakika hiçbir şeyi hatırlamıyor. Bu ayakta uyumak ya da gözleri açık araba kullanmak gibi oluyor. “Çay kahve içmek de çok önemli. Tek başına yola çıkmak da bu açıdan çok tehlikeli. İnsanı muhakkak uykusunu açacak, hipnozdan çıkaracak müzik çalınması, pencere açılması gerekiyor. 2004 yılında Wertheim hipotezi çalışılmış. Bu çalışmada farklı yollarda yol hipnozunun nasıl ortaya çıktığını araştırmışlar. Bunu da deneklerin beyin elektrolarını çekerek yapmışlar. Bunun sonunda otoyollarda hipnoz etkisinin daha fazla olduğu ortaya çıkmış. Çünkü tekrar eden bir yolculuk oluyor. Otoyollar ve tali yollar arasında bu hipnozun ilk baştaki saatler arasında bir etkisi olmadığı ortaya çıkmış ama uzadıkça otoyollarda bu durum diğer yollara göre daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmış durumda.” ifadeleri kullanıldı.